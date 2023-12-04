Путин призвал рассмотреть вопрос о поддержке гражданских жен погибших бойцов СВО

Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин напомнил, что 10 декабря Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН, исполняется 75 лет.

«К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Так, на протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

Путин упрекнул международные институты в сфере прав человека за проявления русофобии. «В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», – заявил он.

Несмотря на то что Россия вышла из состава некоторых международных правозащитных организаций, она не отказывается от принципов, заложенных в Декларации, и готова сотрудничать с заинтересованными странами и партнерами, добавил российский лидер.

Ранее Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пожелал успехов новым членам Совета.