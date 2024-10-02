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Российский флаг установили на администрации Угледара
Советник главы ДНР сообщил об установке российского флага на администрации Угледара
На здании администрации Угледара появился российский флаг, но город еще не освобожден полностью, так как идет зачистка от оставшихся подразделений ВСУ и в городе остаются мирные жители, советник главы ДНР Ян Гагин.
На здании администрации Угледара был установлен российский флаг, передает РИА «Новости».
Известно, что в городе продолжается зачистка от разрозненных частей ВСУ, что не позволяет пока говорить об окончательном освобождении Угледара.
Гагин отметил, что в городе остаются мирные жители, однако определить их точное число трудно.
В среду украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование.
Генштаб Вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.
Военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.