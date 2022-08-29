Японию обеспокоили российские военные учения

Правительство Японии с обеспокоенностью следит за проведением Вооруженными силами России стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022», сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«После того как Минобороны России 26 июля объявило о проведении учений в районе, включающем в себя четыре северных острова (так в Японии называют южные Курильские острова), мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам. Также мы решительно потребовали исключить из района проведения учений четыре северных острова», – передает ТАСС слова Мацуно.

По словам Мацуно, «Япония обеспокоена» проведением учений «Восток-2022», пока на Украине продолжается специальная военная операция, и продолжает следить за действиями российских военных. «Мы намерены реагировать надлежащим образом, в том числе проводить сбор имеющей к этому отношение информации», – добавил он.

Напомним, Минобороны России заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России будет проведено стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.

В минобороны Китая сообщили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые будут проходить с 30 августа по 5 сентября.

В минобороны Белоруссии также сообщили, что воинский контингент республики примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022».

В июле Япония по дипломатическим каналам направила представление России с призывом исключить район северных территорий, как в Токио именуют южные острова Курильской гряды, из зоны проведения планируемых военных учений.