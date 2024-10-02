Российский флаг установили на администрации Угледара

Советник главы ДНР сообщил об установке российского флага на администрации Угледара

Tекст: Александра Юдина

На здании администрации Угледара был установлен российский флаг, передает РИА «Новости».

Известно, что в городе продолжается зачистка от разрозненных частей ВСУ, что не позволяет пока говорить об окончательном освобождении Угледара.

Гагин отметил, что в городе остаются мирные жители, однако определить их точное число трудно.

В среду украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование.



Генштаб Вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.



Военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.