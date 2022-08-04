Пограничники – участники СВО получили статус ветеранов боевых действий УВЗ отправил в войска танки и детские письма Белорусские военные решили принять участие в учениях «Восток-2022» в России 4 августа 2022, 10:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусский воинский контингент примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны республики. «Всего от Вооруженных сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования», – передает ТАСС сообщение военного ведомства Белорусии. В феврале министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».

Стало известно о применении на Украине новейшей снайперской винтовки «Сталинград» 3 августа 2022, 06:43

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские снайперы спецподразделений эффективно применяют в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград», сообщил источник в силовых структурах. «Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность», – сообщил источник ТАСС, не уточнив, в каких конкретно районах Донбасса и областях Украины применялось оружие. Ранее о применении «Сталинграда» на Украине официально не сообщалось. Напомним, в июле источник в силовых структурах сообщил, что самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые была использована в спецоперации на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава BrahMos Aerospace не исключил, что «Брамос-II» будет иметь характеристики «Циркона» 1 августа 2022, 13:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Разрабатываемая российским «НПО машиностроения» и индийской Организацией оборонных исследований и разработок гиперзвуковая версия крылатой ракеты «Брамос» «Брамос-II», возможно, будет иметь характеристики ракеты «Циркон», ее первые испытания могут пройти через пять-шесть лет, сообщил управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace Атул Ране. Он заявил, что «технологии по «Брамос-II» с обеих сторон (Индии и России) подготовлены». «Дизайн гиперзвуковой версии ракеты «Брамос» спроектирован обеими сторонами. Когда нам предоставят технологии, мы ее создадим. Изначально речь шла о ее испытаниях в 2021 году, затем в 2024 году. Я считаю, что все же еще нужно пять-шесть лет, прежде чем будут проведены ее первые испытания», – передает ТАСС слова Ране. Отвечая на вопрос, будет ли «Брамос-II» иметь характеристики ракеты «Циркон», которая также разработана «НПО машиностроения», Ране сказал, что это «возможно». «Весь мир работает над созданием гиперзвуковой крылатой ракетой. США и Китай работают над гиперзвуковыми версиями крылатых ракет. Но у них их нет. Я не знаю ни одной страны, у которой она уже есть. Россия заявила, что провела испытания гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», которая разработана «НПО машиностроения», – отметил он. По словам Ране, гиперзвуковая версия ракеты «Брамос» «будет очень дорогой». Глава предприятия также сообщил, что «Брамос-II» не будет поставляться на экспорт. «Мы не сможем экспортировать гиперзвуковые ракеты «Брамос». Они будут производиться только для Индии и России», – указал он. По его словам, причина этого заключается в том, что Индия как страна-участница Режима контроля за ракетными технологиями может работать над развитием ракеты дальностью более 300 км и весом более 500 кг, но не может передавать эти технологии другим странам. По словам Ране, размещение сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос» на российских носителях возможно. «Все зависит от российского правительства, которое может решить размещать ли «Брамос» на своих носителях. Решение использовать иностранное оборудование в российских вооруженных силах зависит только от него. Сейчас, я полагаю, российские ВС не могут использовать иностранное вооружение. Ракета «Брамос» для России частично иностранная», – сказал Ране. «Ее размещение на российских носителях возможно, если правительство России одобрит», – подчеркнул глава предприятия. При этом он отметил, что ракеты «Брамос» могут быть размещены на любом российском корабле. «На каждом собрании акционеров «Брамос», на каждом заседании наблюдательного совета и заседании правления этот вопрос поднимается: когда будет заказ на ракеты «Брамос» с российской стороны? Предприятие хочет продавать. Они должны быть на вооружении российских ВС. Но это должно быть уже политическим решением. Мы ждем», – сказал Ране. По его словам, BrahMos Aerospace планирует начать летные испытания крылатой ракеты «Брамос» нового поколения – «Брамос-NG» - через 2,5-3 года. «Существующая ракета «Брамос» имеет прекрасные характеристики, это касается дальности полета, поражающей способности. Мы работаем над ракетой «Брамос» следующего поколения, которую мы назвали Next Generation – NG («Эн-джи»). Через 2,5-3 года мы начнем ее летные испытания, а через пять лет -–уже ее производство», – сказал Ране. По его словам, «уже почти завершена работа над эскизным проектом ракеты NG». «Мы его рассмотрим в конце августа», – отметил глава предприятия. Он уточнил, что «Брамос-NG» в два раза легче базовой версии ракеты «Брамос». «Ее вес 1300 кг. Сейчас мы сконцентрированы на развитии возможностей для ее запуска с разных самолетов, а затем мы приспособим ее к применению во флоте и на земле. Облегченная версия ракеты может быть запущена откуда угодно», – заявил Ране. После рассмотрения эскиза ракеты предприятие будет искать финансирование на дальнейшее развитие проекта. «Обеим странам придется обеспечить нас средствами. В соответствии с договоренностями, которые были зафиксированы при создании предприятия «Брамос», каждая из сторон должна будет участвовать в финансировании. Мы ожидаем, что на развитие NG-версии потребуется 250-300 млн долларов США», – отметил Ране. Глава российско-индийского предприятия ожидает, что интерес к версии ракеты нового поколения будет выше, чем к ее первой версии. «Когда мы начнем производить «Брамос-NG», ожидаю, что объем заказов стартует с 5 млрд долларов и спустя десять лет дойдет до 45-50 млрд долларов. Такую долю на рынке мы ожидаем», – заявил Ране. По словам директора предприятия, «почти любой российский истребитель – Су-30, Ми-29, индийский «Теджас» – сможет нести «Брамос-NG», – сказал он. При этом один самолет может быть оснащен не одной, а пятью ракетами нового поколения. «Один самолет сможет нести много ракет «Брамос-NG». В настоящее время истребитель Су-30 может оснащаться только одной ракетой «Браиос». А с ракетой «Брамос-NG» сможет нести пять», – отметил он. Ранее военно-морские, военно-воздушные и вооруженные силы Индии заказали различные версии сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» российско-индийского производства на 250 млрд рупий (4,2 млрд долларов). В Белоруссии рассказали о задачах нового посла в России 1 августа 2022, 14:10

