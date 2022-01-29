Российские «Панцири» в Белоруссии встретили хлебом-солью

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29 января, суббота | Последнее обновление — 14:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: За сутки в России госпитализировали 14,5 тыс. человек с коронавирусом
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У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь.
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Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Российские «Панцири» в Белоруссии встретили хлебом-солью
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Россия продолжает передислокацию в Белоруссию подразделений для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, дивизион российских «Панцирей-С» в республике встретили хлебом-солью.
В Минобороны России сообщили, что «очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа», передает РИА «Новости».
Дивизион включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет.
Вместе с тем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «Панцири» прибывают в Белоруссию. На кадрах также запечатлено, как сопровождающих боевые машины военных встречают хлебом-солью.
Ранее сообщалось, что Россия завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию.
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Стало известно о предложении США возродить договор ДРСМД
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Власти США в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году при президенте Дональде Трампе, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с документом.
Газета пишет, что в документе «четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО», передают «Ведомости».
При этом открываются двери «для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности».
По словам собеседников издания, США и их союзники готовы обсудить взаимные ограничения размера и места проведения военных учений. Они, в частности, гарантировали бы, что учения будут проходить вдали от границ и их не будут считать стягиванием сил для вторжения.
При этом в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе, предложенный Москвой, в НАТО считают «недостойным доверия».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, в чем США готовы уступить России по гарантиям безопасности.
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Лукашенко: Белоруссия вступит в войну в случае нападения на Россию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война.
«Да, она будет. Но только в двух случаях. Один из них – если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Второй – если будет совершено нападение на союзника – Россию, и тогда Белоруссия подключится в рамках союзных договоренностей», – передает БелТА его слова.
Кроме того, белорусский лидер отметил, что «мы категорически не приемлем войну». «Война – это очень плохо, это страшно», – подчеркнул Лукашенко.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
При этом в Госдепе заявили, что если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США.
Британия захотела разместить войска в Восточной Европе
Великобритания рассматривает возможность создания боевого подразделения в странах – союзниках по НАТО, речь идет о Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщают СМИ.
Источники канала Sky News сообщают, что речь идет о сотнях солдат, которые могут быть направлены в регион, передает «Коммерсант».
Новые подразделения будут похожи на те, что существуют в странах Балтии и Польше.
Ранее стало известно о переброске Британией на Украину бойцов элитного военного подразделения.
Посольство России в Соединенном Королевстве предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта.
В МИД России сообщали, что Британия всего за несколько дней передала Украине порядка 460 тонн вооружений.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Британия сдвигает свои границы к Днепру.
Соловьев высмеял выявленное западными СМИ «секретное оружие» России
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял западные СМИ за публикации о «секретном оружии» России против Украины.
Соловьев написал в Telegram, комментируя публикацию газеты The Sun, что «утро началось с обжигающей правды» – та сообщила про «чудо-оружие родимого Мордора против ненечки: собак-десантников, применение которых одобрил, разумеется, лично (президент России Владимир) Путин».
«А как же боевые медведи????», – пошутил он.
The Sun пишет, что «ужасающий высокотехнологичный арсенал» может быть развернут «вместе с десантниками и артиллерией в молниеносном наступлении на Киев».
По мнению издания, Россия может обрушить на Украину «ад» – от «танков-роботов до беспилотных летательных аппаратов-невидимок и «летающих автоматов Калашникова».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Между тем Россия осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.
Шойгу доложили о подготовке к первому вылету беспилотника «Гелиос-РЛД»
Первый вылет беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД», произведенного в АО «Кронштадт», запланирован на 2024 год, заявил генеральный директор компании Сергей Богатиков.
«В прошлом году заключены три новых государственных контракта на эскизное проектирование трех тем. Это «Гелиос-РЛД», «Гром» и «Молния», – приводит РИА «Новости» доклад Богатикова министру обороны России Сергею Шойгу.
«Наша задача в этом году сдать эскизный проект. Мы готовы в следующем году полностью выпустить РКД (рабочую конструкторскую документацию), начать подготовку производства и обеспечить первый вылет этого летательного аппарата в 2024 году», – добавил глава «Кронштадта».
По его словам, аналогичная ситуация сложилась и со скоростным беспилотным летательным аппаратом «Гром».
