Путин поддержал расширение выплат при гибели бойцов СВО на их взрослых детей

  • Новость часаПутин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
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    Пашинян сносит основы армянской памяти и истории
    Зеленский решил уволить Залужного ради денег
    Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены
    Спонсирующую ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины
    Путин назвал способ обезопасить территорию России от украинских обстрелов
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    13 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    31 января 2024, 18:28 • Новости дня

    Путин поддержал расширение выплат при гибели бойцов СВО на их взрослых детей

    Путин поддержал предложение расширить выплаты при гибели бойцов СВО на их взрослых детей

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России в 2024 году поддержал идею рассмотреть вопрос о том, чтобы распространить выплаты при гибели бойцов СВО на их взрослых детей.

    «Даже не обратил внимания, спасибо, что подсказали: братья и сестры получают социальные пособия, а дети после 23 лет – нет. Артем сказал (спикер Народного совета ДНР Артем Жога – прим. ВЗГЛЯД), что дополнительных денег не требуется, но дело не в этом, дело в том, что если все распределяется равными долями, то тогда отдельные категории получат меньше», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Вы сказали о том, что 17 лет девочка получает, а сестра ее, 25 лет, не получает. Видимо, исходили из того, что в 17 лет еще доходов собственных нет, а в 25 уже возникают. Если вы считаете, что нужно перераспределить, это легко сделать, но, мне кажется, здесь не о перераспределении должна идти речь, а о том, чтобы обеспечить интересы всех. Давайте подумаем, это не проблема, это легко решить, не вопрос», – добавил он.

    Ранее Путин поручил продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали либо имеют общих детей.

    31 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового

    Рогов: ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области

    Российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы за последние сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ около Вербового на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, минимум четыре подтвержденных опорных пункта за минувшие сутки перешли под контроль российских войск в районе Вербового, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что от Пятихаток до Вербового через Работино со стороны ВСУ продолжаются попытки атак, которые ВС России успешно отбивают.

    Также, по его словам, уничтожены до 50 военнослужащих противника рядом с Вербовым. Рогов отметил, что российская авиация наносила удары не только вдоль фронта, но и по тыловым частям ВСУ на Ореховском направлении.

    Ранее Рогов рассказал, что ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра.

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    31 января 2024, 16:50 • Новости дня
    Спонсирующую ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
    Спонсирующую ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

    Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей РХТУ, почему Улицкая носит звание почетного профессора, в вузе ответили, что писательница лишена этого знания, передает РИА «Новости».

    Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Кроме того, она не стала осуждать убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина, заявив, что Киев «имеет на это право».

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    31 января 2024, 16:42 • Новости дня
    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег

    WP: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы увеличить финансовую помощь Запада

    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский решил, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного может повлиять на партнеров Киева, финансовая помощь которых ослаблена, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Источник The Washington Post утверждает, что Зеленский указал Залужному на усталость украинцев от конфликта и замедление военной помощи от международных спонсоров республики. По его словам, возможно, новый главком улучшит ситуацию, пишет РБК.

    Другой собеседник издания заявил, что несмотря на отказ Залужного уходить в отставку, главком ВСУ собирается покинуть армию, кроме того, ожидается, что будут уволены и другие высокопоставленные сотрудники генерала.

    Западные СМИ ранее рассказали о неудачной попытке президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. При этом пост, по данным прессы, предлагали начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, однако оба отказались.

    Политолог Алексей Чеснаков заявил, что публикации западных авторитетных изданий о несостоявшейся отставке Валерия Залужного не только подтверждают факт инцидента, но и свидетельствуют о том, что положение Зеленского хуже, чем казалось прежде.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями о Залужном, и назвал очевидным и однозначным то, что у киевского режима много проблем, «там все неладно».

    Коментарии (3)
    31 января 2024, 12:32 • Новости дня
    Политолог оценила новую версию законопроекта о мобилизации на Украине

    Политолог Шеслер: С помощью нового закона о мобилизации Украина попытается набрать 300-400 тыс. новобранцев для ВСУ

    Политолог оценила новую версию законопроекта о мобилизации на Украине
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Из новой версии законопроекта о мобилизации убраны некоторые самые спорные положения. Видимо, Зеленский пока побоялся лишний раз злить население страны. Сама же инициатива позволит Киеву набрать порядка 300-400 тыс. новобранцев в ряды ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Верховную раду внесли новую версию закона о мобилизации.

