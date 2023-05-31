Поддерживавший Россию австралийский активист Уолтерс найден мертвым

Daily Mail: Австралийский активист Уолтерс, поддерживавший Россию, найден мертвым

Австралийский активист 42-летний Джеймс Уолтерс, выступавший в поддержку политики России, найден мертвым, сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

По данным австралийских правоохранителей, Уолтерс пропал еще 13 мая. В последний раз, как сообщается, его видели в городе Чатсвуд. 23 мая было найдено тело активиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Британские СМИ публикуют фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне изображения российского президента Владимира Путина. На одном из фото активист держит плакат, на котором написано, что Украина является террористическим государством, и содержится призыв поддерживать Россию.

Активист русского происхождения Семен Бойков, известный как «австралийский казак», сообщил, что Уолтерс участвовал в митингах в поддержку России и выступал против оказания Украине военной помощи. По его словам, в последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Бойков не исключает, что активиста могли убить или довести до самоубийства.

О причинах смерти Уолтерса пока не сообщается.

В начале мая в Сиднее и еще ряде крупных городов Австралии прошли акции в поддержку России и против НАТО и военной помощи Украине.