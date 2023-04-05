За первые сутки в конкурсе «Лидеры России» зарегистрировалось более 17,5 тысячи человек

За первые сутки, прошедшие с открытия регистрации на конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – организаторы получили 17,5 тысяч заявок. Об этом объявлено на очном заседании Наблюдательного совета конкурса.

«Роль Наблюдательного совета принципиально важна. В таких кадровых отборах ключевой вопрос – это гарантия честности. Если у участников есть хоть малейшие сомнения, что это может быть нечестно, теряется всякий смысл. Главный принцип «Лидеров России» – никакого блата. За пять лет все к этому уже привыкли. Спасибо Наблюдательному совету за активное участие в работе. И хочу поблагодарить новых коллег, которые согласились войти в состав Наблюдательного совета», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Радует, что среди победителей и финалистов «Лидеров России» уже много больших начальников: четыре губернатора, восемь мэров, в том числе городов-миллионников, заместители федеральных министров, региональные министры, руководители высокого уровня государственных и частных компаний», – сказал он.

На заседании Наблюдательного совета генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал об основных нововведениях конкурса и о том, как в новом сезоне участники смогут раскрыть свой профессиональный опыт:

«В этом году мы отошли от концепции отраслевых треков, но мы не можем не учитывать запрос партнеров конкурса на отраслевых управленцев. Поэтому у участников будет возможность обратить на себя внимание отраслевых министерств, корпораций, бизнеса, описав свой опыт на этапе «Управленческие решения». Конкурсанты смогут поделиться тем, как они решали конкретные задачи в профильных направлениях, например, в науке, образовании, здравоохранении, информационных технологиях, промышленности, бизнесе, сельском хозяйстве, коммуникациях, маркетинге и других направлениях», – отметил Комиссаров.

Наблюдательный совет поддержал решение о проведении этапа «Управленческие решения». Каждый из 89 субъектов России предложит конкурсантам социально значимые задачи для обсуждения в региональных командах. Так, главы субъектов получат новые интересные идеи для решения местных актуальных вопросов, а лидеры смогут попрактиковать свои компетенции на прикладных, важных для России кейсах и сделать максимум, чтобы принести пользу родному региону.

По результатам регионального этапа отсева участников не будет – все, кто выполнит предложенное задание, будут допущены в следующий этап, а лучшие конкурсанты получат дополнительные баллы в рейтинге очных мероприятий.

Также пятый сезон конкурса даст еще больше возможностей для всех зарегистрированных участников. Рекомендации по развитию стиля управления и управленческих навыков в этот раз получат не только те, кто прошел дистанционные испытания, но и все, кто заполнили анкету.

В конкурсе сохраняются дополнительные возможности и для иностранных участников. Как и в прошлом сезоне, победа в «Лидерах России» позволит конкурсанту по упрощенной системе получить российское гражданство, а все финалисты могут претендовать на получение вида на жительство в РФ.

В пятом конкурсе «Лидеры России» обновится и система оценки участников, во избежание «натренированности» конкурсантов на конкретные задания традиционно изменится набор предлагаемых тестов на дистанционных этапах.