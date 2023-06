На Донецком направлении за сутки уничтожено до 220 украинских военных Госдума освободила некоторых бойцов спецоперации от уголовной ответственности Госдума одобрила законопроект об освобождении некоторых бойцов спецоперации от уголовной ответственности 20 июня 2023, 14:42 Текст: Алина Власенко

Российские парламентарии приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, гарантирующий освобождение от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ внесен группой парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом 13 июня. Первое чтение состоялось 14 июня, передает ТАСС.

Законопроект подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу. Ранее российские парламентарии одобрили в третьем, итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных. «За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве. Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант. Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков. Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне. После удара по складам ВСУ в Запорожье началась детонация боеприпасов Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов

Фото: Минобороны РФ

Текст: Алина Власенко

Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.

Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов. Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Новости СМИ2 Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой Актер Борис Галкин: Ада Роговцева стала жертвой украинской пропаганды

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева. Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты». Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян. Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.

Шойгу предостерег Киев от ударов ракетами HIMARS и Storm Shadow по Крыму

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено ударить по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства. Министр подчеркнул, что применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, передает ТАСС.

Говоря о ходе СВО, Шойгу также сообщил, что Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами Североатлантического альянса. Так, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, но все они были отражены, и противник не достиг целей. Днем ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Новости СМИ2 Концерт Лепса отменили в Казахстане из-за поддержки СВО СМИ: Концерт Григория Лепса отменили в Казахстане из-за его поддержки СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, объявила о расторжении договора с организаторами концерта, сообщили СМИ. По данным казахстанских СМИ, поводом для отмены выступления Лепса могло стать его недавнее заявление на ПМЭФ, когда он вместе с Николаем Басковым предложил заплатить 1 млн рублей каждому, кто выведет из строя танк ВСУ, передает RT. В сообщении организаторов концерта говорится, что мероприятие решено отменить в одностороннем порядке. Между тем директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил, что артист не расстроился из-за отмены концерта в Казахстане и намерен и дальше продолжать поддерживать Российскую армию и свою страну, пишет «Газета.Ru». Также Урюпин назвал Казахстан русофобским уголком и заявил, что Лепс не будет выступать в Казахстане, так как не ездит в «недружелюбные страны». Напомним, в рамках ПМЭФ–2023 российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины. Позднее к их инициативе присоединился также певец и композитор Юрий Антонов. Нарышкин рассказал о замыслах США и Британии по замене «закончившихся» украинцев Нарышкин рассказал, кто по замыслу США и Британии будет следующим после «закончившихся» украинцев

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, то на их место придут поляки и немцы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете». По его словам, логика Британии и США следующая: «когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы», передает ТАСС. Он отметил, что это ясно в том числе и из документальных материалов. Говоря про Украину, Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить эту страну в «черную дыру», чтобы не допустить ее сближения с Россией. «В оптике англосакской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», – отметил глава СВР. Ранее Нарышкин заявлял, что США и Европа дестабилизируют ситуацию на Украине. Новости СМИ2 Пленный рассказал о нежелании военных ВСУ ходить в атаку

Фото: Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Текст: Ольга Иванова

Пленный солдат ВСУ рассказал о низком моральном духе украинских подразделений на Запорожском направлении. По его словам, военнослужащие отказываются идти в атаку, приходится командирам ездить и по всему батальону собирать людей, которые согласятся, передает РИА «Новости». Также он рассказал, что люди собираются из разных подразделений, никто не знает, как действовать сообща, бывает, что они даже не знают друг друга по позывным. Напомним, активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта. Военный эксперт рассказал о ключевых боях за Белогоровку в ЛНР Военный аналитик Онуфриенко: Для ВС РФ важно взять Белогоровку, чтобы открыть путь на Северск

