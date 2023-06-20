Госдума разрешила судимым и ограниченно годным служить в ВС России по контракту

Госдума разрешила судимым и ограниченно годным заключать контракты о службе в ВС

Российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» дополнили нормами о том, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС России может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденных за шпионаж, захват заложника и по ряду статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления.



Также, согласно документу, не смогут заключить контракт с ВС граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей, передает ТАСС.

Одновременно документ предполагает, что контракты с ВС России смогут заключать граждане, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено по ходатайству командования воинской части. При этом речь не идет о гражданах, которые совершили преступления, связанные с призывами к террористической и экстремистской деятельности, оправданием терроризма, а также хищением ядерных материалов или незаконным обращением с ними.