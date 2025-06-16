Бывшие руководители теплокомпании Кривого Рога украли более тысячи водонагревателей

Tекст: Евгения Караваева

Двое бывших руководителей одного из государственных теплоэнергетических предприятий Кривого Рога организовали мошенническую схему, в результате которой, по информации ТАСС, из города вывезено 1 тыс. 140 промышленных водонагревателей.

По данным полиции, фигуранты дела под видом сохранности перемещали оборудование, снимали с него латунные пробки и сдавали в металлолом, заменяя внутренности водонагревателей одеждой перед возвратом на место.

В результате действий преступной организации без горячей воды осталась почти половина города, то есть более 250 тыс. человек, а также десятки предприятий и объектов критической инфраструктуры. Общий ущерб составил почти 30 млн гривен.

Полиция зафиксировала более 65 эпизодов преступлений. Всем 10 членам преступной группы предъявлены обвинения, им грозит до 13 лет лишения свободы.

Зимой 2024 года 600 домов Кривого Рога остались без отопления. Горожане устраивали массовые протесты с требованием восстановить отопление и провести встречу с руководством энергокомпании, перекрывая дороги возле местной энергокомпании.