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    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    29 комментариев
    4 ноября 2023, 14:29

    Эрдоган «вычеркнул» Нетаньяху из списка собеседников

    Президент Турции Эрдоган вычеркнул Нетаньяху из списка собеседников

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника, из списка он вычеркнут, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что он не общается с Нетаньяху, с Израилем поддерживает контакты глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, который также контактирует с Палестиной и ХАМАС, передает ТАСС.

    По словам президента Турции, на Нетаньяху лежит «ответственность номер один» за то, что Анкара вычеркнула его из списка собеседников. Эрдоган отметил, что против Нетаньяху уже настроен израильский народ. Турецкий лидер добавил, что премьер еврейского государства «хочет найти поддержку своим массовым убийствам», пытаясь использовать для этого религиозные доводы, передает РИА «Новости».

    По словам политика, полностью разорвать связи, особенно в международной дипломатии, невозможно, поэтому дипломаты и правительство Турции используют все средства дипломатии для установления окончательного мира в израильско-палестинской проблеме.

    Ранее Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности и в военных преступлениях.

    До этого Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».

    После заявлений Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому лидеру забрать ХАМАС к себе.

    4 ноября 2023, 00:51
    Замглавы МИД России принял посла Израиля в Москве по его просьбе

    Замглавы МИД России Руденко принял посла Израиля в Москве по его просьбе

    Tекст: Антон Никитин

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко 3 ноября принял посла Израиля в Москве Александра Бен Цви по его просьбе, сообщил МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 3 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви по его просьбе. В МИД уточнили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по актуальным темам международной повестки дня, передает ТАСС.

    Накануне глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу о переселении жителей сектора Газа в другие государства, заявив, что Москва с большой настороженностью относится к планам разрушить перспективы создания палестинского государства и обречь палестинцев на вечное бесправное существование.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 18:43
    Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны остановить экспорт нефти в Израиль

    Глава «Хезболлы» Насрулла призвал арабские страны остановить экспорт нефти в Израиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские и исламские страны должны прекратить экспорт нефти и газа в Израиль из-за ситуации в секторе Газа, заявил глава ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

    Для прекращения нападений Израиля «недостаточно только произносить речи», необходимо также разрывать дипломатические отношения, высылать послов, остановить экспорт в Израиль нефти, газа, продовольствия, сказал Насрулла в ходе выступления перед сторонниками в Бейруте, его речь транслировал телеканал Al Jazeera, передает РИА «Новости».

    Ранее лидер «Хезболлы» назвал события в Газе «решающей и исторической битвой».

    Коментарии (19)
    3 ноября 2023, 17:39
    Нетаньяху назвал условие для перемирия

    Израильское руководство не пойдет на перемирие, если оно не включит в себя освобождение заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Я сказал ему [Блинкену], что мы продолжим со всей мощью воевать и мы отказываемся от гуманитарного перемирия, которое не подразумевает освобождения заложников», – сказал израильский премьер, передает ТАСС.

    Напомним, армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС.

    Коментарии (5)
    4 ноября 2023, 02:44
    США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в секторе Газа

    Politico: Администрация президента США Байдена потребовала от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа, сообщило американское издание Politico.

    Как утверждает издание, Соединенные Штаты попросили израильских коллег подробно описать предшествовавший операции ход планирования. В Вашингтоне также обратили внимание Израиля на необходимость «точного наведения на цели» во избежание вреда гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    По словам одного из источников издания, США запросили объяснений касательно нападения на Джебалию. Он также добавил, что беседа была сфокусирована на просьбе к Израилю «принять более существенные меры, чтобы избегать жертв среди мирных граждан».

    Напомним, во вторник Израиль признал факт нанесения авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали не менее 400 человек. В среду в Палестине заявили о повторном ударе Израиля по лагерю беженцев Джабалия.

    Управление ООН по правам человека указало, что удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 19:15
    СМИ: Израиль нанес удар по больнице «Аш-Шифа» в Газе

    Al Jazeera: После удара Израиля по больнице «Аш-Шифа» в Газе погибли не менее 15 человек

    СМИ: Израиль нанес удар по больнице «Аш-Шифа» в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали, сообщили СМИ.

