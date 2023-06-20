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Госдума разрешила судимым и ограниченно годным служить в ВС России по контракту
Госдума разрешила судимым и ограниченно годным заключать контракты о службе в ВС
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Российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Закон «О воинской обязанности и военной службе» дополнили нормами о том, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС России может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденных за шпионаж, захват заложника и по ряду статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления.
Также, согласно документу, не смогут заключить контракт с ВС граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей, передает ТАСС.
Одновременно документ предполагает, что контракты с ВС России смогут заключать граждане, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено по ходатайству командования воинской части. При этом речь не идет о гражданах, которые совершили преступления, связанные с призывами к террористической и экстремистской деятельности, оправданием терроризма, а также хищением ядерных материалов или незаконным обращением с ними.
В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.
В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».
Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.
Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив
Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.
Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.
Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
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Члены Республиканской партии в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.
Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.
Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.
Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».
Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.
«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
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Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.
Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.
На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.
В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.
Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Российская разведгруппа показала уничтоженную бронетехнику ВСУ
Российская разведгруппа показала уничтоженную на Авдеевском направлении бронетехнику ВСУ
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Российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении, в постоянно обстреливаемой зоне, сообщил офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол».
Военный рассказал РИА «Новости», что на видео показана бронированная натовская военная техника, поставляемая ВСУ. Она была подбита российскими бронебойщиками и подорвана на российских минных заграждениях, пояснил он.
В частности, на кадры попала американская боевая машина пехоты M2 Bradley, а также несколько подбитых бронетранспортеров производства других стран НАТО.
Все бронированные иномарки, как рассказал военнослужащий, уничтожены российскими силами с начала лета, в период отражения украинского «контрнаступа».
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл.
Кулеба: Сколько бы оружия Украине ни дали, будет мало
Глава МИД Украины Кулеба: Сколько бы оружия Запад ни дал, Киеву будет недостаточно, пока не закончился конфликт
Украинским властям будет недостаточно оружия, сколько бы западные страны его ни поставляли, пока не закончился конфликт, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба в эфире украинского ТВ заявил, что в случае, если Киев «победит», он сможет сказать, что оружия было достаточно. А до тех пор ему «всегда будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно», передает РИА «Новости».
Украинский министр добавил, что если «победы» нет, значит, помощи было недостаточно.
Он сообщил, что в настоящий момент украинские «силы контрнаступления» больше нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике. Поставки идут на Украину ежедневно, добавил министр.
Между тем американские СМИ писали, что Киев с начала спецоперации заплатил поставщикам оружия более 800 млн долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными.
Российский генерал впервые в истории сдал экзамен на краповый берет
Росгвардия: Генерал Кузнецов впервые в истории стал участником экзамена на краповый берет
Впервые в истории Росгвардии командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов принял участие в сдаче экзамена на краповый берет и успешно прошел испытания, сообщили в ведомстве.
В Росгвардии сообщили, что к основному экзамену, который проходил в Подмосковье, допустили 39 кандидатов, успешно прошедших предварительный отбор, передает РИА «Новости».
Генерал-майор, командир дивизии Дзержинского Николай Кузнецов тоже сдавал экзамен, что в Росгвардии назвали уникальным случаем. Он стал один из семи военнослужащих, кто заслужил право носить краповый берет.
Краповый берет – знак особого отличия спецназа Росгвардии, вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою.
Пленный рассказал, как в ВСУ забирают с пороком сердца
Украинский пленный Виталий: Украинцев забирают в армию даже с пороком сердца
Украинских граждан забирают в армию даже с врожденным пороком сердца, рассказал пленный солдат ВСУ Виталий.
Виталий рассказал РИА «Новости», что повестка пришла ему на работу, после чего «поприезжали военкомы». По его словам, создавалась рота «типа теробороны», которая, как обещали, будет охранять школы и больницы. При этом, как рассказал Виталий, он не проходил срочную службу из-за врожденного порока сердца. Ему обещали, что будет «служить дома», если пойдет в армию сейчас.
При этом не было ни медицинской комиссии, «ничего». В военном билете Виталия, по его словам, информация про порок сердца записана, однако украинские военкомы все равно убеждали его пойти служить.
Виталий добавил, что для того, чтобы доказать наличие порока сердца, ему пришлось бы «ехать в институт», потратить много времени, однако забрали бы все равно, но отправили бы в боевую часть. Поэтому, признался пленный украинский военный, он согласился «служить дома, но охранником, грубо говоря, с автоматом».
Ранее сообщалось, что украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан: теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи.
Макрон подтвердил доставку на Украину ЗРК SAMP/T
Макрон: Франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации
Франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к использованию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Заявление прозвучало на полях авиасалона Ле Бурже, передает РИА «Новости».
Ранее Париж поставил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. ЗРК SAMP/T на Украине ждали с апреля.
В Кремле ранее отмечали, что специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом.
