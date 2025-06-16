Сийярто предупредил о возможном прекращении поставок электроэнергии Киеву

Венгрия поставляла более 40% украинского импорта электроэнергии

Tекст: Денис Тельманов

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если будет реализован план Еврокомиссии по ограничению доступа к российским энергоресурсам, передает РИА «Новости». Как отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, страна обеспечивает более 40% импорта электроэнергии на Украину.

По словам Сийярто, Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. «Сегодня около 40-42% импорта электроэнергии на Украину поступает из Венгрии. Таким образом, Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Но очевидно, что если энергоснабжение Венгрии подвергнется риску и станет неопределенным, это может серьезно повлиять на то, сможем ли мы продолжать поставки на Украину», – заявил министр журналистам после заседания совета министров энергетики стран Евросоюза.

Он добавил, что Будапешт не уверен в возможности продолжения экспорта электроэнергии на Украину, если страна будет отрезана от российских энергоресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал действия украинских властей и их отношение к помощи со стороны Будапешта. Владимир Зеленский утверждал, что Венгрию критикуют, так как «венгры не хотят умирать за Украину». Зеленский также заявил, что венгерская разведка собирала данные о системах ПВО и воинских частях на Украине.