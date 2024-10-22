Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Президент Египта прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где его в аэропорту встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, пишет ТАСС. По прибытии египетского лидера в аэропорту его встретил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций, премьер-министр Индии Нарендра Моди также прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, лидер Китая Си Цзиньпин присоединился к другим главам государств на этом мероприятии.