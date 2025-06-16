Путин заявил о высоких темпах промышленного производства в Севастополе

Tекст: Дарья Григоренко

Путин отметил: «Промышленное производство за 2024 год выросло солидно. По стране в целом на четыре с лишним процента, у вас – больше 18 процентов», передает ТАСС.

Развожаев также доложил президенту о развитии виноделия в регионе, в частности о строительстве нового завода с нуля и значительном приросте инвестиций. «У «Инкермана» тоже 4,2 млрд [рублей]», – отметил Путин.

Президент поддержал предложение губернатора перераспределить средства на реконструкцию Исторического бульвара и поинтересовался ходом создания культурного кластера в городе. Регулярные встречи главы Севастополя с президентом традиционно посвящены вопросам социально-экономического развития региона.

В понедельник российский лидер заявил, что на праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с Развожаевым.