    Как пишет Al Hadath, Израиль нанес удар рядом с входом в больницу. Отмечается, что именно в этом месте находились несколько машин скорой помощи, которые были готовы отправиться с ранеными палестинцами к КПП Рафах на границе с Египтом, передает ТАСС.

    Al Jazeera сообщила, что после атаки территории близ «Аш-Шифа» погибли не менее 15 человек.

    Напомним, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

    В октябре глава Минздрава Палестины Мей аль-Кайла заявила, что все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля.

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    3 ноября 2023, 18:03
    Лидер «Хезболлы» назвал события в Газе «решающей и исторической битвой»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

    «Сегодня есть две цели. Первая – это остановить агрессию, а вторая – добиться победы палестинского сопротивления в секторе Газа, в частности победы ХАМАС», – заявил Насрулла в телеобращении к участникам массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, противостоящих армии Израиля на юге Ливана, его речь транслирует телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС.

    Лидер «Хезболлы» считает, что происходящее в Газе является «решающей и исторической битвой» человечества против «дикости и варварства, олицетворяемых США, Британией и Израилем».

    Ранее экс-директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт заявил, что Израилю ради победы над ХАМАС придется пожертвовать международной поддержкой.

    Коментарии (5)
    3 ноября 2023, 17:48
    «Хезболла» назвало причину атаки на базы США

    Генсек «Хезболлы» Насрулла заявил, что атаки на базы США происходят из-за преступлений в Палестине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Атаки на американские базы в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, заявил генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла в ходе выступления перед своими сторонниками.

    Как указал Насрулла, атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят по причине того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке. Он назвал такое решение сопротивления «мудрым», передает РИА «Новости».

    В четверг военная база США близ нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась нападению БПЛА. Кроме того, американская база у газового месторождения Конико на сирийской территории также была обстреляна, ответственность на себя взяло «Исламское сопротивление Ирака».

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    3 ноября 2023, 21:52
    Израиль объявил об ударе по машине скорой помощи ХАМАС
    Израиль объявил об ударе по машине скорой помощи ХАМАС
    @ Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военные Израиля ударили по автомобилю скорой помощи, которая якобы занималась перевозкой боевиков движения ХАМАС, сообщили в пресс-службе израильской армии.

    Удар нанесли с помощью «летательного аппарата», автомобиль якобы использовался ХАМАС в непосредственной близости от их позиций около зоны боевых действий, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Там добавили, что в результате удара погибло несколько радикалов.

    До этого в пятницу СМИ сообщали, что израильские военные нанесли удар по прилегающей к центральной больнице «Аш-Шифа» в Газе территории. По данным прессы, погибли не менее 15 человек, десятки ранены.

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    3 ноября 2023, 17:32
    Израильтян призвали воздержаться от заграничных поездок из-за антисемитизма
    Израильтян призвали воздержаться от заграничных поездок из-за антисемитизма
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданам Израиля следует пересмотреть планы поездок за границу, заявили в Совете национальной безопасности еврейского государства, пишет Haaretz.

    «Израильский совет национальной безопасности просит граждан пересмотреть поездки за границу на фоне недавних вспышек антисемитизма», – пишет израильская газета Haaretz, передает РИА «Новости».

    Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что произошедшее вызвано «контролируемым антисемитизмом» и больше было похоже на «погром».

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    3 ноября 2023, 14:43
    Лавров сказал, какое решение по сектору Газа поддержит Россия

    Глава МИД Лавров заявил, что Россия поддержит «арабское решение» по проблеме сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержит «арабское решение» саммита Лиги арабских государств и Арабо-Африканского саммита по проблеме (сектора) Газы, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом.

    Лавров подчеркнул, что Россия всегда полагается на решения и на мнения, на оценки региональных стран при рассмотрении того или иного конкретного конфликта, в данном случае принципиально важно узнать единое мнение арабского мира, передает РИА «Новости».

    По его словам, Россия «будет делать все, чтобы способствовать реализации тех планов, тех инициатив, которые сформулируют страны региона».

    Ранее Лавров заявил, что Россия настороженно относится к предложениям о переселении жителей сектора Газа в другие государства.

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    4 ноября 2023, 01:59
    В Палестине обвинили Израиль в ударе по школе в секторе Газа с тысячами беженцев

    WAFA: Армия Израиля разбомбила в секторе Газа школу с тысячами беженцев

    Tекст: Антон Никитин

    Жертвами удара Армии Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа, где укрывались тысячи беженцев, стали десятки человек, передает палестинское информационное агентство WAFA.

    В материале говорится, что «авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Заида, в которой проживают тысячи перемещенных лиц, в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в результате чего десятки были убиты и ранены», передает РИА «Новости».

    По информации СМИ, это учебное учреждение приняло людей по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

    Накануне в Катаре заявили о гибели не менее 15 человек в результате удара Израиля по больнице «Аш-Шифа» в Газе.

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    4 ноября 2023, 04:38
    В Палестине обвинили Израиль в убийстве 46 журналистов

    ISNA: Палестинская администрация в секторе Газа заявила о гибели 46 журналистов в результате израильских авиаударов

    Tекст: Антон Никитин

    Число погибших в ходе палестино-израильского конфликта журналистов достигло 46 человек, сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на заявление палестинской администрации в секторе Газа.

    Палестинская администрация в секторе Газа заявила, что 46 журналистов и представителей средств массовой информации, мужчин и женщин, были непосредственно убиты в результате ракетных обстрелов или израильских авиаударов по их домам и во время работы, передает ТАСС.

    Напомним, по данным профсоюза журналистов Палестины, за период с 7 по 16 октября в результате ударов израильской авиации в секторе Газа погибли по меньшей мере 11 сотрудников средств массовой информации.

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    3 ноября 2023, 14:56
    Блинкен поддержал право Израиля на самооборону

    Госсекретарь США Блинкен: Израиль обладает обязанностью защищать свою территорию

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль обладает не только правом, но и обязанностью защищать собственную территорию после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом.

    Блинкен отметил, что Израиль должен защищаться и делать все возможное во избежание повторения событий 7 октября. Также он отметил, что власти США намерены сделать все возможное для освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их [обратно] в целости», – указал Блинкен.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль имеет право «бороться с террором», но у него, как у оккупирующей стороны, нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

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    4 ноября 2023, 07:21
    Армия обороны Израиля захватила важный опорный пункт ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля объявила о захвате важного опорного пункта ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о захвате важного опорного пункта палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

    Как сообщает издание The Jerusalem post, израильское военные установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров ХАМАС, передает ТАСС.

    В ЦАХАЛ заявили, что захваченные документы и разведданные могут иметь решающее значение для успеха Армия Израиля в боевых действиях против ХАМАС.

    Накануне лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла назвал события в Газе решающей и исторической битвой.

    Коментарии (0)
    4 ноября 2023, 09:12
    ХАМАС возложило на США ответственность за удар по лагерю беженцев в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Палестинское движение ХАМАС возложило на администрацию США и президента Джо Байдена ответственность за удар по лагерю беженцев в секторе Газа.

    Произошедшее в школе Усамы бен Заида при ООН, где были размещены беженцы, ХАМАС назвало «ужасной резней».

    «Мы возлагаем на администрацию США и самого президента Байдена полную ответственность за эту серию массовых убийств», – цитирует заявление движения РИА «Новости».

    По данным ХАМАС, Израиль получил «зеленый свет на совершение геноцида» после открытой поддержки Байдена.

    Напомним, агентство WAFA сообщало, что при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа, где укрывались тысячи беженцев, погибли десятки человек.

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      Единство – главный фактор победы России

      Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

      2 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Юбилей Евросоюза не заметил никто

      Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

      9 комментариев
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      И три тысячи лет – война

      Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

      29 комментариев
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