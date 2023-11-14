Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Нетаньяху дал указание ЦАХАЛ готовиться к любому сценарию c «Хезболлой»
Нетаньяху приказал израильской армии готовиться к любому сценарию c «Хезболлой»
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано указание готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с «Хезболлой» на севере страны, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер Израиля на встрече с главами северных муниципалитетов заявил, что идет мощный обмен ударами с группировкой «Хезболла». Он призвал «Хезболлу» не испытывать Государство Израиль, чтобы «не делать ошибки всей жизни», передает РИА «Новости».
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не смирится с ударами по его территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа.