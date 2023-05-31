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Поддерживавший Россию австралийский активист Уолтерс найден мертвым
Daily Mail: Австралийский активист Уолтерс, поддерживавший Россию, найден мертвым
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Австралийский активист 42-летний Джеймс Уолтерс, выступавший в поддержку политики России, найден мертвым, сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.
По данным австралийских правоохранителей, Уолтерс пропал еще 13 мая. В последний раз, как сообщается, его видели в городе Чатсвуд. 23 мая было найдено тело активиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Британские СМИ публикуют фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне изображения российского президента Владимира Путина. На одном из фото активист держит плакат, на котором написано, что Украина является террористическим государством, и содержится призыв поддерживать Россию.
Активист русского происхождения Семен Бойков, известный как «австралийский казак», сообщил, что Уолтерс участвовал в митингах в поддержку России и выступал против оказания Украине военной помощи. По его словам, в последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Бойков не исключает, что активиста могли убить или довести до самоубийства.
О причинах смерти Уолтерса пока не сообщается.
В начале мая в Сиднее и еще ряде крупных городов Австралии прошли акции в поддержку России и против НАТО и военной помощи Украине.
Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.
«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.
Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.
До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ
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Российские военные нанесли удары ракетами по центрам принятия решений киевского режима, где готовились теракты на российской территории, сообщило Минобороны России.
ВС России в течение суток нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В этих пунктах велась подготовка терактов на территории России под руководством западных спецслужб. Все назначенные цели поражены, заключили в министерстве.
Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожены до 40 украинских военных, три автомобиля и САУ «Гвоздика». Возле поселка Синьковка (Харьковская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.
Около поселка Московка (Харьковская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника у поселков Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). На этом направлении ликвидировано свыше 85 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении ликвидировано до 145 украинских военных, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Возле поселка Красное в ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены силы противника у поселков Великая Новоселка и Времевка (ДНР). Возле Владимировки в ДНР уничтожена украинская ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожено более 140 украинских военных и четыре автомобиля.
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих, пять машин, САУ «Акация» и гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены восемь беспилотников у поселков Инженерное (Запорожская область), Старомайорское (ДНР), Коломыйчиха (ЛНР), Великий Выселок и Петровское (Харьковская область).
С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотников, 424 ЗРК, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 машин РСЗО, 4941 орудие полевой артиллерии и минометов.
Кадыров пообещал ВСУ «месть в полном смысле слова» в зоне СВО
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Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал, что вскоре за подобные нападения Украину ждет ответ в зоне СВО.
В своем Telegram-канале он написал, что любой, кто знаком с методами террористов, подготовленных по американским шаблонам, понимает, что это попытка обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле». По словам Кадырова, излюбленный метод террористов – бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы отсиживаясь где-то в теплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях.
«У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали, – отметил глава Чечни. – Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами». По его мнению, меры реагирования на подобные попытки атаковать должны быть жестокими, «тут не надо цацкаться и церемониться».
«Штаты вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а у нас тут явные доказательства террористической деятельности. Бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место, чтобы остальным неповадно было даже думать плохо в сторону России», – написал Кадыров.
«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», – рассказал глава Чечни.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
На Украине собрались открыть дело из-за возможной госизмены Зеленского
Депутат Рады Лерос: Суд обязал открыть уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского
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Украинский суд обязал госбюро расследований Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос.
Лерос написал в Telegram, что суд обязал открыть уголовное дело по статье «Государственная измена» на «Зеленского и Ко». Он сообщил, что «карманное» ГБР отказалось начинать расследование в отношении Зеленского, который, как утверждает депутат, назначил «агентов ФСБ» на ключевые должности в СБУ. Депутаты Рады при этом через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, сообщил Лерос.
Главными фигурантами дела станут, помимо самого Зеленского, глава президентского офиса Андрей Ермак, его зам Роман Машовец, экс-председатель СБУ Баканов и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко, которых будут допрашивать, сообщил Лерос.
Лерос избрался в украинский парламент от партии «Слуга народа», но в 2020 году его исключили из фракции, напоминает РИА «Новости».
В июле 2022 года Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение «многочисленными фактами госизмены» со стороны сотрудников указанных ведомств. Кроме того, он инициировал «кадровую ревизию» среди сотрудников СБУ.
Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России.
Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях.
Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим.
Серия взрывов прогремела в Мелитополе
Рогов: В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система ПВО
Серия взрывов произошла в Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он сообщил в своем Telegram-канале, что один из взрывов был особенно мощным и объемным. Рогов отметил, что система ПВО отработала по ракетам, летящим на Мелитополь.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области.
На Украине сообщили об отключении света по всей стране
ДТЭК сообщил об отключении света по всей Украине
Отключение электроэнергии началось на всей территории Украины, сообщил во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК.
Отмечается, что отключение света в стране происходит из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщил жителям, что света нет якобы «из-за сбоя в сети электроснабжения».
Ранее СМИ Одессы сообщало, что в городе остановился электротранспорт, а в некоторых домах нет света. Позже издание «Страна» сообщало об отключении света в некоторых районах Харькова, Винницы, Полтавы и в Днепропетровской области.
Снайпер группировки «Юг» рассказал о странном поведении украинских военных
Снайпер группировки «Юг» рассказал об отчаянном поведении украинских военных
Снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что у украинских военных порой отсутствует инстинкт самосохранения.
Так, снайпер вспомнил случаи, когда украинские военные выходили без оружия, без брони и экипировки. По его словам, это выглядело очень отчаянно. «Либо они принимают что-то определенное», – добавил боец, передает РИА «Новости».
Ранее пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ.
Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
Шойгу: ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих и более 400 танков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве отметил, что российские силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.
Он уточнил, что потери ВСУ также составили пять вертолетов, 466 дронов, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Глава военного ведомства отметил, что перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS (производство США), 16 ракет HARM (производство США) и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow (разработка Британии и Франции).
ВСУ несут значительные потери, но несмотря на это, Запад продолжает требовать от Киева перейти к широкомасштабным наступательным действиям, отметил Шойгу. По его словам, западные кураторы наращивают поставки украинским вооруженным силам техники и оружия. Россия, отметил он, отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.
Так, за последние дни российские силы уничтожили склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. В Киеве нанесено поражение американскому ЗРК Patriot, рассказал Шойгу.
Министр обороны подчеркнул, что военная поддержка Украины только затягивает боевые действия. Повлиять на исход специальной военной операции это не может, указал он.
Шойгу добавил, что, используя поставленное странами НАТО вооружение, Киев наносит удары по социальным объектам и осуществляет теракты против мирных российских граждан. Российские ВС максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков, указал министр.
Так, напомнил глава Минобороны, 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70-ти украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника.
В ходе СВО российские военные действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество, добавил Шойгу.
В начале мая Шойгу сообщал, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны Запада, вооруженные силы Украины несут значительные потери.
На Западе раскрыли план Киева по «психологическим атакам» перед контрнаступлением
Financial Times: ВСУ собираются перейти в психологическое наступление
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Перед началом контрнаступления вооруженные силы Украины собираются предпринять операции, направленные на «подрыв морального духа» России, сообщают западные СМИ.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете Financial Times, что успешное наступление «начинается с успешного психологического наступления», пишет РБК.
Издание отмечает, что такими «психологическими атаками» являются нападение дронов на Кремль и на корабль «Иван Хурс», а также вылазка диверсантов в Белгородской области. Кроме того, утром вторника украинскими дронами был атакован столичный регион России.
Еще один источник издания, который, как утверждается, является представителем разведки Украины, заявил, что нападение диверсантов и будущие операции призваны ударить «по моральному духу и заставить Россию передислоцировать войска» вдоль границы.
Напомним, утром вторника Киев ударил по Москве и Московской области восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на столичный регион стоит киевский режим. Там отметили также, что профильные российские службы отреагировали эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо.
Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины, но запугать россиян не удалось.
В результате обстрела Белгородской области со стороны Украины есть погибшие
Губернатор Гладков сообщил об обстреле ПВР с мирными жителями в Белгородской области, есть погибшие и раненые
Украинские военные провели обстрел пункта временного размещения (ПВР) с отселенными жителями в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с мирными жителями, отселенными из поселков Шебекинского округа, среди них есть раненые и погибшие, заявил Гладков, передает ТАСС.
Губернатор пояснил, что отправился на место, подробности сообщит позже.
Ранее во вторник он сообщал, что в регионе за сутки зарегистрировали около 220 прилетов со стороны ВСУ.