    «Сегодня мобилизация на Украине провалилась на всех этапах. Во-первых, огромное число мужчин призывного возраста не состоят на воинском учете. Во-вторых, у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) возникает множество проблем при вручении повесток, так как люди не живут по месту регистрации. В-третьих, качество призывников достаточно низкое», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «С помощью нового закона о мобилизации, судя по всему, планируется немного наладить систему воинского учета и увеличить число призывников. Например, ограниченно годным мужчинам надо будет явиться в ТЦК для подтверждения данных. Однако сейчас множество заболеваний не являются причинами для отсрочки, соответственно, эти люди попадут в ряды ВСУ», – отмечает она.

    «Качество призывников планируется повысить за счет снижения призывного возраста до 25 лет. Я думаю, что эта планка будет опускаться и дальше. Сейчас командиры ВСУ жалуются, что возрастным солдатам тяжело воевать. Поэтому власти хотят мобилизовать физически более развитую молодежь», – подчеркивает собеседница.

    «С помощью пункта о передаче данных из медицинских учреждений украинская власть хочет поставить на учет всех лечащихся мужчин. В таком случае больным остается обращаться в частные клиники. Такие заведения тоже обязаны отправлять информацию, но у них есть возможность скрыть данные человека», – поясняет эксперт.

    «Решение о постановке на воинский учет осужденных связано с тем, что они легко подвержены регистрации. Кроме того, на Украине таких людей достаточно много. С одной стороны, их призыв позволит увеличить число солдат ВСУ. С другой, качество этих бойцов оставляет желать лучшего», – акцентирует политолог.

    «Любопытно, что в закон не попали наиболее противоречивые предложения, связанные с призывом инвалидов и постановкой всех женщин на воинский учет. Вероятно, это произошло из-за бурной реакции общества. Зеленский решил пока лишний раз не злить население», – отмечает собеседница.

    «По моим оценкам, мобилизационный потенциал украинской армии значительно ниже, чем декларируют власти страны. Он составляет около 2-3 млн человек. Данный законопроект не поможет призвать их всех. В конечном счете ничто не может заставить скрывающегося от армии человека прийти в ТЦК. Однако офис Зеленского все равно попытается набрать еще 300-400 тыс. солдат для ВСУ с помощью этой инициативы», – резюмировала Шеслер.

    Ранее в Верховную раду Украины внесли новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно ему все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных. Инициатива также снижает призывной возраст с 27 до 25 лет.

    В стране появятся электронные повестки и электронный кабинет военнообязанного. Кроме того, граждан Украины от 18 до 60 лет обяжут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. Также руководители больниц должны сообщать в военкоматы о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.

    Появятся новые трудности и при выезде за границу. Для этого всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет нужно дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета. Кроме того, покинувшие страну граждане должны будут подать свои данные в течение 30 дней после принятия закона и публикации постановления кабмина.

    Постановке на воинский учет также будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете». Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

    Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.

    Напомним, в середине декабря депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун заявляла, что если ситуация ухудшится, то на Украине «могут дойти до мобилизации женщин». Парламентарий Марьяна Безуглая, также отмечала, что женщины должны стать на учет наравне с мужчинами.

    Однако зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс. Владимир Зеленский также заверил, что не станет подписывать закон о призыве женщин.

    Вместе с тем, согласно предыдущей версии документа, отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не предоставлялась инвалидам третьей группы. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко и депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать версию законопроекта.

    В свою очередь генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Владимир Зеленский планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек. По его словам, взамен потерянным на фронте 100 военным, призывают всего 20 бойцов.

    Кроме того, в интервью украинским СМИ глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине находится порядка 3,4 млн мужчин, о которых государство знает только идентификационный код. Что касается местоположения этих граждан, о нем властям ничего не известно. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об украинском мобилизационном потенциале.

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    31 января 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пуск ракеты комплекса Patriot был произведен по Ил-76 с подконтрольной Украине территории, Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Кстати говоря, надо бы добавить, отвечая на ваш вопрос, что самолет сбит – это уже установлено точно – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия настаивает на международном расследовании произошедшего.

    «Украинские вооруженные силы сбили наш самолет Ил-76, в котором находились 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», – добавил он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки Южная группировка улучшила положение по переднему краю на Донецком направлении и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны около Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки и Ленинского ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили 310 военнослужащих, танк, три бронемашины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Новомихайловки ДНР. Кроме того, силы России поразили живую силу и технику 128-й бригады теробороны возле Урожайного и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    Западная группировка отразила шесть атак штурмовых групп 30, 32, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Купянском направлении в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Тернов ДНР. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 и гаубицу М777 производства США.

