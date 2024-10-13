Российские военнослужащие вывезли из Угледара отца погибшего Героя России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие провели успешную эвакуацию из Угледара мужчины, чьему сыну было присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ТАСС. Спасенный рассказал, что его сын с 2015 года сражался за Донецкую Народную Республику в составе добровольческого подразделения.

Его сын погиб год назад в боях недалеко от Авдеевки. Звание Героя России было присвоено ему посмертно. Спасенный мужчина выразил благодарность российским войскам за помощь в эвакуации из зоны активных боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие эвакуировали первую группу мирных жителей из Угледара, обеспечив их безопасность и оказав медицинскую помощь. Военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал украинское командование, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.