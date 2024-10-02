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    Запад манипулирует ценами на нефть ради собственной выгоды
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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    12 комментариев
    2 октября 2024, 14:43 • Новости дня

    Российский флаг установили на администрации Угледара

    Советник главы ДНР сообщил об установке российского флага на администрации Угледара

    Tекст: Александра Юдина

    На здании администрации Угледара появился российский флаг, но город еще не освобожден полностью, так как идет зачистка от оставшихся подразделений ВСУ и в городе остаются мирные жители, советник главы ДНР Ян Гагин.

    На здании администрации Угледара был установлен российский флаг, передает РИА «Новости».

    Известно, что в городе продолжается зачистка от разрозненных частей ВСУ, что не позволяет пока говорить об окончательном освобождении Угледара.

    Гагин отметил, что в городе остаются мирные жители, однако определить их точное число трудно.

    В среду украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование.

    Генштаб Вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

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    1 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара комплекса «Искандер» по украинским формированиям уничтожено до 60 человек из руководства 37-й бригады морпехов ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.

    Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.

    В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окрестностях освобожденного Вишневого в Харьковской области ведутся активные боевые действия, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    Вишневое стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района, сказал Ганчев ТАСС. Пока администрация не имеет туда доступа, в его окрестностях ведутся активные бои.

    Напомним, Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР были освобождены в последние сутки.

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    2 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России

    Генпрокуратура попросила суд арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan на счетах в России

    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России попросила суд об аресте денежных средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах в российских банках, сообщил источник.

    Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, размещенные на счетах банков «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». ООО «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерческий банк «Ситибанк» – российские подразделения крупных американских банков.

    Эта мера является обеспечительной в рамках иска о взыскании 34,7 млрд рублей. Иск направлен против СНБО, Нацбанка и Национального фонда инвестиций Украины, а также против Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает РИА «Новости».

    В иске, по словам источника, указано, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к российской стороне.

    Введение санкций США против Сбербанка в 2022 году и последующая заморозка активов свидетельствуют о совместной стратегии властей США и Украины. По словам источника, захват имущества, в том числе активов «Международного резервного банка», принадлежащего «Сберу», завершился передачей ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

    По данным источника, часть средств, которые были депонированы в иностранной юрисдикции, удерживаются Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank без судебного решения.

    «На корреспондентских счетах «МР банка» в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank находилось в общей сложности 371 млн 961 тыс. 635,39 долларов», – отметил источник ТАСС.

    Указывается, что в «Ситибанке» есть два счета Bank of New York Mellon на 6,2 млрд рублей, а в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» – два счета JP Morgan Chase Bank на 87 млрд 197 млн рублей. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба «Сберу» взыскать всю сумму со счетов Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков – 93,452 млрд рублей.

    Напомним, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

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    2 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    ВСУ признали сложность ситуации после потери Угледара

    Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на фронте из-за потери Угледара

    ВСУ признали сложность ситуации после потери Угледара
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Генеральный штаб ВСУ признал сложную ситуацию для украинских войск на фронте, передает ТАСС.

    Это заявление было сделано после сообщения о потере Угледара украинскими силами. В Генштабе отметили: «Ситуация на фронте остается сложной».

    Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что российские войска имеют преимущество как в живой силе, так и в технике, что усложняет обстановку для ВСУ. Потеря Угледара стала значительным ударом для украинских войск, усилив и без того тяжелую ситуацию на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара. Тем временем военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется. Кроме того, в окружении российской армии в Угледаре могут находиться сотни украинских военнослужащих.

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    1 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Украинские военные заявили о самоубийственных заданиях

    Украинские военные пожаловались на нехватку оружия для выполнения миссий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские солдаты заявили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными, из-за нехватки техники и вооружения, передает Daily Beast.

    Как пишет издание, украинские военные выразили недовольство приказами командования, которые, по их словам, заставляют их участвовать в самоубийственных миссиях, передает РИА «Новости». Как отмечается, солдаты жалуются на недостаток техники и вооружения, необходимых для выполнения поставленных задач.

    «Мужчин направляют на то, что они описывают как самоубийственные миссии», говорится в сообщении издания. Украинские командиры приказывают атаковать российские силы, не обеспечив при этом войска необходимым вооружением. В результате, по данным Daily Beast, некоторые батальоны ВСУ отказываются выполнять такие приказы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского. В этой связи, как отметил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, на Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война, которая совпадет с прорывом российских войск на передовой. Кроме того, Максим Шевченко, другой украинский военнослужащий, попавший в плен, охарактеризовал ситуацию на фронте как крайне тяжелую и посоветовал уклоняться от службы в ВСУ.