На Украине возбудили дело против применивших оружие при вручении повестки военкомов
Сотрудники военкомата на Украине устроили стрельбу при вручении повестки мужчине на рынке
Правоохранители в Одесской области возбудили дело против сотрудников территориального центра комплектования, которые стреляли, пытаясь остановить убегавшего от них мужчину, сообщили в главном управлении нацполиции Украины.
Украинские СМИ пишут, что двух сотрудникам территориального центра комплектования(военкомата-прим. ВЗГЛЯД) обвинили в хулиганстве, совершенном с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений, передает ТАСС.
Ранее на рынке в городе Рени Одесской области сотрудник военкомата выстрелил в воздух. Позже выяснилось, что оружие оказалось стартовым пистолетом. Теперь стрелявшему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Между тем, глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней.
Депутат: Ради прибыли Google готов нарушить законы любой страны
В Госдуме спрогнозировали итоги расследования антимонопольного регулятора Турции в отношении Google
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Google все время говорит о принципах объективности своей политики, при этом в разных странах мира к компании регулярно возникают претензии. Это доказывает, что корпорация игнорирует нормы законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее антимонопольный регулятор Турции начал расследование против Google.
«У руководства Google нет таких внутренних ограничителей, как совесть, тактичность или этика. В погоне за дополнительной долей рынка компания настолько нарушает конституционные и общественные нормы, насколько им это позволяют власти того или иного государства. При этом их риторика о якобы принципах объективности корпорации, о релевантности поисковой выдачи существует лишь параллельно реальности», – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Все это приводит к регулярному возникновению антимонопольных претензий к Google и к компании Alphabet (холдинг, в который входит Google). Например, они касаются использования доминирующего положения на рынке. Если же говорить о Турции, я думаю, на Alphabet наложат оборотный штраф, а также принудят компанию исполнять турецкое законодательство», – прогнозирует депутат.
«Проблема в том, что у Турции, как и у подавляющего большинства стран мира, нет своих альтернатив Google. Поэтому для корпорации циничное ущемление прав пользователей – это норма жизни. Кстати, Россия в данном случае выгодно отличается от той же Турции. Мы легко можем отказаться от продуктов американских ИТ-гигантов, следующих политической воле США, в пользу своих», – подчеркнул парламентарий.
В понедельник стало известно, что Агентство по конкуренции Турции начало расследование в отношении Alphabet Inc. – холдинговой компании, управляющей Google Inc. Базирующаяся в калифорнийском городке Маунтин-Вью организация обвиняется в нарушении турецкого закона, касающегося деятельности по онлайн-рекламе и услуг рекламных технологий.
При этом в России Google нередко штрафуется за несоблюдение российского законодательства. Так, ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию на 3 млн рублей за отказ удалить видеозаписи с запрещенной информацией – ролики с пропагандой ЛГБТ, а также видео, дискредитирующие Вооруженные силы России.
В апреле стало известно, что Евросоюз с 25 августа усилит контроль над 19 большими интернет-платформами, включая TikTok, Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Такие шаги ЕС доказывают, что регулирование деятельности ИТ-гигантов – это общемировой курс, на который Россия ступила раньше Европы, объяснял газете ВЗГЛЯД Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.
Spiegel: У Германии осталось всего 20 тыс. снарядов натовского калибра
Spiegel: У ВС Германии осталось только 20 тыс. снарядов натовского калибра 155 мм
В настоящее время в распоряжении германских вооруженных сил осталось лишь 20 тыс. снарядов калибром 155 мм, потому министр обороны Германии Борис Писториус планирует в ближайшие две недели организовать закупку 16 тыс. артиллерийских боеприпасов, пишут немецкие СМИ.
По информации Spiegel, согласно нормативам НАТО, к 2031 году Германии нужно иметь в своем распоряжении 230 тыс. снарядов.
Журнал сообщает, что Писториус намерен обратиться с заявкой в бюджетный комитет Бундестага, чтобы заключить девять контрактов на общую стоимость 118 млн евро. Так, германское военное ведомство планирует купить 155-миллиметровые снаряды для гаубиц Panzerhaubitze 2000 у концерна Rheinmetall, передает ТАСС.
Отметим, снаряды натовского калибра 155 мм активно используются ВСУ.
Еще в феврале британские СМИ писали, что конфликт на Украине спровоцировал существенный кризис поставок боеприпасов в Европе, поскольку производители вооружений стремятся как пополнить национальные запасы государств, так и обеспечить поставки Киеву.
Путин заявил о стимулировании промышленности на разработку БПЛА
Путин заявил о стимулировании военной промышленности на разработку беспилотников
Российские власти стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
Журналист Евгений Поддубный в ходе закрытой части встречи главы российского государства с военкорами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», попросил больше стимулировать военную промышленность для разработки беспилотников.
«Мы делаем это», – передает РИА «Новости» ответ Путина.
Ранее Путин поручил кабинету министров интегрировать беспилотные суда в единое воздушное пространство страны, в том числе с помощью цифровизации отрасли.