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Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».
Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, котороего цитирует БелТА.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи». «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу
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Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.
В скором времени в Польшу будут отправлены две тысячи военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.
«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.
До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
Белоруссия частично запретила железнодорожный транзит из Литвы
Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
«Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом», – приводит слова пресс-секретаря МИД агентство Белта. Решение вступает в силу с 7 февраля.
Ограничения коснулись нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на литовских ж/д станциях.
По словам Глаза, Белоруссия не раз предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не согласилась. Запрет на перевозку введен из-за санкций США, которые стали причиной отказа Литвы сотрудничать с Белоруссией.
При этом в Белоруссии заявили, что «правительством Беларуси выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для нашей страны».
Ранее сообщалось, премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия. Он рассказал, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию.
Минск пригрозил Литве жесткими мерами в ответ на прекращение транзита калия
Премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия.
«Ответные меры будут жесткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы. Мы предложили литовским коллегам диалог по этому вопросу, дверь никогда не закрыта. Мы обратились с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие наши взаимоотношения», – сказал Головченко, комментируя прекращение Литвой транзита белорусского калия, сообщает «БелТА».
Головченко рассказал, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию.
«Мы давно готовились к этой ситуации, это было анонсировано. Мы, как и обещали, свои поставки переориентировали. За счет более длинного (логистического) плеча в Российской Федерации наши производители немного потеряли маржинальность, но она будет компенсирована ростом мировых цен. По сути, мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли. Потеряла чисто экономика Литвы», – цитирует его РИА «Новости».
Глава правительства подтвердил, что литовская сторона прекратила принимать белорусские поезда, которые перевозили хлоркалий в порт Клайпеды.
«Наказали, как обычно, сами себя. И так неблестящая экономика Литвы несет большие потери, в частности, транспортный сектор – и железная дорога, и Клайпедский порт... Это их внутреннее дело», – заключил Головченко.
Ранее правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
В августе прошлого года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска.
Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка решил подать в отставку. При этом премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса.
Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США, если компания и дальше будет осуществлять транзит белорусских удобрений.
В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявлял, что Минск готов отреагировать на ограничения экспорта калийных удобрений через Литву и оперативно перенаправить потоки в порты России.
Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.
Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
США предложили России обсудить инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой возможность российских инспекций баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk, сообщили источники.
Как пишет журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс, «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО». При этом США хотят, чтобы Москва «предоставила аналогичную информацию об определенных базах» на территории России, передает ТАСС.
При этом возможное соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, в частности с Польшей и Румынией, заявил источник. Bloomberg пишет, что предложение США призвано развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против России.
Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
Госдеп призвал семьи госслужащих США покинуть Белоруссию
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Госдепартамент Соединенных Штатов отдал распоряжение членам семей госслужащих США в Белоруссии покинуть республику на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России у границы с Украиной.
«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», – приводит текст заявления ведомства РИА «Новости».
Как отмечается в сообщении, на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России у границы с Украиной граждане США в Белоруссии или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе «непредсказуема».
Ранее посольство США в Белоруссии призвало американцев к осторожности в связи с имеющим место, по мнению Вашингтона, ростом напряженности в регионе. В Госдепартаменте США также рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.
Напомним, 28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании Национальному собранию сообщил, что если против республики будет совершена прямая агрессия или нападение будет совершено на Россию, то Белоруссия вступит в войну. Он также выразил готовность «вернуться к мирному созидательному взаимодействию» с Соединенными Штатами и странами Европы, подчеркнув «заинтересованность в выстраивании нормальных добрососедских, взаимовыгодных отношений с Западом».
Двумя днями ранее США предупредили, что если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
24 января Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
22 января появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Россия развернула в Белоруссии мотострелковую бригаду ВВО
Мотострелковая бригада Восточного военного округа (ВВО) ВС России в ходе учений развернулась в Белоруссии, сообщило Минобороны РФ.
«Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили развертывание полевого лагеря в Белоруссии на полигоне «Брестский», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным ведомства, в полевом лагере возведены все необходимые объекты для комфортного проживания военнослужащих в полевых условиях, столовые и медицинские пункты. Для военнослужащих организовано трехразовое горячее питание. В палатках поддерживается комфортная для проживания температура воздуха. В районе учений оборудованы парки боевых машин для размещения вооружения и военной техники с пунктами ремонта и заправки, складами горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи». «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
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Российская армия решила закупить более 3 тыс. пистолетов «Удав»
Вооруженные силы до 2024 года закупят более 3 тыс. новейших самозарядных пистолетов «Удав», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов «Удав» в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», – сообщил источник РИА «Новости».