Фото: АТН: новости Беларуси и мира/Youtube

Текст: Дарья Волкова

«Новый посол Белоруссии в России обладает большим опытом в экономической сфере, поэтому перед ним будут поставлены задачи по интеграции экономик двух стран, развитию торгово-экономических связей и реализации союзных программ», – рассказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого новым послом в России. «Дмитрий Крутой – большой специалист в экономической сфере. Во время работы в администрации президента он курировал экономические вопросы, а до этого работал в правительстве на различных экономических направлениях», – отметил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант. «Главная задача Крутого в должности посла – отвечать за торгово-экономические связи и реализацию союзных программ интеграции, поскольку это считается базисом наших отношений. Новый посол, как человек молодой и энергичный, должен придать новый импульс экономическим отношениям с Россией», – полагает собеседник. «Я не думаю, что стоит ожидать каких-то радикальных изменений в отношениях наших стран. В приоритете работы назначенного дипломата будет реализация того, о чем договорились наши президенты. В том числе – поступательная интеграция экономик, как того требует текущая обстановка», – отметил политолог. «Кроме того, Крутого наделили широким кругом полномочий представлять Белоруссию в различных объединениях, в том числе в Евразийском союзе, СНГ и других», – добавил он. «Лукашенко не зря сказал, что посольство республики в России – это по факту второе правительство Белоруссии, потому что Россия наш основной торгово-экономический партнер. Именно решение этих функций и задач будет возлагаться на Крутого», – заключил Дзермант. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя главы своей администрации Дмитрия Крутого новым послом в России. Кроме того, Дмитрий Крутой по совместительству стал полномочным представителем республики в Экономическом совете СНГ, спецпредставителем по вопросам интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Напомним, 22 июля Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в рамках телефонного разговора согласовали вопрос назначения нового белорусского посла в России. Дмитрий Крутой родился в 1981 году в поселке Белыничи Могилевской области. В 2003 году окончил Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), в 2010 году – Академию управления при президенте Республики Белоруссия. Работал на различных должностях в правительстве Республики Белоруссия, от ведущего экономиста Министерства лесного хозяйства Белоруссии до министра экономики. Назначенный в 2018 году на должность министра 37-летний Дмитрий Крутой стал самым молодым на тот момент министром в белорусском правительстве. С 29 ноября 2019 года по 3 июня 2020 года Крутой занимал должность первого заместителя премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса. 4 июня 2020 года Дмитрий Крутой был назначен заместителем главы администрации президента Белоруссии. Лукашенко также назвал белорусское диппредставительство в России вторым правительством и поручил Крутому сделать акцент на развитии сотрудничества с российскими регионами. «Хотите не хотите, вы постоянно будете в центре внимания. Посольство в России – это второе правительство. С точки зрения экономики точно», – приводит ТАСС со ссылкой на БелТА слова Лукашенко. Он также подчеркнул, что прежний посол Владимир Семашко, «как бы мы к нему ни относились с его крутым характером и прочее, человек системный, опытнейший, поэтому <...> там с посольством все в порядке». Также Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ могут выстроить союз, которому позавидуют страны с государственным устройством федерации и конфедерации. В то же время сам Крутой рассказал, что Лукашенко поручил ему сделать акцент на развитии сотрудничества с российскими регионами: там могут быть открыты дополнительные отделения белорусского посольства, а также повышен статус уже существующих. «В нашем экспорте в Россию на 65% доминирует Москва, Московская область и вообще Центральный федеральный округ. Остальные регионы, к сожалению, не дотягивают до нужного уровня. Президент РБ назвал Приволжье, Урал, Сибирь, особенно