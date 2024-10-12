Полиция остановила оппозиционный «марш кастрюль» в Кишиневе

Tекст: Алексей Дегтярев

Молодежное движение «Победа молодых» организовало протестное шествие в центре города. Участники били по кастрюлям, выражая недовольство бедственным положением жителей и политикой властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Витнянского.

Колонна стартовала от здания Конституционного суда, она планировала пройти до администрации президента. Однако полиция не пустила манифестантов к намеченной точке, ссылаясь на распоряжение мэрии города.

Витнянский пояснил, что мэр Кишинева Ион Чебан, ограничил их передвижение якобы из-за другого мероприятия в центре. Лидер движения отметил, что вблизи президентского дворца не было людей, и выразил мнение, что это сделано для того, чтобы протестующие не могли высказать свое мнение у здания президента.

После остановки колонна направилась к офису правящей партии «Действие и солидарность», лидером которой является президент Майя Санду. Участники требовали отставки президента.

Ранее молдавская полиция задержала нескольких активистов блока «Победа».

До этого лидер блока «Победа» Илан Шор критиковал обыски в мэрии города Оргеев и задержание мэра Татьяны Кочи.