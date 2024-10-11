В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.0 комментариев
Российские военные эвакуировали первую группу жителей из Угледара
Первая группа мирных жителей была успешно эвакуирована из освобожденного Угледара российскими военнослужащими, что позволило обеспечить их безопасность и предоставить медицинскую помощь.
Российские военнослужащие успешно эвакуировали первую группу мирных жителей из освобожденного Угледара, передает ТАСС.
Спасенные жители были перевезены в безопасное место, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее на здании администрации Угледара появился российский флаг.
Между тем военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.
Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.