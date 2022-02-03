Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию

Минск пригрозил Литве жесткими мерами в ответ на прекращение транзита калия

Премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия.

«Ответные меры будут жесткие. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы. Мы предложили литовским коллегам диалог по этому вопросу, дверь никогда не закрыта. Мы обратились с предложением в правовом поле провести консультации и определить дальнейшие наши взаимоотношения», – сказал Головченко, комментируя прекращение Литвой транзита белорусского калия, сообщает «БелТА».

Головченко рассказал, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию.

«Мы давно готовились к этой ситуации, это было анонсировано. Мы, как и обещали, свои поставки переориентировали. За счет более длинного (логистического) плеча в Российской Федерации наши производители немного потеряли маржинальность, но она будет компенсирована ростом мировых цен. По сути, мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли. Потеряла чисто экономика Литвы», – цитирует его РИА «Новости».

Глава правительства подтвердил, что литовская сторона прекратила принимать белорусские поезда, которые перевозили хлоркалий в порт Клайпеды.

«Наказали, как обычно, сами себя. И так неблестящая экономика Литвы несет большие потери, в частности, транспортный сектор – и железная дорога, и Клайпедский порт... Это их внутреннее дело», – заключил Головченко.

Ранее правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».

В августе прошлого года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска.

Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка решил подать в отставку. При этом премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса.

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США, если компания и дальше будет осуществлять транзит белорусских удобрений.

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявлял, что Минск готов отреагировать на ограничения экспорта калийных удобрений через Литву и оперативно перенаправить потоки в порты России.