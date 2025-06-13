Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

Tекст: Валерия Городецкая

В эфире радио Kossuth Орбан указал, что Венгрия принимает украинских беженцев, предоставляет им работу, заботится о детях и обеспечивает их безопасность, не требуя благодарности, передает РИА «Новости».

Он отметил: «Но говорить после этого о неуважении – это перебор. И Зеленскому надо это понять». Премьер подчеркнул, что Венгрия не будет вставать на колени перед Украиной, как это делает Западная Европа.

Орбан также добавил, что хорошо понимает, кто такой президент Украины, и считает, что украинское руководство не должно разговаривать с венграми высокомерно.

В завершение он заявил, что Киев не вправе требовать одобрения от Будапешта по вопросу вступления в Евросоюз, ведь, по мнению Орбана, Украина не имеет права становиться членом этого объединения.

Ранее Орбан заявил, что Украина является опасной страной, поэтому «украинцев лучше держать вне Евросоюза». Он также заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведет к открытию Восточного фронта против России.