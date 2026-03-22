Падение военного вертолета Катара унесло жизни семи человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате падения военного вертолета Катара в территориальных водах эмирата погибли все семь человек, находившихся на борту, передает ТАСС. Среди погибших – четверо военнослужащих Катара, один военнослужащий Турции и два сотрудника турецкой компании Aselsan. Вертолет выполнял учебные задачи в рамках совместного командования вооруженных сил двух стран.

В министерстве обороны Турции подчеркнули, что военное сотрудничество и координация между странами продолжаются в плановом режиме. Катарские власти намерены выяснить точную причину катастрофы после завершения расследования. По информации МВД Катара, поисково-спасательные службы уже обнаружили тела шести из семи погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Катара сообщило о крушении вертолета из-за технической неисправности. Ранее промышленный город Рас-Лаффан подвергся ракетной атаке. В начале марта два военнослужащих ОАЭ погибли при падении вертолета.