Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Путин пожелал успехов новым членам СПЧ
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пожелал успехов новым членам Совета.
Открывая заседание, Путин напомнил, что недавно был подписан указ о проведении ротации в СПЧ, и назвал ее плановой, передает ТАСС.
«В состав Совета вошли пять человек – это известные люди в сфере правозащиты и развития гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и главное – поскорее включиться в напряженную текущую работу Совета», – сказал глава государства.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека.