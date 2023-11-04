Президент Турции Эрдоган вычеркнул Нетаньяху из списка собеседников

Tекст: Вера Басилая

Эрдоган заявил, что он не общается с Нетаньяху, с Израилем поддерживает контакты глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, который также контактирует с Палестиной и ХАМАС, передает ТАСС.

По словам президента Турции, на Нетаньяху лежит «ответственность номер один» за то, что Анкара вычеркнула его из списка собеседников. Эрдоган отметил, что против Нетаньяху уже настроен израильский народ. Турецкий лидер добавил, что премьер еврейского государства «хочет найти поддержку своим массовым убийствам», пытаясь использовать для этого религиозные доводы, передает РИА «Новости».

По словам политика, полностью разорвать связи, особенно в международной дипломатии, невозможно, поэтому дипломаты и правительство Турции используют все средства дипломатии для установления окончательного мира в израильско-палестинской проблеме.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности и в военных преступлениях.

До этого Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».

После заявлений Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому лидеру забрать ХАМАС к себе.