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Евгений Поздняков

В ЛНР противник несет колоссальные потери. Российские войска постепенно продвигаются вперед, вытесняя ВСУ из стратегически важных районов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Луганском направлении. «В настоящий момент наши войска постепенно продвигаются к Купянску. Важной точкой должна стать Синьковка, занятие которой существенно облегчит дальнейший выход к городу. Имеются небольшие успехи в районе Двуречья. Мы шаг за шагом выдавливаем противника, создавая плацдарм на правом берегу Оскола», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Южнее, недалеко от Серебрянского лесничества, также идут бои. ВС РФ пытаются занять участок напротив Григоровки и Белогоровки. Для выполнения данной задачи осуществляется продвижение в районе Тернов. Остается несколько километров, но пройти их будет непросто – противник осознает важность этих земель для контрнаступления», – отмечает эксперт. «Наши военные наносят удары вглубь территории ВСУ – поражаются склады и базы. Известно, что противник несет колоссальный ущерб. Думаю, западным странам будет очень непросто восполнять потерянные Украиной вооружения», – подчеркивает Онуфриенко. «На район Красного Лимана, что называется, опустился «туман войны», и пока обстановка не до конца ясна. Однако известно, что наши войска плавно движутся вперед. Основные бои в ЛНР ведутся за Белогоровку. Это село имеет ключевое значение для дальнейшего занятия Северска. В настоящий момент артиллерия наносит удары по местному гарнизону. Очень важно выйти к берегу Северского Донца, что позволит разрушить оборону ВСУ на данном участке фронта», – резюмирует Онуфриенко. Ранее на Купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка ВС РФ удалось пресечь деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Общие потери за сутки составили до 45 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве. На данном участке фронта подразделения ВСУ малыми группами пытаются зайти во фланги ВС РФ с целью прорвать линию обороны. Об этом изданию ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Невского, Макеевки, Терны и Серебрянского лесничества отмечаются единообразные действия ВСУ. Противник пытается отвлечь наши подразделения на основных направлениях удара, зайти малыми группами во фланги и отсечь часть российских войск. Офицер отметил, что такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба ВС РФ. Кроме того, украинские военнослужащие на Купянском направлении приступили к дистанционному минированию для сдерживания российских солдат. Об этом Морочко рассказал изданию РИА «Новости». По его словам, противник использует немецкие мины АТ2. Отмечается, что заграждения выявлены в том числе и в окрестностях населенных пунктов, где проживают мирные граждане. Новости СМИ2 Шеслер объяснила логику Украины при ранжировании военнопленных в списках на обмен Правозащитница Шеслер: Украина пытается вернуть из плена идеологически заряженных боевиков и игнорирует мобилизованных

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

Властей Украины сейчас беспокоит только скорейшее возвращение в строй профессионально подготовленных и идеологически заряженных солдат и офицеров. На тех, кого забирали в рамках мобилизации, им плевать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян. «Примечательно, что во главе списка приоритетности пленных стоят боевики «Азова»*. Это хорошо отражает логику властей Украины. Если во всем мире в первую очередь пытаются вернуть домой раненых, чтобы им помочь, то ВСУ ждут возвращения нацистских формирований», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. «Более того, их освобождение в информационном пространстве обязательно попытаются подать как некую победу. Вместе с тем очевидно: властям Украины недостает квалифицированных кадров – командиров, офицерского состава, а также танкистов, летчиков и артиллеристов. Поэтому эти специальности указаны вторыми в приоритетности на обмен. Основная цель – отправить их снова на фронт. А самую меньшую ценность для украинского руководства представляют именно раненые, те, кто с высокой долей вероятности не сможет воевать», – рассказала собеседница. «Безусловно, общая доля украинских военных, находящихся в плену, относительно общей численности армии невелика. Но дефицит профессиональных кадров тормозит продвижение в рамках контрнаступления. Поэтому Украина и делает акцент на тех, кто заряжен идеологически и владеет военным делом», – рассуждает правозащитница. «В этом вся сущность нынешней украинской власти. Они с ног на голову переворачивают общечеловеческие ценности. Националистическая идеология и следующие ей боевики стали гораздо важнее, чем обычные украинцы, которых забирали на фронт в рамках мобилизации», – заключила Шеслер. Ранее стало известно, что Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян. Об этом сообщило агентство «РИА-Новости» со ссылкой на письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции страны Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову. Согласно документу, в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Следом приоритет отдается офицерам подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО. Третьими в списке значатся «лица рядового, сержантского и старшинского состава». Самыми последними на обмен значатся попавшие в плен простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу. Как отмечает агентство, ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о серьезной нехватке личного состава в ВСУ из-за огромных потерь, в связи с чем во многих городах и селах страны проводят облавы на мужчин призывного возраста. Эту информацию подтверждали и украинские военнопленные. В свою очередь президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах». Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с Российской армией». Накануне Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого. Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей. Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении, рассказал газете ВЗГЛЯД, что все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Напомним, на прошлой неделе состоялся очередной обмен пленными. Из украинского плена в Россию вернулись 94 российских военнослужащих. В Минобороны России сообщили, что освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в ведомственные медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.



