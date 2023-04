За первые сутки в конкурсе «Лидеры России» зарегистрировалось более 17,5 тысячи человек

Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа

Обвинительное заключение: Экс-президент США Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам

Глава 45-й администрации США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента Соединенных Штатов.

Как следует из документа, Трампу инкриминируется фальсификация деловых документов «первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О чем именно идет речь, в обвинительном заключении не поясняется, при этом указано, что эти нарушения относятся к избирательному законодательству. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, передает ТАСС.

В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года якобы фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий.

Согласно опубликованному документу, Трамп «и другие» якобы организовали схему с целью найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и в отдельных штатах.

Напомним, во вторник Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения, после чего политика освободили. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности. После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД