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    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    13 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    18 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 19:00

    Израиль решил выслать турецких диломатов после заявлений Эрдогана

    Израиль решил выслать турецких диломатов после заявлений Эрдогана
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился выслать всех турецких дипломатов из страны после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о секторе Газа.

    Глава МИД Израиля также заявил о необходимости всем диппредставителям Израиля в Турции вернуться домой. Коэн отметил, что «израильско-турецкие отношения будут пересмотрены», передает Sputnik. Ближнее зарубежье.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    27 октября 2023, 21:52
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе

    NYT: В Саудовской Аравии предупредили США о катастрофических последствиях операции в Газе

    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовские чиновники предупредили США, что вторжение Израиля в сектор Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

    Официальные лица Саудовской Аравии неоднократно обращались к американским представителям, предупреждая об опасности наземной операции Израиля в Газе, утверждают источники газеты The New York Times, передает ТАСС.

    По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, встретившегося в минувшие выходные с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, саудовское руководство надеялось, что операцию в Газе можно избежать «по соображениям стабильности, а также из-за гибели людей», пишет издание.

    Ранее стала известна причина отсрочки вторжения Израиля в Газу.

    Коментарии (24)
    27 октября 2023, 23:58
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта

    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщают информационные агентства. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Документ был разработан группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. На рассмотрение ГА ООН проект резолюции внесла Иордания. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались, передает ТАСС.

    Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди стран, которые воздержались или не голосовали, были Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия, передает РИА «Новости».

    Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия». По его словам, «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня». По его словам, «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ».

    Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что принятие резолюции – «это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма». Он попросил Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН о немедленном перемирии.

    Резолюция осуждает насилие как против палестинских, так и против израильских мирных граждан. В документе говорится о необходимости устойчивого гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению боевых действий, и немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», без предварительных условий.

    В документе говорится, что все стороны конфликта должны выполнять обязательства по гуманитарному праву, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов. Также содержится требование немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа.

    Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения.

    При этом Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС» к проекту резолюции – поправка не получила необходимого числа голосов (две трети) – ее поддержали 88 стран, против выступили 55, воздержались 23.

    Напомним, на заседании СБ ООН генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации». Эрдан заявил, что Гутерреш потерял свою мораль и беспристрастность. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН. Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН. Управления верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

    Коментарии (47)
    27 октября 2023, 21:23
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сектор Газа подвергся израильскому нападению со стороны суши, с моря и с воздуха, заявило палестинское движение ХАМАС в пятницу вечером.

    Анклав обстреливается с суши, моря и с воздуха, это свидетельствует о намерениях израильской стороны «совершить новые массовые убийства и преступления», указал ХАМАС, передает ТАСС.

    В пятницу израильские военные сообщили о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.

    Коментарии (15)
    28 октября 2023, 10:23
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    @ Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка наземного наступления армии Израиля на сектор Газа с трех сторон провалилась, израильская сторона понесла большие потери, заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака телеканалу Al Mayadeen.

    Он добавил, что наступление проводилось минувшей ночью. Также Израиль, по словам Барака, использовал вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя, передает РИА «Новости».

    Движение ХАМАС накануне заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.

    Коментарии (19)
    28 октября 2023, 03:22
    Столкновения палестинцев с военными Израиля начались на Западном берегу Иордана

    Столкновения на Западном берегу реки Иордан произошли в связи с действиями армии Израиля в секторе Газа

    Столкновения палестинцев с военными Израиля начались на Западном берегу Иордана
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные предпринимают попытки подавить волнения арабского населения, которые начались на Западном берегу реки Иордан после расширения операции Израиля в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Столкновения между израильскими военными и палестинцами начались в районе Наблуса и Эль-Биры, у пропускного пункта Хавара на шоссе в Рамаллу. Сообщается, что как минимум трое демонстрантов получили пулевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на WAFA.

    Израильские солдаты продолжают штурмовать Дженин, который считается форпостом «Бригад мучеников Аль-Аксы», военизированного крыла палестинского движения ФАТХ.

    Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС ранее призвало «народ во всех городах, деревнях и лагерях Западного берега немедленно выходить на демонстрации во всех местах и площадях» и «вступать в бои со всеми оккупантами», передает РИА «Новости».

    Тем временем SANA со ссылкой на палестинские источники сообщает, что палестинцам удалось отразить попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. Утверждается, что израильские силы попали в засаду, потеряли несколько бронемашин и были вытеснены.

    Напомним, Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе, но призвал не считать этот шаг началом анонсированной ранее наземной операции.

    Коментарии (2)
    28 октября 2023, 11:45
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уничтожение сектора Газа и изгнание из региона 2 млн жителей может спровоцировать катастрофу на многие десятилетия, если не на столетия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он отметил, что уничтожение Газы «пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом».

    Это, по словам министра, приведет к катастрофе на долгое время, передает «БелТА».

    В связи с этим Лавров заявил о необходимости объявлять гуманитарные программы по спасению населения, оказавшегося в блокаде без воды, света и продовольствия.

    Ранее ООН обвинила Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

    Коментарии (27)
    27 октября 2023, 20:30
    Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе
    Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные в пятницу вечером расширили масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа, сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Израильские вооруженные силы «увеличили темп атак» на сектор Газа, израильские ВВС бьют по подземным целям и объектам «террористической инфраструктуры», сказал Хагари, передает ТАСС.

    По его словам, армия Израиля расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны».

    Напомним, в секторе Газа перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах в анклаве.

    Коментарии (21)
    28 октября 2023, 14:08
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия передала ХАМАС список из восьми имен, предположительно, находящихся в заложниках, после того, как их найдут, они будут отпущены, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

    Список людей с двойным гражданствам Россия передала через каналы МИД. ХАМАС относится к этому списку очень внимательно и будет обрабатывать его тщательно, так как движение смотрит на Россию как на «ближайшего друга», передает РИА «Новости».

    Марзук отметил, что в списке восемь имен. По его словам, к мирным гражданам, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, относятся как к гостям.

    Сейчас ХАМАС ищет людей из российского списка. Как только их разыщут, они будут отпущены.

    Ранее издание Financial Times сообщило, что представители ХАМАС готовы освободить заложников-иностранцев, если Израиль согласится на прекращение огня сроком на пять дней.

    Коментарии (20)
    28 октября 2023, 17:18
    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»

    Эрдоган: Турция объявит государство Израиль военным преступником

    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины.

    По его словам, уже ведется соответствующая работа. Также президент Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган обвинил Запад за отсутствие реакции на гибель тысяч детей в секторе Газа. Он заявил, что те, кто «проливал крокодиловы слезы» по мирным жителям, погибшим в конфликте на Украине, молчит по погибшим в Газе, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    До этого Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

    Коментарии (19)
    28 октября 2023, 11:12
    Истребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
    Истребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по командующему военно-морскими силами ХАМАС Газы Ратибу Абу Цахибану, сообщила пресс-служба армии.

    По данным ЦАХАЛа, Абу Цахибан спланировал и возглавил операцию вторжения с моря на территорию Израиля, которую пытались провести 24 октября. Операция была остановлена израильскими ВМС, передает РИА «Новости».

    Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС, отвечавших за ПВО и атаки беспилотников.

    Коментарии (28)
    27 октября 2023, 22:36
    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе

    На фоне расширения Израилем военной операции в Газе выросли цены на нефть и золото

    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    После сообщений о том, что израильские военные расширили масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа, нефть марок Brent и WTI резко подорожала на бирже, сообщают СМИ.

    Нефть марки Brent росла до 90,48 доллара за баррель (плюс 2,3%), WTI – до 85,54 доллара за баррель (плюс 2,8%), пишет Yahoo Finance.

    Как пишет Washington Post, также подорожали золото, серебро и медь.

    Напомним, Израиль объявил, что расширил масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. Боевое крыло ХАМАС сообщило об ожесточенных боях с израильскими войсками.

    Коментарии (4)
    27 октября 2023, 21:57
    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня

    ХАМАС согласилось выдать пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня

    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить удерживаемых иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня.

    По информации газеты Financial Times, представители ХАМАС заявили, что готовы освободить заложников-иностранцев, если Израиль согласится прекратить огонь на пять дней, передает Ura.ru.

    При этом движение не намерено менять израильских солдат, так как планирует удерживать их для дальнейшего обмена.

    Ранее Израиль и ХАМАС отклонили предложения друг друга о перемирии.

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 20:48
    Al Hadath: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира

    Al Hadath: Медики в секторе Газа не могут принимать сигналы из-за отключения связи

    Al Hadath: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира, медики не могут принимать сигналы из-за отключенной связи, заявил представитель палестинского общества Красного Полумесяца.

    Анклав полностью изолирован от мира, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя общества, передает ТАСС.

    Представитель добавил, что бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отключенной связи, а машины, находящиеся на вызовах, не могут выйти на связь.

    Израиль в пятницу объявил о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.

    Коментарии (6)
    28 октября 2023, 16:23
    В Израиле заявили о начале новой фазы военных действий
    В Израиле заявили о начале новой фазы военных действий
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия Израиля начала новую фазу военных действий, заявил министр обороны страны Йоав Галант, сообщило издание Haaretz.

    Глава Минобороны уточнил, что эта фаза будет продолжаться до получения дальнейших приказов, передает РИА «Новости».

    Ранее в Израиле заявили, что расширение военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа касается в основном северной части региона.

    Коментарии (3)
    28 октября 2023, 08:27
    Армия Израиля ликвидировала главу воздушных сил ХАМАС

    Армия Израиля ликвидировала отвечающего за ПВО главу воздушных сил ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС, который отвечал за ПВО и атаки беспилотников.

    Уточняется, что в ночь на субботу истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС Асему Абу Ракабе, передает РИА «Новости».

    Известно, что он отвечал за атаки беспилотников и противовоздушную оборону.

    Напомним, Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе, но призвал не считать этот шаг началом анонсированной ранее наземной операции.

    Коментарии (9)
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