*организация признана террористической и запрещена в России ВСУ начали минировать окрестности населенных пунктов на Купянском направлении Марочко: ВСУ минируют окрестности населенных пунктов на Купянском направлении 20 июня 2023, 08:18 Текст: Александра Юдина

Украинские военнослужащие по приказу Киева совершают дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания российских военных на Купянском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ начали массово производить минирование местности противотанковыми немецкими минами AT2 на Купянском направлении, передает РИА «Новости». Также Марочко добавил, что минные заграждения выявлены, в том числе и в окрестностях населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ попытались разминировать минные поля на Запорожском направлении. Новости СМИ2 Депутат: Ради прибыли Google готов нарушить законы любой страны В Госдуме спрогнозировали итоги расследования антимонопольного регулятора Турции в отношении Google

Фото: City Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Google все время говорит о принципах объективности своей политики, при этом в разных странах мира к компании регулярно возникают претензии. Это доказывает, что корпорация игнорирует нормы законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее антимонопольный регулятор Турции начал расследование против Google. «У руководства Google нет таких внутренних ограничителей, как совесть, тактичность или этика. В погоне за дополнительной долей рынка компания настолько нарушает конституционные и общественные нормы, насколько им это позволяют власти того или иного государства. При этом их риторика о якобы принципах объективности корпорации, о релевантности поисковой выдачи существует лишь параллельно реальности», – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Все это приводит к регулярному возникновению антимонопольных претензий к Google и к компании Alphabet (холдинг, в который входит Google). Например, они касаются использования доминирующего положения на рынке. Если же говорить о Турции, я думаю, на Alphabet наложат оборотный штраф, а также принудят компанию исполнять турецкое законодательство», – прогнозирует депутат. «Проблема в том, что у Турции, как и у подавляющего большинства стран мира, нет своих альтернатив Google. Поэтому для корпорации циничное ущемление прав пользователей – это норма жизни. Кстати, Россия в данном случае выгодно отличается от той же Турции. Мы легко можем отказаться от продуктов американских ИТ-гигантов, следующих политической воле США, в пользу своих», – подчеркнул парламентарий. В понедельник стало известно, что Агентство по конкуренции Турции начало расследование в отношении Alphabet Inc. – холдинговой компании, управляющей Google Inc. Базирующаяся в калифорнийском городке Маунтин-Вью организация обвиняется в нарушении турецкого закона, касающегося деятельности по онлайн-рекламе и услуг рекламных технологий. При этом в России Google нередко штрафуется за несоблюдение российского законодательства. Так, ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию на 3 млн рублей за отказ удалить видеозаписи с запрещенной информацией – ролики с пропагандой ЛГБТ, а также видео, дискредитирующие Вооруженные силы России. В апреле стало известно, что Евросоюз с 25 августа усилит контроль над 19 большими интернет-платформами, включая TikTok, Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Такие шаги ЕС доказывают, что регулирование деятельности ИТ-гигантов – это общемировой курс, на который Россия ступила раньше Европы, объяснял газете ВЗГЛЯД Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи. Политолог назвал главные итоги работы седьмого состава Общественной палаты РФ Политолог Мартынов: Общественная палата стала важным негосударственным институтом общественно-политической жизни страны

