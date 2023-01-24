Посла Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за осквернения Корана

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24 января, вторник  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Россия должна спасти Сербию от великого позора

Конфликт вокруг Косово, как и конфликт вокруг Украины – это часть противостояния России с Западом REUTERS/Laura Hasani
Запад загнал руководство Сербии в угол: или оно позволит Косово вступить в ООН, или страна окажется в изоляции. Одна из конечных целей этого шантажа – перетащить Белград в антироссийский лагерь. Но именно Россия в состоянии спасти сербов от национального предательства, причем вне зависимости от того, хотят они этого сами или нет. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Япония создает новые угрозы для России

REUTERS/Issei Kato
Япония сейчас максимально далека от миролюбивого курса, который она проводила при Синдзо Абэ. Резкое ухудшение отношений с Россией накладывается на тенденцию последних лет – возвращение бывшей империи военной мощи. Хотя нынешний премьер Кисида и говорит о желании заключить мирный договор с Москвой, факты свидетельствуют: в качестве противника Япония рассматривает не только Китай, но и Россию. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...

Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Как узнать третью мировую войну

Россия высылает послов Прибалтики

Как немцы украинцев с танками обломали

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

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  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


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    «НАТО воюет на Украине»


    МИД заявил о наличии еще не пересеченных Западом красных линий

    президент Белоруссии


    Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении

    расширение НАТО


    Столтенберг раскритиковал Эрдогана

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    вывод войск


    Успех России заставил африканцев выдвинуть Франции ультиматум

    испорченные отношения


    МИД признал Эстонию неинтересным государством

    украинский кризис


    Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

    поставки вооружений


    Западные СМИ: «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО

    на фоне санкций


    Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

    отечественная медицина


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    Drang nach Osten


    Игорь Караулов: Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

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    Вадим Трухачёв: «Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

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    Посла Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за осквернения Корана

    Посла Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за осквернения Корана в Гааге

    24 января 2023, 12:29

    Текст: Александра Юдина

    Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Нидерландов в Анкаре из-за инцидента в Гааге, где радикал вырвал несколько страниц из Корана и публично сжег их.

    В сообщении ведомства указано, что послу были выражены жесткие протест и осуждение такого «подлого и отвратительного поступка». В МИД Турции заявили, что потребовали от властей Нидерландов не допускать подобных ситуаций и привлечь к ответственности активиста, передает РИА «Новости».

    Также в МИД отметили, что подобный случай доказывает, что «исламофобия, дискриминация и ксенофобия не знают границ в Европе».

    Ранее правительство Турции заявило, что не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО, по крайней мере, до старта выборов президента Турции в мае 2023 года.

    Вскоре США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь раскритиковал позицию турецкого президента, заявив, что Анкара поступает неподобающе для участницы альянса, где во главе всего стоит свобода самовыражения и мнений. 

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.

    В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
    Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
    		    22 января 2023, 19:55
    Фото: Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.

    «Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

    «Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.

    «Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.

    «Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.

    «Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.

    Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.

    Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.

    Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.

    Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.

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    Пушков назвал возможный ответ Турции на сожжение Корана в Швеции
    Пушков: Турция должна заблокировать вступление Швеции в НАТО
    		    22 января 2023, 13:20
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана.

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила.

    По словам Пушкова, единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО, а вариант с торгом в виде получения от США «компенсаций» в виде поставок Турции новейших военных самолетов, был бы ей выгоден, но он «не исправил бы ущерб образу Турции на мировой арене». Особенно это касается того случая, если после всех угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО Эрдоган бы пошел на попятную.

    Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

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    Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
    Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
    		    23 января 2023, 22:55
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.

    Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.

    Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.

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    Турция решительно осудила сожжение Корана в Стокгольме
    МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме

    21 января 2023, 21:50

    Текст: Вера Басилая

    МИД Турции в субботу решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме у здания турецкого посольства и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.

    В турецком дипведомстве заявили, что решительно осудили акцию в Стокгольме, которая является открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, передает ТАСС.

    Также в МИД Турции призвали Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме.

    Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. В Турции потребовали от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана.

    До этого турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику,

    15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК).

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    В Финляндии указали на «торможение» расширения НАТО

    22 января 2023, 21:45

    Текст: Ольга Иванова

    Отмена встречи министров обороны Турции и Швеции в Анкаре препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, что тормозит расширение альянса, сказал в интервью агентству STT глава финского МИД Пекка Хаависто.

    Комментируя отмену встречи 27 января со стороны Анкары и отмену более раннего визита спикеров финского и шведского парламентов он указал, что подобные решения можно интерпретировать как результат антитурецких провокаций, которые влияют на общественные настроения и вызывают ответную реакцию, передает «Lenta.ru».

    Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.

    Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.

    Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО. 

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    Коментарии (6)
    Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана
    Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме

    23 января 2023, 16:51

    Текст: Валентина Григоренко

    Позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО «будет четкой». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя сожжение Корана в рамках акции в Стокгольме.

    Акар отметил, что если дело в Швеции пойдет таким образом и дальше, то отношение Турции к членству северной страны в НАТО будет очень четким и ясным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.

    Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.

    Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Эрдоган перенес дату выборов в Турции на месяц раньше
    Эрдоган назвал дату выборов в Турции

    22 января 2023, 20:31

    Текст: Ольга Иванова

    Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с молодежью в Бурсе Эрдоган сказал, что молодые люди впервые проголосуют на выборах, которые состоятся 14 мая, передает РИА «Новости».

    Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.

    Ранее Эрдоган заявлял, что выборы президента Турции могут быть перенесены на более ранний срок.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО в контексте президентских выборов. 

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    Коментарии (0)
    Эрдоган отказал Швеции в поддержке во вступлении в НАТО
    Эрдоган: Турция не поддержит заявку Швеции в НАТО

    23 января 2023, 19:50

    Текст: Вера Басилая

    Швеции не стоит ждать поддержки Турции по вопросу членства в НАТО после прошедших акций сторонников терроризма и врагов мусульман, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий президент заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле турецкого диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

    «Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – подчеркнул Эрдоган.

    Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

    МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.

    Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО.

    Коментарии (7)
    В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
    Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
    		    23 января 2023, 13:19
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».

    Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.

    Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.

    До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.

    В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.

    Коментарии (2)
    Перед посольством Швеции в Анкаре начался митинг против сожжения Корана
    В Анкаре у посольства Швеции проходит митинг в ответ на сожжение Корана в Стокгольме

    22 января 2023, 15:25

    Текст: Валентина Григоренко

    Масштабная акция в ответ на сожжение Корана в Стокгольме проходит в Анкаре перед посольством Швеции, сообщили СМИ.

    Акция организована Турецким молодежным фондом TUGVA. Участники скандируют мусумальснкие лозунги, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

    Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана, отметив, что Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.

    Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

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    Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал президента Турции Эрдогана
    		    24 января 2023, 11:47
    Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press, Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.

    Так, Столтенберг назвал действия Эрдогана незаконными, указывая на то, что в Североатлантическом альянсе во главе всего стоит свобода самовыражения и мнений. Генсек НАТО заявил, что Анкара поступает неподобающе, а сама Швеция осуждает действия турецких властей, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).  

    Ранее правительство Турции заявило, что не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме, по крайней мере, до старта выборов президента Турции в мае 2023 года.

    Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.

    Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.

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    В Швеции выбрали лучшую карикатуру на Эрдогана
    В Швеции объявили результаты конкурса карикатур на Эрдогана

    23 января 2023, 21:08

    Текст: Елизавета Шишкова

    Результаты конкурса карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которую объявила неделю назад левая газета «Фламман», подвели в Швеции. Победителем стал художник Хенри Острем.

    В основе конкурса была критика действий властей Швеции по присоединению страны к НАТО, передает ТАСС.

    Острем нарисовал Эрдогана в образе Сатурна, пожирающего своего сына, с картины художника Франсиско Гойи. На изображении шведа Эрдоган поедает курда.

    Художник пояснил, что представил, как Эрдоган издевается над собственным народом, не в последнюю очередь над курдами. Он пояснил, что готов к критике его работы сторонниками Эрдогана.

    Главный редактор издания Леонидас Аретакис сообщил, что карикатура будет опубликована, даже если это «сильно расстроит Эрдогана». Всего на конкурс было прислано 400 работ.

    Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию, в ходе которой сжег Коран.

    МИД Турции осудил активистов и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.

    Позже у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная протестная акция, в ходе которой активисты сожгли шведский флаг. А президент Эрдоган отказал Швеции в содействии во вступлении в НАТО.

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    Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
    В Турции сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме

    22 января 2023, 12:49

    Текст: Валентина Григоренко

    У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщили СМИ.

    T24 пишет, что после сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран, передает РИА «Новости».

    Акция стала ответом на провокационные действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет также антиисламскую партию «Жесткий курс».

    Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Позже МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.

    В воскресенье глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя акцию ультраправой партии, призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом, отметив, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.

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    Турция потребовала от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана

    21 января 2023, 15:13

    Текст: Кристина Цыцура

    Турция ожидает от правительства Швеции принятия мер до начала акции по сожжению Корана перед посольством страны в Стокгольме, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

    Чавушоглу рассказал, что ранее в МИД Турции был вызван посол Швеции в Анкаре, были сделаны соответствующие предупреждения, передает РИА «Новости».

    Подобную акцию министр назвал расизмом и ненавистью, отказавшись призвать это свободой слова и самовыражением.

    «Надеемся, что шведская сторона примет соответствующие меры и не позволит этой акции реализоваться», – сказал Чавушоглу на брифинге в субботу.

    Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция планируется в субботу в 16.00 по мск.

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    США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции
    Белый дом: Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Эрдогана
    		    24 января 2023, 03:31
    Фото: Frederik/
    imageBROKER.com/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Представитель администрации США подчеркнула, что в Вашингтоне согласны со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было актом глубокого неуважения к мусульманам, передает ТАСС.

    Жан-Пьер подчеркнула, что, согласно позиции администрации Соединенных Штатов, Финляндия и Швеция готовы к тому, чтобы стать союзницами США по НАТО. Как указала пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне продолжают ожидать, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в альянс. При этом она выступила с утверждением, что членство в НАТО якобы усилит как собственную безопасность этих стран, так и безопасность так называемого Евро-Атлантического региона. Жан-Пьер вновь повторила, что Соединенные Штаты полностью привержены вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

    Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.

    Коментарии (4)
     
     
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