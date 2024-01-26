Предприятия ОПК поставили в ВС России 98,8% новой техники от плана

Минобороны: Предприятия ОПК в 2023 году поставили в ВС России 98,8% новой техники от плана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, по итогам прошлого года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта, передает ТАСС.

По словам замминистра, «общий объем финансирования гособоронзаказа (ГОЗ) за последние два года вырос вдвое – в 2023 году он увеличился на 24%».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу посетил вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым предприятие ОПК – корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» – в Подмосковье, где проверил ход выполнения гособоронзаказа.