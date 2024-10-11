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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 11:46 • Новости дня

    Российские военные эвакуировали первую группу жителей из Угледара

    Tекст: Александра Юдина

    Первая группа мирных жителей была успешно эвакуирована из освобожденного Угледара российскими военнослужащими, что позволило обеспечить их безопасность и предоставить медицинскую помощь.

    Российские военнослужащие успешно эвакуировали первую группу мирных жителей из освобожденного Угледара, передает ТАСС.

    Спасенные жители были перевезены в безопасное место, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

    Ранее на здании администрации Угледара появился российский флаг.

    Между тем военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    В Одессе активизировались пророссийские подпольщики

    Сальдо сообщил об активизации работы пророссийских подпольщиков в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе участники пророссийского сопротивления активизировались, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, с подпольщиками связывают поджоги автомобилей сотрудников военкоматов, точные ракетные удары по военным целям и сбор данных о работниках украинских репрессивных органов.

    Сальдо отметил, что деятельность одесских подпольщиков является значительным вкладом в падение режима Зеленского. «Киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать все новые проблемы, усиливается кризис на фронте и в тылу», – подчеркнул он.

    Губернатор добавил, что одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Он выразил уверенность в том, что «вся Новороссия будет свободной – от Херсона до Измаила».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений.

    Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на вторник российские военные нанесли удары по портам в Одессе и Ильичевске (Черноморск).

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    @ vesselfinder

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Российская армия нанесла ночной удар по порту в Одесской области, уничтожив так называемый морской экспресс НАТО, передает «Российская газета» со ссылкой на данные информационного ресурса «Военная хроника».

    Это судно перевозило зенитно-ракетные вооружения и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинской армии.

    Согласно информации издания, ракеты комплекса «Искандер-М» поразили груз, важный для ВСУ, вызвав мощную вторичную детонацию.

    Кроме того, в результате удара были уничтожены не только выгруженные на причал вооружения, но и сам контейнеровоз, а также два катера морской охраны пограничной службы Украины.

    Отметим, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД значимость ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.

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    11 октября 2024, 10:06 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о панике ВСУ на Курском направлении

    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…» – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

    Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг курской группировки ВСУ».

    До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи

    Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже

    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ удерживают гражданских в здании школы-интерната в Судже Курской области, что подтверждается видеоматериалами, снятыми самими военными, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

    По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.

    Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

    «У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.

    Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.

    Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

    Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

    В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.

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    10 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Полковник СБУ: Украина не может просчитать направление будущего главного удара России

    Полковник СБУ Стариков заявил о трудностях ВСУ на пяти направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия столкнулась с проблемами сразу на пяти направлениях, это может привести к прорыву фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    «Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время – ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала [у ВСУ] был кризис на одном направлении, через месяц – на двух, а сейчас – на пяти направлениях», – сказал Стариков в интервью, передает ТАСС.

    Он добавил, что неясно направление главного удара, он может последовать с Южного, Купянского, Угледарского и Кураховского направлений. Также есть трудности и на Запорожском направлении.

    Российские военные пытаются найти возможность прорыва фронта и взятия ВСУ в окружение, добавил отставной полковник.

    Напомним, ВС России начали формирование огневого мешка для ВСУ в Северске, в нем могут оказаться порядка 3 тыс. украинских военнослужащих.

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    11 октября 2024, 08:27 • Новости дня
    Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки

    Российские войска выбили ВСУ из района Мясожаровки и вышли на границу ЛНР

    Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выбили украинские силы с позиций в районе Мясожаровки и, продвинувшись на полтора километра, вышли на административную границу Луганской народной республики, начав более прицельный огонь по противнику у Лозовой.

    Российские войска сумели вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины из позиций в районе Мясожаровки, сообщил ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это продвижение позволило российским военным выйти на административную границу Луганской народной республики. Он отметил: «В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка. Это позволило ВС РФ продвинуться на полтора километра и выйти на административную границу ЛНР».

    Марочко также указал, что российские подразделения начали вести более прицельный огонь по украинским войскам в районе Лозовой. Это может иметь стратегическое значение в дальнейшем ведении боевых действий на данном участке фронта. В настоящее время ситуация в регионе остается напряженной, с обеих сторон продолжаются активные боевые действия.

    Ранее российская армия усилила огневое воздействие по позициям украинских боевиков в Серебрянке и сократила межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки в Донецкой народной республике.

    Кроме того, российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в Донецкой народной республике, сообщалось о продолжающихся интенсивных боях.

    Сообщалось, что Вооруженные силы Украины больше двух недель не забирают тела погибших сослуживцев после боевых действий в районе Петровского в Луганской народной республике, где ежедневно теряют до отделения личного состава.

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    11 октября 2024, 03:44 • Новости дня
    NYT предрекла Зеленскому столкновение с народным гневом

    NYT не исключила народного гнева на Украине из-за повышения налогов

    NYT предрекла Зеленскому столкновение с народным гневом
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с гневом населения Украины из-за принятого парламентом закона о повышении налогов, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, после возвращения из Европы Зеленскому предстоит разобраться с реакцией населения на эту меру, которая всегда оказывается непопулярной, особенно в стране с разоренной экономикой, передает ТАСС.

    Несколько жителей Украины выразили сомнения по поводу целесообразности повышения налогов, опасаясь, что собранные средства пропадут из-за коррупции, заявило издание.

    Верховная рада приняла закон, согласно которому увеличивается военный сбор с 1,5% до 5%, при этом он вводится в том числе и для физлиц-предпринимателей. Некоторые положения закона начнут действовать задним числом с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раде заявляли, что без предусматривающего повышение налогов закона минобороны Украины не сможет осуществлять необходимые выплаты военным.

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    11 октября 2024, 00:29 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах провести отмененный «саммит мира» по Украине в ноябре

    После объявления Киевом о переносе саммита по Украине Зеленский вновь заявил о планах провести его в ноябре

    Зеленский заявил о планах провести отмененный «саммит мира» по Украине в ноябре
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что второй саммит по Украине планируется провести в ноябре, хотя его офис всего несколько дней назад сообщил, что в ноябре мероприятие не состоится.

    «Следующий мирный саммит должен пройти в ноябре, план будет на столе», - приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский подчеркнул, что план проведения будет готов к началу месяца, хотя точная дата пока неизвестна: «Я не знаю дату, я думаю, что в настоящее время ее никто не знает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. По словам Заривной, подготовка к саммиту продолжается.

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    11 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска приблизили окружение ВСУ в Часовом Яре

    «Эспаньола»: Российские военные приблизили окружение украинских войск в Часовом Яре

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Часовом Яре движется к взятию обороняющегося гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оперативное окружение, ведутся бои за микрорайон Октябрьский, сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

    По словам Чукчи, российские войска преодолели канал Северский Донец и закрепились на его берегу, ведут бои в частном секторе. Он подчеркнул, что ситуация развивается к оперативному окружению украинского гарнизона. Кроме того, подразделения 1-го Добровольческого корпуса ВС России, 98-й дивизии ВДВ и 200-й бригады ведут тяжелые бои за микрорайон Октябрьский, и предпринимаются усилия для отрезания путей доставки боекомплекта и провианта в город, передает ТАСС.

    Он отметил, один из логистических маршрутов ВСУ уже находится под огневым контролем ВС РФ. Российская артиллерия, по его словам, активно работает по целям, которые оперативно передаются разведывательными беспилотными летательными аппаратами. В то же время он сообщил, что «противник яростно защищается».

    Ранее российские силы сформировали огневой мешок для ВСУ и под Лисичанском.

    Также сообщалось, что ВС России прикрыли фланги для штурма Часова Яра и Курахово.

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    11 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Феодосии за передачу данных о российских кораблях Киеву

    ФСБ: Житель Феодосии задержан за передачу Украине данных о кораблях Черноморского флота России

    ФСБ задержала жителя Феодосии за передачу данных о российских кораблях Киеву
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Феодосии задержан 30-летний мужчина, он фотографировал корабли Черноморского флота России и передавал координаты спецслужбам Украины через чат-бот в Telegram, возбуждено дело о госизмене, сообщили в управлении ФСБ региона.

    ФСБ сообщила, что мужчина фотографировал корабли Черноморского флота России и передавал их координаты украинским спецслужбам через чат-бот в Telegram, который был разработан для сбора информации о российских военных, передает РИА «Новости».

    Кроме того, ФСБ установила, что задержанный также фотографировал одну из воинских частей в Феодосии. Эти данные использовались для планирования ракетных ударов по российским объектам. Также выяснилось, что он открыл счет в украинском банке, с которого переводил деньги в пользу Вооруженных сил Украины через фонд поддержки.

    Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Санкция статьи предусматривает до двадцати лет лишения свободы. Задержанный мужчина отправлен под стражу, он дает признательные показания.

    Ранее ФСБ в Крыму задержала звонившего на «горячую линию СБУ» шпиона, который передавал данные о российских военных объектах.

    До этого ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб, передававших сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.

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    10 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Зеленский сообщил о сложной для ВСУ ситуации в Торецке

    Tекст: Антон Антонов

    Для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Заявление было сделано после переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отвечая на вопрос об обстановке на востоке Украины, в частности в Дзержинске, Зеленский заявил: «Сложная ситуация сегодня на востоке».

    По его словам, наблюдается недостаток бригад, которые обеспечены «на 100%», что осложняет ротацию военных, передает ТАСС.

    Кроме того, Зеленский обсудил с Макроном вопрос использования дальнобойного оружия. Зеленский подчеркнул, что у ВСУ существует серьезная нехватка оборудования и боеприпасов.

    Также он упомянул о недостаточном внутреннем производстве дронов с большой дальностью полета, подчеркнув, что Украина ищет средства для увеличения собственных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска, что связано с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

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    11 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские дроны зафиксировали массовые расстрелы солдат ВСУ заградотрядами

    Российские военные сообщили о массовых расстрелах солдат ВСУ украинскими заградотрядами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих с линии боевого соприкосновения солдат ВСУ, сообщил военнослужащий штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

    По его словам, такие инциденты происходят, когда украинские солдаты пытаются отступить с линии боевого соприкосновения из-за нехватки боеприпасов или сложившейся тяжелой обстановки. «Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали «птичками»и осматривали обстановку», – отметил Штурман, передает ТАСС.

    Украинские солдаты, по его словам, опасаются сдаваться в плен именно из-за подобных действий заградотрядов. Военнослужащий подчеркнул, что при каждом штурме или контрнаступлении гибнет до десяти военнослужащих ВСУ. Он добавил, что несмотря на значительные потери, число убитых украинских солдат под огнем собственных заградительных отрядов продолжает расти.

    Ранее военнослужащий с позывным «Штурман» сообщил, что украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки.

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    До этого беспилотник снял кадры расстрела украинским заградотрядом бегущих бойцов ВСУ.

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    11 октября 2024, 07:14 • Новости дня
    Снимавшие видео для TikTok боевики ВСУ привлекли российский БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Военные ВСУ, снимая ролики для TikTok у командного пункта, привлекли внимание российских операторов БПЛА, что привело к удару по объекту, рассказал оператор БПЛА с позывным Печорин.

    По его словам, операторы российских ударных беспилотников нанесли удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ, когда украинские военные снимали видео для TikTok, передает РИА «Новости».

    Оператор БПЛА с позывным Печорин рассказал, что разведка заметила постоянное движение личного состава возле пункта, операторами БПЛА было принято решение поднять беспилотник в воздух и нанести удар.

    «Поразили КНП, расположение у него было «хорошее», разведка наблюдала бесконечное перемещение личного состава», – добавил он.

    Ранее российская артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ.

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    10 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    ВС России поразили две пусковые установки Patriot в зоне спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО, сообщило Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили две установки ЗРК Patriot, кабину боевого управления AN/MSQ-104, американскую многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 205 дронов самолетного типа, включая 96 вне зоны проведения СВО.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 335 дронов, 582 ЗРК, 18 560 танков и других бронемашин, 1469 машин РСЗО, 15 908 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В среду Минобороны сообщало, что комплекс «Искандер-М» уничтожил установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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