    На Краснолиманском направлении Центральная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение живой силе ВСУ в районах Григоровки и Дзержинского ДНР. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения у Ямполовки ДНР и Кузьмина ЛНР. Украинская сторона потеряла до 280 военнослужащих, две бронемашины и семь автомобилей.

    На Запорожском направлении силы России нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Работина, Орехова, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении в результате активных действий российских войск противник потерял до 30 военнослужащих и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск уничтожены немецкий ЗРК IRIS-T, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан». Нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и  технике в 136 районах.

    Российская ПВО сбила девять снарядов РСЗО HIMARS. Уничтожен 81 украинский беспилотник, в том числе в районах Петровского, Токаревки Харьковской области, Житловки, Кременной ЛНР, Харцызска ДНР, Жовтневого, Орлянского Запорожской области и Новой Каховки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотников, 457 ЗРК, 14 860 танков и других бронемашин, 1211 РСЗО, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы спецтехники.

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    31 января 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин назвал способ обезопасить территорию России от украинских обстрелов

    Путин: Линию фронта нужно отодвинуть от границ России на расстояние, которое обезопасит территорию страны от обстрелов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий, заявил Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами на выборах президента РФ в 2024 году.

    «Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что фундамент воспитания в России достаточно прочный, на это указала ситуация вокруг специальной военной операции на Украине.

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    31 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

    Коментарии (0)
    31 января 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, российские бойцы – участники СВО «воюют как следует», заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, – это Авдеевка. Вот эта группа «Ветераны» впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    30 января 2024, 18:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Два села и один поселок в приграничных районах Курской области подверглись обстрелам и атаке с использованием БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. В Гордеевке частично нарушено электроснабжение. Кроме того, поселок Теткино Глушковского района был атакован БПЛА.

    Пострадавших в результате обстрела нет. В результате падения обломков беспилотника в Теткино повреждены забор одного дома и легковой автомобиль.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник над черноморской акваторией.

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    31 января 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    СВО показала, что у российского общества весьма крепкий фундамент, а вся «пена» смывается, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    Путин указал, что историческая Россия воспрянула и вынуждена отстаивать свои интересы с помощью оружия – в ходе СВО, передает ТАСС. События, связанные со спецоперацией, показали, что основа воспитания в российском обществе является весьма устойчивой, добавил он.

    «То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы [в ходе СВО], и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас [в стране] имеется, и он достаточно прочный и такой основательный», – сказал Путин.

    Он добавил, что вся «пена, которая всегда присутствует в любом обществе», постепенно смывается.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.


    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    31 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными, но это все равно преступление

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли по неосторожности сбить Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента 2024 года.

    «Что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие. <…> Можно предположить, что они сделали это случайно», – сказал он, передает ТАСС.

    При этом это все равно является преступлением, подчеркнул Путин. «В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Правовая оценка от Следственного комитета – это их профессиональный долг. Они знают, что они делают, и есть ли для этого определенные основания», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевший крушение в Белгородской области на прошлой неделе, был сбит американской системой Patriot с территории Украины.

    Коментарии (3)
    31 января 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин: Не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей
    Путин: Не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Не любить свою Родину – это все равно что не любить семью и своих детей, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Как Родину не любить? Это все равно что не любить семью, не любить маму, своих детей. То же самое и с Родиной», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что такие вещи, как любовь к своей стране, «должны быть заложены прямо в подкорку».

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).


    Коментарии (15)
    31 января 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин заявил, что Российское государство проходит очень сложный и важный этап укрепления своей независимости и поблагодарил своих доверенных лиц на выборах президента России 2024 года за поддержку в этот период.

    «Вы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали, поэтому прежде всего слова благодарности: а) за совместную работу и б) за готовность к продолжению этой совместной работы. Это очень важно сегодня, потому что мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям», – сказал Путин в ходе встречи со своими  доверенными лицами на выборах президента России 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее выдвиженцы на выборах президента России сдали подписи в ЦИК в финальный день приема.

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    31 января 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил, что России нельзя идти по пути ювенальной юстиции

    Tекст: Ольга Иванова

    России нельзя «сходить с ума» на теме ювенальной юстиции, страна не должна идти по пути, когда лезут в дела семьи и отнимают детей, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут, беспощадно детей отнимают. Сумасшествие какое-то… Мы, конечно, по этому пути не пойдем», – цитирует его слова ТАСС.

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).


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