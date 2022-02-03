Военные России и Белоруссии решили провести в 2022 году более 20 совместных мероприятий

Военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022», сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, встречаясь в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«У нас впереди по этому году более 20 мероприятий», – передает ТАСС слова Шойгу.

В частности, он проинформировал о запланированных совместных учениях «Восток-2022». «По вашему решению министерство обороны, Вооруженные силы Беларуси будут участвовать в этих учениях, большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тыс. км перебраться туда (на Дальний Восток)», – отметил глава Минобороны России.

Шойгу напомнил, что в соответствии с планами учений «Союзная решимость – 2022» была осуществлена переброска группировки войск и техники с востока России на белорусскую территорию к западным границам Союзного государства. В ходе учений «Восток-2022» его участники сконцентрируют свои силы на восточных рубежах Союзного государства, пояснил глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, Белоруссия блестяще организовала развертывание большой группировки российских войск на своей территории в рамках подготовки к совместным учениям «Союзная решимость-2022».

«Мы сегодня проведем большую инспекцию того, что на этом этапе подготовки к учениям сделано, что предстоит сделать. Но вы совершенно справедливо отметили, что первый этап, который заключался в переброске почти на десять тысяч километров больших группировок войск с техникой, он идет к завершению», – отметил Шойгу.

«И, конечно, белорусское министерство обороны, верховный главнокомандующий, давший все команды на разворачивание большой сети для приема такой группировки, беспрецедентно», – добавил министр.

«То есть не просто блестяще все организовано. Есть еще возможность по дополнительному приему техники», – сказал Шойгу.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.