Автоэксперт дал советы столкнувшимся со сбоями GPS в Москве таксистам и автомобилистам
Автоэксперт посоветовал незнающим Москву таксистам приобрести бумажную карту города
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Пешеходам, таксистам, а также автомобилистам, которые плохо знают город, следует научиться пользоваться бумажной картой либо скачать карту города на телефон для использования без навигационной системы и интернета, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя жалобы столичных таксистов на сбои в работе GPS.
Водители такси Москвы и Московской области в Сети массово жалуются на сбои в работе спутниковой системы навигации GPS, которые наблюдаются после атаки украинских дронов на столичный регион. Отмечается, что сигналы спутниковой навигации в столице «глушат» для устранения беспилотников, которые угрожают жизням граждан.
«Здесь претензий не может быть вообще ни у кого и ни к кому, потому что мы понимаем, что это не блажь или какие-то эксперименты. Более того, это даже не какие-то технические недостатки в работе навигационной системы. Очевидно, что такие методы предприняты для того, чтобы сбить с толку беспилотные летательные аппараты, чтобы они не могли достичь Кремля, государственных учреждений, важных для обороноспособности и управления страной и так далее», – говорит Лысаков.
Для того чтобы заказ можно было выполнить, таксист должен знать географию Москвы и области, подчеркивает эксперт. Он напоминает, что в советские годы портативного интернета не было, однако это не мешало автомобилистам и водителям такси ездить по городу. В современном мире навигатор служит лишь помощником, предлагающим различные пути. Кроме того, если он работает в режиме онлайн, то можно в режиме реального времени посмотреть, на каком участке дороги пробка и как ее можно объехать.
«Большая часть таксистов в крупных городах – это мигранты из Средней Азии, которые временно проживают на территории Российской Федерации. Эти наши гости, бывшие братья советского пространства, вообще не ориентируются, что неправильно. Если уж они занимают эти рабочие места, то должны иметь хоть какие-то знания города, понимать маршруты. Хорошо, если пассажир подскажет, как ехать до места, которое ему необходимо. Но я не думаю, что все знают, куда ехать, и эту проблему определенно должен решить водитель такси», – считает специалист.
Так он настоятельно рекомендует неопытным автомобилистам, а также незнающим город таксистам приобрести бумажную карту города, которая будет актуальна во все времена. Свои передвижения следует отслеживать именно по ней, используя для определения места улицу и дом, находящиеся поблизости.
«Думаю, в связи со сбоями количество выполненных заказов резко упадет. Если хотя бы на несколько дней вот такая электронная защита Москвы от нападения по воздуху продлится, и будет навигация отключена, то единицы из ныне существующих таксистов смогут получать заказы. Поэтому изучение города по обычной карте точно ни для кого не будет лишним», – советует Лысаков.
Также собеседник порекомендовал попробовать пешеходам, таксистам и автомобилистам, плохо знающим город, скачать на телефон карты, а не использовать их в режиме онлайн. Так, в случае если повторятся сбои в GPS, человек сможет самостоятельно найти, где находится, и проложить себе маршрут.
Рано утром во вторник в Подмосковье и Новой Москве были замечены украинские дроны, все они были сбиты. Некоторые из БПЛА врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным взять под контроль расследование атак беспилотных летательных аппаратов. Жители Москвы и области рассказали об инциденте. Позже на атаку дронов отреагировали в Сети.
Российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназа Украины
Минобороны: Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины
Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Как рассказал офицер Минобороны РФ, авиацией группировки войск «Запад» нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения ВСУ и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВС Украины и подразделениям территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, как сообщил Зыбинский, на купянском направлении, в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, артиллерией уничтожены два минометных расчета противника, поражены гаубицы ВСУ в районе населенных пунктов Лозавая и Западная.
В Минобороны также сообщили, что ВС России сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовых позициях ВСУ в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
Накануне Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ.
Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны
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Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.
«Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина.
«Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент.
Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Планировавшую вывоз детей из новых регионов украинку задержали в России
В Москве задержали украинскую гражданку, планировавшую заниматься вывозом детей за границу из новых регионов страны, сообщил источник в силовых ведомствах.
Украинка прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий, сообщил собеседник РИА «Новости».
Ранее источник сообщал, что Лефортовский суд арестовал российского инженера-конструктора, подозреваемого в передаче киевскому режиму данных о расположении предприятий ОПК.