Фото: oprf.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Работа седьмого состава Общественной палаты РФ пришлась на ключевые исторические моменты последних лет: это пандемия, спецоперация на Украине и вхождение новых регионов в состав России. Работа ОП в этих условиях органично вписалась в общественно-политическую повестку, она инициировала и реализовала важнейшие гуманитарные и общественные проекты, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник действующий состав палаты прекращает свою работу. «Работа VII состава Общественной палаты РФ подчеркнула особенность и важность этого сложившегося негосударственного института для нашей общественно-политической жизни. Это площадка для диалога, куда направляются представители общественных организаций, делегаты от президента, от регионов. То есть ОП РФ – это полноценный срез нашего общества», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Очевидно, что для седьмого состава одним из приоритетных направлений была гуманитарная помощь Донбассу, которая, кстати, направлялась в регион и до СВО. Также была учреждена премия «Своих не бросаем!», которая помогает развивать гражданское общество на уровне субъектов и направлена на поддержку социальных проектов в новых регионах», – указал аналитик. «Нельзя не отметить отдельно волонтерство, развиваемое в том числе и силами ОП, а также Фонд «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Кроме того, в ОП РФ проводилась экспертиза многих законопроектов в рамках так называемых нулевых чтений. Все вышеперечисленные треки органично вписались в нашу общественно-политическую повестку», – заметил эксперт. «Помимо всего прочего, ОП оказала поддержку в создании Президентского фонда культурных инициатив, значение которого не только в финансовой поддержке проектов культуры, искусства и творческих индустрий, но и в факте привлечения самого общества к реализации этих проектов. Смысл – в вовлечении регионов в совместную работу по улучшению нашего общественного пространства. Соборность – одна из традиций нашего общества», – пояснил собеседник. «Кстати, заметьте, ротация палаты произошла примерно на 50%, и это очень хороший признак того, что ОП – живой организм, развивается и совершенствуется. Кроме того, это отличный социальный лифт: после работы здесь люди уходят на работу в госорганы, избираются в парламент. Важно, что ОП – институт с двусторонним кадровым движением», – подчеркнул политолог. «Важным для уходящего состава ОП был и перезапуск деятельности таких исторически значимых, фундаментальных для нашей страны общественных организаций, как Российский Красный Крест и Общество «Знание», которое было драйвером просвещения в советское время. Посмотрите, какие марафоны проводит «Знание»! Там участвуют ведущие ученые мира, люди искусства, мыслители», – восхитился спикер. «Что касается Красного Креста, то в последние годы эту организацию подмяли под себя политические западные структуры, используя ее для каких угодно целей, кроме надлежащих – помощи людям. Поэтому крайне важно, что Российский Красный Крест работает именно на гуманных принципах, присущих этой организации. Кстати, России не мешало бы инициировать еще и возрождение Олимпийских игр, которые были бы оторваны от политики и зиждились на заложенных Пьером де Кубертеном основаниях», – добавил политолог. «Отдельно отмечу и то, что институт общественного наблюдения также предполагает мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. Через механизмы ОП это можно сделать гораздо эффективнее и качественнее, что и показала введенная при седьмом составе в 2018 году практика назначения наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов», – резюмировал эксперт. Напомним, полномочия VII состава Общественной палаты РФ истекают в понедельник 19 июня. В течение трех лет в палате работали 168 членов – граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, представителей благотворительных фондов, профсоюзов и НКО, общественных лидеров регионов. «Членам VII состава ОП РФ пришлось столкнуться с немалым количеством вызовов, связанных с самыми яркими и сложными историческими событиями. Среди них пандемия COVID-19, принятие поправок в Конституцию, выборы в Госдуму, специальная военная операция и вхождение новых регионов в состав РФ», – говорится в сообщении на сайте палаты. Первое пленарное заседание VIII состава ОП пройдет 20 июня. Новости СМИ2 Самолеты Су-34 получили защиту от РЭБ для применения в зоне спецоперации Фронтовые бомбардировщики Су-34 получили защиту от РЭБ для применения в зоне спецоперации 20 июня 2023, 08:39 Текст: Александра Юдина

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне спецоперации защиту от средств радиоэлектронной борьбы ВСУ, в том числе защиту от комплексов РЭБ зарубежного производства, сообщил информированный источник. Уточняется, что Су-34 работают и в ближней зоне, поэтому являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника – в связи с этим приняты технические меры по защите систем от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства, передает РИА «Новости». Источник заверил, что меры «эффективно противодействуют РЭБ противника». Ранее ОАК передала ВКС новую партию бомбардировщиков Су-34. Нарышкин: Российские силы сдерживают контрнаступление НАТО, а не ВСУ Глава СВР Нарышкин заявил, что российские силы сдерживают контрнаступление не ВСУ, а НАТО 20 июня 2023, 11:03 Текст: Алина Власенко

Российские силы сдерживают контрнаступление не вооруженных сил Украины, а группировки Североатлантического альянса, который использует украинских военных в качестве живой силы, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Нарышкин на общем собрании РИО провел параллель между сегодняшней ситуацией на Украине и Сталинградской и Курской битвами, «каждая из которых начиналась с оборонительного этапа и завершалась полным разгромом противника». По словам директора СВР, во многом это перекликается с героическими действиями российских сил, сдерживающих контрнаступление украинских военных в Приазовье и Донбассе, передает ТАСС.

«Думаю, правильнее было бы сказать, что войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии», – отметил Нарышкин. Ранее Нарышкин заявил, что Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, то на их место придут поляки и немцы. Новости СМИ2 Участникам СВО разрешили поступать в вузы по отдельной квоте Вице-премьер Голикова: Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты 19 июня 2023, 16:21 Текст: Вера Басилая

Участники специальной военной операции (СВО) будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Голикова отметила, что те, кто уже учится на платной основе, сможет в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023 и 2024 годах, передает ТАСС. Ранее сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил Владимиру Путину, что законодательно закреплена квота в 10% для поступления в вузы Героев России, кавалеров трех орденов Мужества, а также детей участников СВО.