Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Подмосковье

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр осмотрел производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.

Руководитель Корпорации Борис Обносов доложил о выполнении поручения военного ведомства по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года.

«За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции, в 3,5 и 5 раз. Объемы выпуска изделий возросли за счет модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Обносов указал, что дополнительно были привлечены специалисты с других предприятий кооперации с соответствующим профильным образованием, в частности из Перми и Оренбурга.

Шойгу также представили запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Министр провел провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления.

Он отметил, что корпорация разрабатывает в интересах армии современные авиационные средства поражения, в том числе относящиеся к номенклатуре высокоточных.

«Первые и передовые позиции занимает Корпорация «ТРВ», мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции», – сказал Шойгу.

Ранее министр обороны отметил ускорение импортозамещения ОПК.