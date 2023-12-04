Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Путин назвал поддержку бойцов СВО одной из главных задач СПЧ
Президент России Владимир Путин считает, что поддержка участников специальной военной операции – один из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Конечно же, сейчас одни из главных вопросов, которыми занимается совет – это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин предложил членам СПЧ обсудить, что еще необходимо сделать в новых регионах страны. «Знаю, вы регулярно бываете в Донбассе и в Новороссии, встречаетесь с жителями, чувствуете, что их волнует. И прошу вас открыто, подробно рассказать о проблемах, которые требуют дополнительных решений», – сказал Путин на встрече с членами Совета.
Ранее Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пожелал успехов новым членам Совета.