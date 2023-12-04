Путин пожелал успехов новым членам СПЧ

Tекст: Валерия Городецкая

Открывая заседание, Путин напомнил, что недавно был подписан указ о проведении ротации в СПЧ, и назвал ее плановой, передает ТАСС.

«В состав Совета вошли пять человек – это известные люди в сфере правозащиты и развития гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и главное – поскорее включиться в напряженную текущую работу Совета», – сказал глава государства.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека.