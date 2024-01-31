Путин поддержал расширение выплат при гибели бойцов СВО на их взрослых детей

Политолог оценила новую версию законопроекта о мобилизации на Украине

Политолог Шеслер: С помощью нового закона о мобилизации Украина попытается набрать 300-400 тыс. новобранцев для ВСУ

Tекст: Илья Абрамов

«Сегодня мобилизация на Украине провалилась на всех этапах. Во-первых, огромное число мужчин призывного возраста не состоят на воинском учете. Во-вторых, у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) возникает множество проблем при вручении повесток, так как люди не живут по месту регистрации. В-третьих, качество призывников достаточно низкое», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«С помощью нового закона о мобилизации, судя по всему, планируется немного наладить систему воинского учета и увеличить число призывников. Например, ограниченно годным мужчинам надо будет явиться в ТЦК для подтверждения данных. Однако сейчас множество заболеваний не являются причинами для отсрочки, соответственно, эти люди попадут в ряды ВСУ», – отмечает она.

«Качество призывников планируется повысить за счет снижения призывного возраста до 25 лет. Я думаю, что эта планка будет опускаться и дальше. Сейчас командиры ВСУ жалуются, что возрастным солдатам тяжело воевать. Поэтому власти хотят мобилизовать физически более развитую молодежь», – подчеркивает собеседница.

«С помощью пункта о передаче данных из медицинских учреждений украинская власть хочет поставить на учет всех лечащихся мужчин. В таком случае больным остается обращаться в частные клиники. Такие заведения тоже обязаны отправлять информацию, но у них есть возможность скрыть данные человека», – поясняет эксперт.

«Решение о постановке на воинский учет осужденных связано с тем, что они легко подвержены регистрации. Кроме того, на Украине таких людей достаточно много. С одной стороны, их призыв позволит увеличить число солдат ВСУ. С другой, качество этих бойцов оставляет желать лучшего», – акцентирует политолог.

«Любопытно, что в закон не попали наиболее противоречивые предложения, связанные с призывом инвалидов и постановкой всех женщин на воинский учет. Вероятно, это произошло из-за бурной реакции общества. Зеленский решил пока лишний раз не злить население», – отмечает собеседница.

«По моим оценкам, мобилизационный потенциал украинской армии значительно ниже, чем декларируют власти страны. Он составляет около 2-3 млн человек. Данный законопроект не поможет призвать их всех. В конечном счете ничто не может заставить скрывающегося от армии человека прийти в ТЦК. Однако офис Зеленского все равно попытается набрать еще 300-400 тыс. солдат для ВСУ с помощью этой инициативы», – резюмировала Шеслер.

Ранее в Верховную раду Украины внесли новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно ему все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных. Инициатива также снижает призывной возраст с 27 до 25 лет.

В стране появятся электронные повестки и электронный кабинет военнообязанного. Кроме того, граждан Украины от 18 до 60 лет обяжут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. Также руководители больниц должны сообщать в военкоматы о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.

Появятся новые трудности и при выезде за границу. Для этого всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет нужно дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета. Кроме того, покинувшие страну граждане должны будут подать свои данные в течение 30 дней после принятия закона и публикации постановления кабмина.

Постановке на воинский учет также будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете». Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.

Напомним, в середине декабря депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун заявляла, что если ситуация ухудшится, то на Украине «могут дойти до мобилизации женщин». Парламентарий Марьяна Безуглая, также отмечала, что женщины должны стать на учет наравне с мужчинами.

Однако зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс. Владимир Зеленский также заверил, что не станет подписывать закон о призыве женщин.

Вместе с тем, согласно предыдущей версии документа, отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не предоставлялась инвалидам третьей группы. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко и депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать версию законопроекта.

В свою очередь генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Владимир Зеленский планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек. По его словам, взамен потерянным на фронте 100 военным, призывают всего 20 бойцов.

Кроме того, в интервью украинским СМИ глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине находится порядка 3,4 млн мужчин, о которых государство знает только идентификационный код. Что касается местоположения этих граждан, о нем властям ничего не известно. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об украинском мобилизационном потенциале.