Примерная сумма контрактов – 300 млн рублей, добавил он.
Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс «Удав», успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.
Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.
Кроме того, для «Удава» создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.
Ранее стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.
«Калашников» произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
Группа компаний «Калашников» выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в компании.
«Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО «Концерн Калашников» в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО «Рособоронэкспорт», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Как отмечают в «Калашникове», в 2021 году группа увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В числе основных экспортных продуктов «Калашникова» - автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии «Ратник», различные виды высокоточного вооружения.
По словам гендиректора группы Владимира Лепина, военная и гражданская продукция под брендом «Калашников» сегодня поставляется в общей сложности в 27 стран мира.
В прошлом году в ходе официального визита в Индию президента России Владимира Путина был подписан контракт о совместном производстве более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Эрдоган объяснил покупку российских С-400
Поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Соглашение о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 является важным шагом с точки зрения развития взаимодействия между Турцией и Россией. Российские комплексы – очень важная система наступательной обороны. Поставки являются внутренним делом Турции. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне.
По его словам, страны-члены Североатлантического альянса «вправе самостоятельно принимать решения о закупке вооружений для нужд своих вооруженных сил».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Риме выразил обеспокоенность по поводу приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, четко обозначив последствия этого шага.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.
Корабль ВМС Британии начал сопровождение российских судов в Ла-Манше
Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, сообщает газета Mirror со ссылкой на британское минобороны.
Ранее о сопровождении судов «Сообразительный» и «Стойкий» сообщили французские ВС. Согласно их сообщению, работа по отслеживанию кораблей затем была передана британскому фрегату «Argyll» и американскому авианосцу «Roosevelt».
«В качестве единого ответа с нашими союзниками королевские ВМС следят за присутствием российских военных кораблей, которые переходят через Ла-Манш», – передает РИА «Новости» слова представителя МО Британии.
Согласно представителю, слежение за судами – «нормальная реакция».
Ранее сообщалось, что в Балтийском и Северном морях корабли ВМС Британии и НАТО сопроводили российские военные корабли.
Глава Минобороны Испании раскритиковала «драматизацию» отправки кораблей в Черное море
Отправку испанских кораблей в Черное море в связи с ситуацией вокруг Украины в стране «слишком драматизировали», речь идет об обычном участии в операциях НАТО, сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.
«Этот сценарий (отправка военных подразделений НАТО на территорию Украины) никогда не рассматривался. В (уставе) НАТО есть статья пять – когда происходит нападение на страну-члена, остальные должны ответить. Но в этом случае Украина не страна, которая входит в НАТО. И этот сценарий – чтобы испанские войска были на Украине – вообще не ставился никогда. Думаю, что слишком драматизировали», – передает РИА «Новости» слова Роблес в интервью радиостанции Onda Cero.
По словам министра, чрезмерное внимание к новости об испанских кораблях было вызвано тем, что «(многие в стране) не знают, каково участие Испании в НАТО». «Миссии, которые сейчас были ускорены, были предусмотрены ранее Испанией как серьезным и надежным членом НАТО. Испания на протяжении многих лет участвует в постоянных морских группах, которые находятся в Средиземном море», – напомнила Роблес.
Именно в рамках этой миссии сейчас находятся в плавании сторожевой корабль Meteoro, фрегат Blas de Lezo и тральщик Sella, пояснила она. Также Роблес напомнила, что Испания давно участвуют в патрулировании воздушного пространства Балтии.
Ранее испанцы испугались войны из-за британского эсминца у Крыма.
Разработчик анонсировал первый полет «Ориона» со спутниковой связью
Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Орион», оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в феврале-марте, сообщили в компании-разработчике дрона «Кронштадт».
«Первый этап летных испытаний нового «Ориона» планируется провести в первом квартале этого года», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
В «Кронштадте» уточнили, что система спутниковой связи и управления позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата. В настоящее время дальность базовой версии «Ориона», без спутниковой антенны, ограничена дальностью прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления.
Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на спецзаводе представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью.
Японский F-15 пропал с радаров во время полета
Истребитель F-15 Сил самообороны Японии пропал с радаров в ходе полета в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря, сообщил телеканал NHK.
Самолет вылетел с базы Комацу. После этого связь с ним пропала. В связи с возможным падением истребителя в воду береговая охрана в порту Канадзава готовится отправить катера к месту предполагаемого крушения, передает ТАСС.
На вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.
Ранее японский истребитель во время полета потерял 90-килограммовый обтекатель кабины.