Дальний Восток и южные регионы. Поэтому те 11 представительств, которые у нас при посольстве есть в Российской Федерации, в конкретных городах, он [Лукашенко] попросил посмотреть на их работу отдельно. Может быть, с точки зрения повышения статуса, может быть, открытия неких дополнительных отделений в перспективных регионах», – отметил Крутой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко упрекнул украинцев за обвинения в агрессии 2 августа 2022, 13:22 Текст: Александра Юдина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил упрекающим его в агрессии гражданам Украины, что Киев еще до начала военной операции фактически вел против Минска экономическую войну. «Вот, мы (украинцы) на Лукашенко молились, а вот как он мог поступить?! Меня же там как агрессора преподносят на Украине. А я так резко реагирую: а как вы могли объявить нам экономическую войну при нашей позиции тогдашней, до войны? Мы же проводили дружественную, миролюбивую политику. Мы же украинцев поддерживали, где только могли», – передает БелТА его слова. Лукашенко напомнил, что Украина вводила против Белоруссии экономические санкции, закрывала воздушное пространство для ее самолетов и шла на другие недружественные шаги. «И начали нас долбать по указке американцев. А сейчас закричали: «Вот, мы на Лукашенко молились, а как он мог поступить? Так вы посмотрите, как вы поступили до этой военной российской операции. Так у меня еще хватает терпения, еще чего-то», – подчеркнул глава Белоруссии. Также Лукашенко обратил внимание на ежедневный поток прибывающих в Белоруссию украинцев. «Мы их не убиваем и не закапываем, как поляки когда-то убивали и закапывали на границе людей. Мы их кормим, мы их лечим и многим даем гражданство, работу. В стране с гражданами Украины поступают именно так, потому что это «наши люди», – подчеркнул он. Ранее Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стартовали совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2022» 4 августа 2022, 06:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2022» стартовали на полигоне «Ховд» в западной части Монголии, сообщает Восточный военный округ. Учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года это были тактические учения с боевой стрельбой и назывались «Дархан» (в переводе с монгольского – «Строитель»). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени «Селенга» стали иметь антитеррористическую направленность. Учения с участием более одной тысячи военнослужащих обеих стран проводятся каждый год поочередно в России и в Монголии. «В аймаке Ховд в западной части Монголии, на одноименном полигоне состоялась церемония открытия традиционного совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2022». Были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников», – передает РИА «Новости» сообщение ВВО. После торжественной части штабы руководства приступили к планированию совместных действий войск. В преддверии учений мотострелковые подразделения обеих армий совершили марш на штатной технике на полигон «Ховд». В ходе переброски войск было отработано отражение нападения на колонны диверсионных групп условного противника под прикрытием экипажей вертолетов армейской авиации ВС России. Отмечается, что на «Селенга-2022» будет отработана подготовка и ведение совместных действий по уничтожению незаконных вооружённых формирований в горно-пустынной местности и в городских условиях. Всего в учениях принимает участие до 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники. Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков заявил, что география совместных учений российских военных с военными других стран расширяется, включая Юго-Восточную Азию и Северную Африку. Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28 3 августа 2022, 06:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. «Во время выполнения летчиками боевых заданий были уничтожены опорные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Ранее российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожили девять танков, семь БМП и БТР Вооруженных сил Украины. Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии ракет Patriot 2 августа 2022, 22:26 Текст: Кристина Цыцура

