В Сети потребовали от Пугачевой высказаться о конфликте Израиля и Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Массовые вопросы о конфликте между Израилем и Ираном начали появляться в комментариях к публикациям певицы Аллы Пугачевой. Пользователи интересовались мнением артистки о действиях Израиля, а также спрашивали, считает ли она его страной-агрессором. Одна из цитат звучала так: «Алла Борисовна, что вы можете сказать о действиях Израиля в отношении Ирана? Можно ли считать Израиль страной-агрессором?», передает РИА «Новости».

Другие комментаторы спрашивали, собирается ли певица сменить страну проживания или переехать в связи с развитием ситуации. В комментариях также напомнили о муже Пугачевой Максиме Галкине* (признан в России иноагентом), который отключил возможность оставлять отзывы под своими постами. Некоторые пользователи выразили недоумение по поводу отсутствия реакции Пугачевой на события, связанные с атакой Израиля на Иран.

«Алла, скажи Максиму, чтобы открыл комментарии. Его фанаты хотят спросить у него, как живется в стране, которая не воюет со своими соседями», – написал один из комментаторов.

«Прошло уже больше 12 часов, но почему нет поста с осуждением Израиля, который напал на Иран? » – задал вопрос другой пользователь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Алла Пугачева пренебрегла народной любовью и призвала рассматривать ее поступок как урок для всех.