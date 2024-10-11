В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.10 комментариев
В Молдавии арестовали трех активистов блока «Победа»
Молдавский суд отправил под стражу на 30 суток трех активистов блока «Победа» после задержания и массовых обысков, проведенных правоохранительными органами, сообщила вице-председатель блока Марина Таубер.
Арестованных задержали в Дрокиевском районе, уточнила Таубер, передает ТАСС.
Полиция подтвердила арест, отметив, что судья поддержал предложение Антикоррупционной прокуратуры о превентивной мере.
Накануне полиция Молдавии задержала руководителей трех территориальных организаций блока после массовых обысков в офисах партий, входящих в «Победу». Всего было проведено 115 обысков с 8 по 10 октября.
До этого лидер блока «Победа» Илан Шор критиковал обыски в мэрии города Оргеев и задержание мэра Татьяны Кочи. По его мнению, подобные действия являются политическим террором.
Мэра Оргеева задержали после обысков в «Победе», связанных с делом о подкупе избирателей. Также в Молдавии прошли массовые протесты против правительства под лозунгом «Народ против режима».