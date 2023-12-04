Путин назвал поддержку бойцов СВО одной из главных задач СПЧ

Tекст: Ольга Иванова

«Конечно же, сейчас одни из главных вопросов, которыми занимается совет – это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев», – приводит его слова ТАСС.

Также Путин предложил членам СПЧ обсудить, что еще необходимо сделать в новых регионах страны. «Знаю, вы регулярно бываете в Донбассе и в Новороссии, встречаетесь с жителями, чувствуете, что их волнует. И прошу вас открыто, подробно рассказать о проблемах, которые требуют дополнительных решений», – сказал Путин на встрече с членами Совета.

Ранее Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пожелал успехов новым членам Совета.