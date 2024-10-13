Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?9 комментариев
Российские военные эвакуировали отца Героя России из Угледара
Российские военнослужащие вывезли из Угледара отца погибшего Героя России
В Угледаре российские военные эвакуировали мужчину, чей сын был посмертно награжден званием Героя России за участие в боях за Донецкую Народную Республику.
Российские военнослужащие провели успешную эвакуацию из Угледара мужчины, чьему сыну было присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ТАСС. Спасенный рассказал, что его сын с 2015 года сражался за Донецкую Народную Республику в составе добровольческого подразделения.
Его сын погиб год назад в боях недалеко от Авдеевки. Звание Героя России было присвоено ему посмертно. Спасенный мужчина выразил благодарность российским войскам за помощь в эвакуации из зоны активных боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие эвакуировали первую группу мирных жителей из Угледара, обеспечив их безопасность и оказав медицинскую помощь. Военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал украинское командование, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.