В Молдавии арестовали трех активистов блока «Победа»

Tекст: Алексей Дегтярев

Арестованных задержали в Дрокиевском районе, уточнила Таубер, передает ТАСС.

Полиция подтвердила арест, отметив, что судья поддержал предложение Антикоррупционной прокуратуры о превентивной мере.

Накануне полиция Молдавии задержала руководителей трех территориальных организаций блока после массовых обысков в офисах партий, входящих в «Победу». Всего было проведено 115 обысков с 8 по 10 октября.

До этого лидер блока «Победа» Илан Шор критиковал обыски в мэрии города Оргеев и задержание мэра Татьяны Кочи. По его мнению, подобные действия являются политическим террором.

Мэра Оргеева задержали после обысков в «Победе», связанных с делом о подкупе избирателей. Также в Молдавии прошли массовые протесты против правительства под лозунгом «Народ против режима».