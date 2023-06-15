Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях

Ночью ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства ударных беспилотников, назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В течение суток ВСУ продолжали попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Возле Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за последние сутки отражены две атаки у Новополя Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области. Ликвидированы порядка 25 военнослужащих и три танка.

Рядом с Новодаровкой Запорожской области, Нескучным и Великой Новоселкой ДНР нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады теробороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.

На Запорожском направлении ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Любицкого Запорожской области. Под Омельником уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. А у Загорного пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Общие потери ВСУ на этих направлениях за прошедшие сутки составили до 155 военнослужащих, три танка, две бронемашины, французская самоходная артустановка Cezar, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Активными действиями «Южной» группировки войск на Донецком направлении отражены пять атак противника поблизости от Раздоловки, Первомайского, Красногоровки и Марьинки ДНР.

В районах Звановки, Артемово, Выемки и Авдеевки ДНР ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В боях на этом направлении за минувшие сутки ликвидированы около 340 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

Около Новомихайловки, Новгородского и Славного ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника под Масютовкой, Молчаново, Кисловкой и Берестового Харьковской области.

Недалеко от Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские ДРГ. Потери противника на этом направлении составили до 30 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», сообщил Конашенков.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение противнику в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Под Тернами ДНР и Кузьмино ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

За сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артустановки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы свыше 35 военнослужащих, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 105 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 132 районах. В районе Камышевахи ДНР поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.