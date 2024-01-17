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    Путин дал поручение о помощи гражданским женам погибших бойцов СВО
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

    12 комментариев
    17 января 2024, 11:35

    Путин дал поручение о помощи гражданским женам погибших бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали, либо имеют общих детей.

    «Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Отмечается, что такие меры поддержки будут охватывать вопросы материального обеспечения, оказания медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки. «При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство России», – указано на сайте Кремля.

    Ранее Путин отмечал, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.

    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

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    16 января 2024, 18:46
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии и других государств Прибалтики «выбрасывают за кордон» русских людей, что оказывает прямое влияние на безопасность России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», – сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает РИА «Новости».

    Глава государства также вспомнил слова бывшего президента Чешской республики о том, что конфликт на Украине начался еще в 2008 году после принятия решения о том, что двери НАТО открыты для этой страны.

    «Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную, публично сказал... война на Украине, сказал он, началась не в феврале 2022 года, а летом 2008-го, когда было принято решение об открытии для Украины и Грузии дверей в НАТО», – сказал Путин. Он подчеркнул, что это решение «в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России».

    Ранее в Латвии россиянам разослали новые предупреждения с угрозой депортации.

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    16 января 2024, 17:48
    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»

    Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Участников специальной военной операции (СВО) важно привлекать к работе в муниципалитетах, у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

    «Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», – приводит его слова ТАСС.

    В декабре 2023 года блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    16 января 2024, 19:24
    Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте
    Путин рассказал о фальсификации выборов президента США при голосовании по почте
    @ Olin Dozier/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предыдущие президентские выборы в США были сфальсифицированы через голосование по почте, однако в новых регионах России такое не представляется возможным, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Наверное, можно все сфальсифицировать, как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Понятно, что это за голосование по почте: скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики – и все», – сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает ТАСС.

    Говоря о голосовании на территории новых регионов, Путин отметил, что люди не пришли бы на участки для голосования, не имея соответствующего желания. «Но заставить прийти невозможно. Под дулом автомата не заставишь: если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки – и все. Здесь же – пришли и проголосовали», – указал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что голосование на выборах в России должно пройти полностью легитимно, прозрачно и честно.

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    16 января 2024, 13:52
    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО

    Эксперт Федутинов: Новый беспилотник «Инферно» может поражать как живую силу, так и технику

    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый российский БПЛА «Инферно» обладает рядом преимуществ, например, меньшая уязвимость к противодронным средствам, многоразовость и возможность несения нескольких боеприпасов. Этот беспилотник способен поражать живую силу и технику противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал специалист по БПЛА Денис Федутинов. Ранее Российская армия использовала «Инферно» для бомбардировки позиций ВСУ.

    «Судя по тому, что дрон оснащен гранатами ВОГ-17 и ГП-25, которые могут быть размещены в девяти слотах для сброса, основной целью для аппарата является живая сила противника, находящаяся как в движении, так и на боевых позициях – в открытых окопах или траншеях», – сказал Денис Федутинов, специалист по БПЛА.

    «Вместе с тем можно предположить, что в качестве поражающего элемента будут использоваться и модификации с боеприпасами осколочно-фугасного и кумулятивного действия большего калибра, предназначенных для поражения полевых укреплений и транспортных средств, включая бронетехнику», – отметил собеседник.

    «Первое преимущество аппарата – меньшая подверженность воздействию типовых портативных противодроновых средств. Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи», – поясняет он.

    «Второе преимущество – «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использовать многократно. Наконец, третий плюс – дрон способен нести не один боеприпас, а несколько, в том числе производя их сброс сериями по несколько единиц, что позволяет увеличить вероятность поражения целей», – подчеркивает эксперт.

    «В момент зависания беспилотника над позицией противника для сброса боеприпасов он представляет собой более легкую цель для поражения стрелковым вооружением. Если разработчикам удалось реализовать систему, анализирующую пространственное положение БПЛА и цели, направление и скорость движения аппарата, а также, в идеале, учитывать и атмосферное влияние, то это позитивно скажется на выживаемости», – акцентирует он.

    «Думаю, было бы идеально, если бы технические новинки, подобные этой, получили возможность апробации на нескольких направлениях, где условия применения разнятся. Это позволило бы в сжатый временной период получить наиболее полную обратную связь от пользователей со всеми позитивными оценками и замечаниями для последующей доработки», – резюмировал Федутинов.

    Ранее ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников «Инферно». Об этом рассказали в компании-разработчике БПЛА «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над окопами противника и сериями сбрасывает по три боеприпаса. Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации.

    БПЛА может эффективно поражать пехоту и даже легкобронированную технику противника, так как несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Кроме того, представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников различных классов – от сверхмалых до тяжелых ударных аппаратов.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

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    16 января 2024, 16:20
    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине

    Der Spiegel: «Союз Сары Вагенкнехт» выступил за прекращение поставок оружия Киеву и возвращение российского газа

    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Германии в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа, остановить поставки оружия Киеву и выступить против расширения ЕС, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на проект европейской предвыборной программы партии.

    Одним из важных пунктов в программе является призыв к прекращению поставок оружия на Украину, который может побудить Россию вступить в мирные переговоры, пишут «Известия».

    Газета FAZ опубликовала содержание программного документа «Партии Сары Вагенкнехт», он должен быть окончательно одобрен 27 января. Так, согласно предложению Вагенкнехт, ЕС в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании, он должен стать независимым от США международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой.

    Также в документе говорится, что должен быть приоритет национального законодательства над европейским, и предлагается ввести мораторий на расширение ЕС и на увеличение его бюджета.

    Ранее Вагенкнехт заявила, что для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо отказаться от вступления Украины в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине. По ее словам, Запад должен прекратить вооружать Киев.

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    17 января 2024, 10:05
    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО

    «Российская газета»: Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Эслин вернулся в зону СВО

    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский наемник Эйден Эслин, попавший в российский плен в 2022 году, приговоренный в ДНР к смертной казни, а позже освобожденный в рамках обмена пленными, вновь замечен в зоне проведения спецоперации, пишут СМИ.

    В Сети появился ролик, снятый самим Эслином, на котором видна стела на въезде в Авдеевку, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    При этом по видео невозможно определить, вооружен ли британец.

    Газета Daily Mail писала ранее, что Эслин после освобождения в рамках обмена собирается работать в зоне СВО как «военный корреспондент».

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    16 января 2024, 19:38
    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян

    Путин: Все больше уехавших россиян мечтают вернуться на родину

    Путин объяснил причины возвращения уехавших за границу россиян
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Все больше граждан России, которые уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», – приводит его слова ТАСС.

    Из-за этого многие из тех, кто «когда-то уехал по разным соображениям», возвращаются или думают вернуться, отметил Путин. «Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности.

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    16 января 2024, 14:29
    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
    @ Скриншот из видео

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки активными действиями отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили до 250 военнослужащих, две машины пехоты.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ рядом с Веселым и Богдановкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Курдюмовкой ДНР. Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и орудие Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Владимировки и Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, американская артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ поблизости от Вербового и Работино Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск потери противника составили до 65 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три американские артиллерийские системы М777, самоходная артустановка М109 Paladin и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 112 районах.

    Средствами ПВО за сутки сбиты 69 украинских беспилотников, в том числе в районах Новой Маячки, Голой Пристани Херсонской области, Пологов Запорожской области, Старомихайловки, Песков, Спорного, Марьинки, Липового ДНР, Белогоровки, Нырково, Тополевки, Верхнекаменки и Кривошеевки ЛНР, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.

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    16 января 2024, 14:37
    Рэпер Vacio встал на воинский учет

    Адвокат Vacio (Николай Васильев) заявил, что рэпер встал на воинский учет

    Рэпер Vacio встал на воинский учет
    @ t.me/moscowcourts

    Tекст: Александра Юдина

    Рэпер Vacio (Николай Васильев) после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию, сообщил его адвокат Роман Попов.

    По словам юриста, Васильев, как любой законопослушный гражданин, встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе, передает РИА «Новости».

    Более того, Попов добавил, что Vacio считает службу в армии почетной обязанностью, а также любит и поддерживает Родину.

    Ранее арестованный после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой рэпер получил повестку.

    Напомним, суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.

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    16 января 2024, 19:52
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    Путин вспомнил анекдот про сосиски и сыр с плесенью
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов страны рассказал анекдот про сосиски и сыр с плесенью.

    «Вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с голубой плесенью есть? – Нет. Сосиски есть», – сказал Путин в ходе беседы с главой администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолием Балбековым, передает Ura.ru.

    Президент подчеркнул, что на прилавках российских магазинах есть любые продукты. «Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски нужного нам высшего качества», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сделал прогноз по урожаю зерновых на 2023 год на уровне 143-147 млн тонн.

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    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

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    16 января 2024, 20:14
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предатели, которые подают сигналы НАТО или пытаются «пересесть» на чуждые традиции, могут что-то «цапнуть» и «под одеялом сожрать», но успеха не добьются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы – как вы сказали, обращаются там к НАТО и так далее – это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предатели никогда не побеждают.

    «Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет. А тем более, если они на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера. Такие люди по определению не могут победить. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда», – добавил глава государства, отметив, что еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают.

    Ранее Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики.

    Коментарии (0)
    16 января 2024, 19:17
    Путин назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    От переговоров с Россией отказалась Украина, придурки, давно бы все закончилось, полтора года назад, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

    «Они же отказались от переговоров… Мы же договорились обо всем…Через день они выбросили в помойку все договоренности, сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы… сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон, и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, такое решение Украины лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди.

    Ранее Путин заявил, что государственность Украины находится под вопросом.

    Коментарии (2)
    17 января 2024, 10:38
    Бастрыкин поручил завести дело после оскорбления в адрес участников СВО

    Бастрыкин поручил завести уголовное дело после оскорбления в адрес участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова с оскорблениями в адрес участников спецоперации.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в публикации в соцсетях Баратов оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    С просьбой отреагировать на высказывания Баратова к Бастрыкину обратились военкоры. После этого председатель СКР дал поручение о возбуждении уголовного дела.

    1 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске.

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    Россия сделала шаг к тому, чтобы преодолеть одну из ключевых уязвимостей современных танков, которая вскрылась в ходе спецоперации. Началось применение новой системы защиты, предназначенной для резкого повышения выживаемости бронетехники. О чем идет речь и как это связано с концепцией применения танков в целом? Подробности

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    Год семьи поставил перед Россией три задачи

    Правительство России утвердило план основных мероприятий, приуроченных к проведению Года семьи. Среди них не только популяризация семейных ценностей, но и меры, направленные на решение демографических задач. О каких именно мерах идет речь и за счет чего Россия могла бы в 2024 году сломать негативные демографические тренды? Подробности

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    Месть Ирана Америке задела Ирак

    Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики. И хотя это привело к осложнению отношений с Ираком, у Тегерана и Багдада сохраняется общая задача – снижение американского влияния в регионе. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

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      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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