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    1 октября 2024, 23:05 • Новости дня
    В Раде потребовали отставки министра обороны Украины

    Депутат Рады Гончаренко потребовал отставки Умерова с поста министра обороны Украины

    В Раде потребовали отставки министра обороны Украины
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Как следует из слов депутата Рады, российские войска освободили Угледар. «Умеров должен уйти в отставку. Немедленно», – приводит слова украинского депутата РИА «Новости».

    Напомним, военкоры сообщают об освобождении Угледара, но минобороны России или Украины пока что не подтвердили эту информацию.

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    2 октября 2024, 13:28 • Новости дня
    ВСУ подтвердили выход из Угледара

    Украинские войска вышли из Угледара по приказу командования

    ВСУ подтвердили выход из Угледара
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные получили разрешение на маневрирование и начали вывод подразделений из Угледара, о чем сообщила оперативно-стратегическая группировка «Хортица».

    Украинские войска начали эвакуацию из Угледара, передает ТАСС.

    Группировка «Хортица» подтвердила, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из этого населенного пункта.

    По словам представителей командования, вывод войск из Угледара проходит в рамках специально организованного маневра, передает «Страна.ру».

    Генштаб Вооруженных сил Украины называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

    Ранее военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

    До этого сообщалось, что российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

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    2 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка освободила Верхнекаменское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 855 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777, две британские гаубицы FH-70. Также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны у Щербиновки, Светлого, Александрополя и Курахово в ДНР, она также отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ.

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 630 человек, БТР, бронемашину, пять автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Ранее российские военные освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.

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    2 октября 2024, 10:07 • Новости дня
    Рогов: ВС России взяли под контроль больше половины Угледара

    Рогов: Российская армия заняла более половины территории Угледара в ДНР

    Рогов: ВС России взяли под контроль больше половины Угледара
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили контроль над более чем половиной территории Угледара, включая западную, южную и восточную части города, а также центр, с продолжающимися боями на севере, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российская армия взяла под контроль более половины Угледара, передает РИА «Новости». Рогов сообщил, что российские войска контролируют западную, южную и восточную части города, а также почти весь центр. На северных окраинах города продолжаются бои, ВСУ оттягивают свои силы к северу.

    «Уже значительно больше половины Угледара находится под контролем русской армии. Бои продолжаются на севере города, противник оттягивает свои силы к северным окраинам», – сказал он

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб Вооруженных сил Украины назвал сложной обстановку на фронте на фоне потери Угледара. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара.

    Тем временем, военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется.

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    1 октября 2024, 21:02 • Новости дня
    На Украине признали бои в центре Угледара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Назначенный украинскими властями руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин признал факт боевых действий в городе Угледаре в ДНР.

    ВС России сейчас находятся почти в центре города, ведутся активные боевые действия, в населенном пункте остаются 107 человек, сказал Филашкин, передает «Лента.ру».

    По его словам, в числе этих людей нет несовершеннолетних. Он пояснил, что из-за боевых действий туда сложно доставить гуманитарную помощь.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета и патриотическим проектам Общественной палаты России Владимир Рогов заявлял, что российская армия заняла южную, западную и восточную части Угледара.

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    2 октября 2024, 08:05 • Новости дня
    Российские военные заняли стратегическую высоту у Макеевки в ЛНР

    Российские военные заняли стратегическую высоту юго-западнее Макеевки в ЛНР

    Российские войска продолжают наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта, что способствует укреплению контроля над автодорогой и приближает подразделения к Новолюбовке.

    Российские военные продолжают успешное наступление на территории Луганской Народной Республики, заняв стратегическую высоту вблизи Макеевки, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул важность этого достижения и отметил, что войска активно продвигаются на северо-запад от населенного пункта вдоль автодороги.

    По словам Марочко, после освобождения Макеевки и Невского российские вооруженные силы не остановились и продолжают развивать успех. Юго-западнее Макеевки была взята стратегическая высота, а западнее Невского войска вплотную подошли к Новолюбовке. Эти действия свидетельствуют о планомерном продвижении российских военных в данном районе.

    Ранее, 29 сентября, Министерство обороны России сообщило об освобождении Макеевки благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Запад». Это подчеркивает эффективность военных операций и наращивание военного присутствия в стратегически важных районах.

    Ранее российским военным удалось отбить более 20 атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив при этом более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    2 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Российские войска захватили американскую БМП Bradley под Угледаром

    Российские военные захватили американскую БМП Bradley на юго-западе Донецкой области

    Российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, что стало редким случаем появления западной техники на данном участке фронта.

    Российские войска захватили американскую боевую машину пехоты Bradley в районе Угледара, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что эта техника находилась на вооружении у противника. Событие стало значимым, так как машины такого класса являются важной частью оснащения западных армий.

    Представитель силовых структур добавил, что на этом участке фронта техника западного образца стала встречаться значительно реже в последние месяцы. Это может свидетельствовать о снижении интенсивности поставок западной военной техники на этот участок фронта. Причины такого изменения пока остаются неясными.

    Захват Bradley под Угледаром подчеркивает активность действий российских войск в этом регионе. Угледар продолжает оставаться одной из ключевых точек противостояния, где обе стороны ведут активные действия. Значение подобных трофеев для российской стороны заключается не только в военной, но и в информационной составляющей.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley. Кроме того, в ходе спецоперации российские подразделения обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований.

    Напомним, ранее американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней маршрутами бронетехники и зон высадки.

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    2 октября 2024, 08:59 • Новости дня
    В Одесской области поражены терминал и паром с военным грузом

    В Одесской области повреждены терминал и паром с грузом военной техники и наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе населенного пункта Орловка в Одесской области в результате ударов повреждены паромный терминал и паром с военным грузом и, возможно, иностранными наемниками.

    Терминал и паром с военным грузом были поражены в Одесской области возле границы с Румынией, передает РИА «Новости».

    По словам координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, удары пришлись на припортовую зону в населенном пункте Орловка в ночь на 2 октября. В результате были повреждены терминал и паром, который швартовался в этот момент.

    Лебедев уточнил, что удары в 2.40 и 3.00 по московскому времени были нанесены беспилотниками «Герань». По его словам, через паромный терминал «Орловка» со стороны Румынии завозились военная техника, боеприпасы и топливо на территорию Украины. Он также отметил, что, по неподтвержденным данным, паромы могли перевозить иностранных наемников для сопровождения техники в подразделения ВСУ.

    «Румынская сторона открыла огонь по русским беспилотникам, но неудачно. В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, была слышна мощная детонация боекомплекта», – рассказал Лебедев. Он также сообщил, что раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами.

    Напомним, в Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, что вызвало серию взрывов и повреждений в результате детонации. Ранее сообщалось, что по порту в Одессе нанесли удар, в результате чего был разрушен склад с загруженными снарядами и ракетами. Кроме того, взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где располагаются склады ВСУ.

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    2 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева

    В ЛНР задержали украинку за шпионаж и корректировку ударов Киева

    Сотрудники УФСБ в ЛНР задержали жительницу Брянки, подозреваемую в передаче данных для ударов по региону.

    В Луганской народной республике сотрудники УФСБ задержали гражданку Украины, проживающую в городе Брянка. Как сообщает ТАСС, женщина подозревается в содействии Киеву в нанесении ракетных ударов по территории региона. По данным следствия, она собирала и передавала представителям украинских спецслужб информацию о расположении российских Вооруженных сил.

    В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Согласно заявлению УФСБ, задержанная предоставляла сведения о военных объектах и технике, которую фиксировала в городе. По ее словам, она общалась с представителями украинских вооруженных сил, которые просили ее наблюдать за определенными объектами и сообщать, есть ли там военные. Женщина призналась, что иногда фотографировала проезжающую технику.

    На оперативном видео, предоставленном УФСБ, задержанная заявила, что является гражданкой Украины и не собирается менять гражданство. «Я украинка и гражданка Украины – это у меня единственное гражданство. И менять я его не собираюсь», – сказала она. Эти слова подчеркивают ее приверженность украинскому гражданству, несмотря на обвинения в шпионаже в пользу Украины.

    Ранее задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.



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    Военкоры сообщают о взятии Угледара. По их данным, противник покинул большую часть территории города, однако в ряде мест его присутствие пока сохраняется. Эксперты прогнозируют, что освобождение Угледара позволит российским войскам не только выйти во фланг группировки ВСУ под Курахово, но и в перспективе лишить противника возможности обстреливать Донецк из ствольной артиллерии. Подробности

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    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков

    Литва внезапно подверглась масштабным авианалетам со стороны сотен нелегальных воздушных объектов. Речь идет о воздушных шарах, которые используют контрабандисты. Каким образом именно это средство стало последним «писком моды» контрабандного бизнеса, почему военные, пограничники и полиция Литвы против него совершенно бессильны и как это связано с угрозой большой войны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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