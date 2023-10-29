Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Израиль предложил Эрдогану забрать ХАМАС в Турцию
Израильский министр Бен-Гвир предложил Эрдогану забрать боевиков ХАМАС в Турцию
Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так защищает боевиков палестинского движения ХАМАС, то пусть заберет их, чтобы они жили в Турции, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.
Бен-Гвир в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «Эрдоган и его народ» выражают «огромную поддержку нацистским убийцам, которые убивали, грабили и насиловали» израильских детей, стариков и женщин. В связи с этим Бен-Гвир предложил Эрдогану не ограничиваться «поддержкой издалека», а «забрать их» под свою защиту в Турцию.
Напомним, Эрдоган назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.