Госдепартамент США подтвердил сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на общую сумму более 3 млрд долларов, сообщило американское агентство по оборонному сотрудничеству. «Госдепартамент вынес определение... одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно 3,05 млрд долларов», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости». Королевство в общей сложности запросило у Вашингтона 300 ракет. Уведомление уже направлено в конгресс. Военные отмечают, что продажа не отразится на боеготовности вооруженных сил США. Ранее в Пентагоне сообщили, что американская авиационно-космическая корпорация Boeing поставит Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile – Expanded Response) и 402 противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун») в модификации Block II. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Командующий РВСН оценил уровень оснащенности войск современным вооружением 3 августа 2022, 14:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Уровень укомплектованности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России современным вооружением вырос более чем вдвое за последние восемь лет, рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Специалисты РВСН примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». «С каждым годом экспозиция РВСН на форуме обновляется, как и вооружение ракетных войск. За восемь лет произошло кардинальное обновление группировки Ракетных войск стратегического назначения. В 2015 году, когда состоялся первый такой форум, доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН составляла 40 процентов. С тех пор уровень укомплектованности войск современным вооружением вырос более чем вдвое», – передает ТАСС слова Каракаева в интервью газете «Красная звезда». По его словам, в рамках экспозиции на форуме «Армия-2022» будет представлено пять образцов вооружения, военной и специальной техники. «Учитывая многочисленные обращения и пожелания, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК «Тополь» планируется показать агрегаты, которые в последнее время были приняты на вооружение – это машина дистанционного разминирования «Листва» и боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», – добавил Каракаев. «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа на площадках подмосковного конгрессно-выставочного центра «Патриот». Напомним, в июне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле заявил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года. Белоруссия исключила изменение безъядерного статуса 3 августа 2022, 23:42 Текст: Ольга Иванова

Белоруссия не изменит безъядерного статуса, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. «Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статус Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Белоруссия сделала осознанно, и не намерена менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал очень опасной возможность обретения Белоруссией статуса ядерной державы и размещения в стране российского ядерного оружия по итогам прошедшего там референдума. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил разместить в Белоруссии «сверхъядерное» оружие в случае угрозы со стороны Запада. Лукашенко назвал посольство Белоруссии в России вторым правительством 1 августа 2022, 13:17 Текст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал белорусское диппредставительство в России вторым правительством и поручил новому послу в России Дмитрию Крутому сделать акцент на развитии сотрудничества с российскими регионами. «Хотите не хотите, вы постоянно будете в центре внимания. Посольство в России – это второе правительство. С точки зрения экономики точно», – приводит ТАСС со ссылкой на БелТА слова Лукашенко. Он также заявил, что в разговоре с президентом России назвал Крутого перспективным. «И от вас все зависит: ваша жизнь, ваша судьба да и во многом ситуация в Республике Беларусь. Посмотрите на посольство, надо выстроить систему», – отметил белорусский лидер. Он также подчеркнул, что прежний посол Владимир Семашко «как бы мы к нему ни относились с его крутым характером и прочее, человек системный, опытнейший, поэтому <...> там с посольством все в порядке». Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ могут выстроить союз, которому позавидуют страны с государственным устройством федерации и конфедерации. По словам нового посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого, Александр Лукашенко поручил сделать акцент на развитии сотрудничества с российскими регионами, там могут быть открыты дополнительные отделения белорусского посольства, а также повышен статус уже существующих. «В нашем экспорте в Российскую Федерацию на 65% доминирует Москва, Московская область и вообще Центральный федеральный округ. Остальные регионы, к сожалению, по оценке президента [Белоруссии Александра Лукашенко], не дотягивают на сегодняшний день до нужного уровня. Он назвал Приволжье, Урал, Сибирь, особенно Дальний Восток и южные регионы. Поэтому те 11 представительств, которые у нас при посольстве есть в Российской Федерации, в конкретных городах, он [Лукашенко] попросил посмотреть на их работу отдельно. Может быть, с точки зрения повышения статуса, может быть, открытия неких дополнительных отделений в перспективных регионах», – отметил Крутой. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил замглавы своей администрации Дмитрия Крутого новым послом в России. Напомним, 22 июля президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко согласовали вопрос назначения нового белорусского посла в России. Минобороны показало боевую работу комплексов «Искандер-М» 4 августа 2022, 06:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» группировки войск ВВО в зоне проведения специальной военной операции. «ОТРК «Искандер-М» позволяет наносить высокоточные удары как аэробаллистическими, так и крылатыми ракетами по любым целям, находящимся на удалении до 500 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Самолеты ТОФ отработали противолодочную оборону залива Петра Великого 3 августа 2022, 06:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиационной воинской части морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебных полетов отследили подводную лодку условного противника в заливе Петра Великого, сообщает ТОФ. «В ходе выполнения полетов экипажи отработали тактические приёмы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения», – передает РИА «Новости» сообщение флота. Летчики также выполнили контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях в дневное и в ночное время. Одним из сложнейших элементов пилотирования, который выполнили экипажи, стал заход на посадку по дублирующим приборам и посадка самолета с имитацией отказа одного из двигателей. Учебно-тренировочные полеты прошли в рамках плановой боевой учебы летнего периода обучения в морских полигонах залива Петра Великого. В качестве условного противника выступила одна из подводных лодок проекта «Варшавянка» ТОФ. Напомним, в апреле экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н из состава смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России на учениях провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого океана вдоль восточного побережья Камчатки, во время которого искали корабли и подводные лодки «противника». Под Берлином раздались взрывы на складе с 50 тоннами боеприпасов 4 августа 2022, 11:30 Текст: Дмитрий Зубарев

В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы. «В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина. По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив. Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15000 квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь». Пограничники – участники СВО получили статус ветеранов боевых действий 4 августа 2022, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине. Как пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, «речь идет о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий военнослужащих Федеральной службы безопасности, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции», – передает ТАСС. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указывал, что нормы закона распространяются «на правоотношения, возникшие с 24 февраля». В свою очередь один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что предоставление российским военнослужащим дополнительных правовых и социальных гарантий является «приоритетным направлением законотворческой деятельности» комитета. Закон был принят Госдумой 15 июля сразу в трех чтениях. Напомним, 11 июля в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России. УВЗ отправил в войска танки и детские письма 4 августа 2022, 11:17 Текст: Дмитрий Зубарев

«Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в войска партию глубоко модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а также партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М вместе с рисунками и письмами детей, сообщили в пресс-службе УВЗ. «Уралвагонзавод» отправил очередную партию спецтехники в рамках исполнения государственного оборонного заказа. В адрес министерства обороны России отгружены танки Т-90М «Прорыв» и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М. По доброй традиции в спецтехнику вложили рисунки маленьких тагильчан», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. На фотографиях, распространенных пресс-службой, запечатлены готовые к отгрузке танки и БРЭМ вместе с патриотическими рисунками и словами поддержки от детей. Т-90М является самой совершенной версией российского основного боевого танка Т-90. Новый танк по техническим возможностям и боевой мощи соответствует требованиям, предъявляемым к современным танкам. «Прорыв» обладает всеракурсной защитой, надежной трансмиссией, мощным двигателем, высокоавтоматизированным боевым модулем с мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М также создана на базе Т-90 и обладает высокой степенью унификации. Машина оснащена 1000-сильным двигателем, как у Т-90М, который позволяет развивать скорость до 60 км в час. Машина оснащена двумя лебедками, гидравлическим краном, сошником-бульдозером, сварочным и другим оборудованием. Это позволяет ремонтировать и эвакуировать любую поврежденную технику весом до 52 тонн, а также проводить восстановление поврежденной инфраструктуры. Напомним, российский «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего в России могли бы пригодиться французские САУ.