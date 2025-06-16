России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Путин заявил о высоких темпах промышленного производства в Севастополе
Промышленное производство за 2024 год в Севастополе увеличилось более чем на 18%, что заметно выше среднероссийского роста, составившего чуть более 4%, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
Путин отметил: «Промышленное производство за 2024 год выросло солидно. По стране в целом на четыре с лишним процента, у вас – больше 18 процентов», передает ТАСС.
Развожаев также доложил президенту о развитии виноделия в регионе, в частности о строительстве нового завода с нуля и значительном приросте инвестиций. «У «Инкермана» тоже 4,2 млрд [рублей]», – отметил Путин.
Президент поддержал предложение губернатора перераспределить средства на реконструкцию Исторического бульвара и поинтересовался ходом создания культурного кластера в городе. Регулярные встречи главы Севастополя с президентом традиционно посвящены вопросам социально-экономического развития региона.
В понедельник российский лидер заявил, что на праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя.
Ранее Песков анонсировал встречу Путина с Развожаевым.