Аналитики рассказали о влиянии заботы о сотрудниках на их лояльность

Исследование показало важность льгот для детей в соцпакетах для удержания сотрудников

Tекст: Валерия Городецкая

Mindsmith провел исследование, в котором опросил более 1200 россиян и провел интервью с экспертами из 12 крупных компаний, передает Hi-Tech Mail. Исследование выявило, что тема семьи и поддержки детей очень значима для работников. Однако лишь 5% из них сообщили о наличии льгот для детей в своих соцпакетах.

Несмотря на признание значимости поддержки несовершеннолетних, компании часто не обладают системным подходом в этом вопросе, отмечается в статье. Три четверти родителей, опрошенных в ходе исследования, отметили использование образовательных технологий для обучения детей, но такие предложения редко входят в соцпакеты. Более половины респондентов уверены, что льготный доступ к EdTech-продуктам благотворно скажется на их семьях.

Исследование также показало, что оплата доступа к образовательным платформам может повысить лояльность сотрудников. 31% респондентов считают это сильной мотивацией для работы в компании, предоставляющей такие условия. Более половины родителей готовы отказаться от других льгот в обмен на бесплатный доступ к обучающим онлайн-ресурсам для детей.

Светлана Грайхе, директор по компенсациям и льготам в Альфа-банке, отметила, что обеспечение образования для детей работников – это сложная стратегическая задача, которая одновременно является одной из главных ценностей и позволяет сохранить ценные кадры.