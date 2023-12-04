Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Путин призвал рассмотреть вопрос о поддержке гражданских жен погибших бойцов СВО
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поручил подумать об оказании помощи женщинам, находившимся в гражданском браке с погибшими участниками специальной военной операции.
«Надо подумать о том, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации (гибели партнера в зоне проведения спецоперации), у которых нет свидетельства о браке с тем мужчиной, со своим любимым человеком, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.
Ранее Путин назвал поддержку бойцов СВО одной из главных задач СПЧ.