В Австралии прошла акция в поддержку России

В Сиднее и еще ряде крупных городов Австралии прошли акции в поддержку России и против НАТО и военной помощи Украине, сообщил один из координаторов Семен Бойков.

Митингующие вышли к зданию генерального консульства России, они держали в руках российские флаги и портреты президента Владимира Путина.

Участники скандировали лозунги с призывом остановить геноцид русского народа, заявляя, что Россия – не враг, передает РИА «Новости».

Демонстранты танцевали под песню Moscow популярной в 1980-х группы Boney M. В Мельбурне в акции приняли участие сербские байкеры, которые пришли с флагами России.

В Брисбене группа австралийцев вышла на акцию с флагами, в белых и черных майках со знаками Z. В Аделаиде на митинг собрались 30-35 человек. Ряд участников заявили, что не считают НАТО оборонительным альянсом.

Напомним, ранее митинги в поддержку России проходили в разных городах Австралии в конце февраля.