«Это концепция верного ведомого, он обеспечивает прорыв в первую очередь воздушной эшелонированной обороны. Мы готовы выполнить по нему работы в ближайшие годы», – пояснил гендиректор.
С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на спецзаводе представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью.
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Пушилин рассказал о необходимом для ДНР и ЛНР оружии
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Самопровозглашенным республикам Донбасса нужно современное оружие, в том числе для противостояния беспилотникам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире YouТube-канала «Соловьев Live», что Донбассу «необходимо противостоять и «Байрактарам», в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются».
Перед этим ведущий Владимир Соловьев предположил, что Россия в случае соответствующего решения передаст непризнанным республикам не «автоматы «Калашникова», ППШ и пулеметы Дегтярева», а новейшие образцы оружия, в том числе для противостояния беспилотникам турецкого производства.
Пушилин отметил, что Запад, в частности Великобритания, поставляют Киеву устаревшее вооружение, но оно все равно способно нанести ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре и населению.
«Да, сейчас по этому вопросу будут идти консультации», – признал он.
Ранее «Единая Россия» (ЕР) обратилась к руководству страны с просьбой помочь поставкой военной продукции самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.
До этого первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как военную помощь Донбассу сдерживает «Минск».
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Лукашенко объяснил решение пойти на выборы
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что является сторонником двух президентских сроков для одного человека.
«Я, конечно, сторонник двух сроков президентства», – сказал Лукашенко в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту, передает РИА «Новости».
Он объяснил, что сам находится в должности президента Белоруссии более двух сроков, поскольку «ситуация так складывалась» в государстве
«Я многие принимал решения о своем участии и неучастии (в президентских выборах), может, и надоел. Я даю себе в этом отчет. Но, слава богу, что я не ушел от (участия в) последних выборах. Это не моя заслуга – (спикера верхней палаты парламента Натальи) Кочановой. Я принял решение пойти на выборы. Я пошел на выборы, чтобы меня потом не упрекнули, если страна перевернется», – добавил глава государства.
Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.
Минобороны Польши обнаружило на границе с Белоруссией манекен «мигранта-нарушителя»
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Военные, помогающие охранять польско-белорусскую границу, обнаружили у заграждения из колючей проволоки манекен, выглядящий как человек, который пытается пересечь границу, сообщило минобороны Польши, опубликовав несколько фото.
«В районе подразделения погранохраны в Михалове, на линии границы, обнаружен манекен, изображающий мигранта», – говорится в посте в Twitter, отмечается, что манекен «может служить белорусским службам для дезинформации».
За сутки польско-белорусскую границу пытался незаконно пересечь 21 человек. Это граждане Ирака, Йемена, Египта и Ливана. Они были задержаны, передает РИА «Новости».
Напомним, в ноябре 2021 года ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась. Несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польская сторона применяла спецсредства, чтобы сдержать желающих попасть в ЕС незаконно.
В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.
В Минске заявили о тренировках НАТО по нанесению ядерного удара по Союзному государству
Североатлантический альянс отрабатывают возможность применения у границ Союзного государства Белоруссии и России крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Глава государства обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства. По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения», – передает его слова «БелТА».
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он сам, ни кто бы то ни было из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.
«Беларуськалий» решил потребовать от Литвы компенсации ущерба
«Беларуськалий» потребует от «Литовских железных дорог» компенсации ущерба из-за расторжения контракта на перевозку удобрений, сообщает общенациональное телевидение Белоруссии.
«Беларуськалий» потребует от «Литовских железных дорог» полную компенсацию всех убытков, связанных с расторжением контракта на перевозку удобрений. В Вильнюсе уже получили соответствующее письмо с предупреждением. Позиция предприятия состоит в том, что заплатить «Литовским железным дорогам» придется всем, кто понесет убытки, в том числе партнерам «Беларуськалия» в других странах», – сообщили в эфире общенационального телевидения, передает РИА «Новости».
Ранее правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
В августе прошлого года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска.
Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка решил подать в отставку. При этом премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса.
Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США, если компания и дальше будет осуществлять транзит белорусских удобрений.
В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявлял, что Минск готов отреагировать на ограничения экспорта калийных удобрений через Литву и оперативно перенаправить потоки в порты России.
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
Депутаты норвежского парламента выдвинули экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира в 2022 году, сообщил ее советник Франак Вячорка.
Вячорка сообщил, что депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Тихановскую «за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу», передает ТАСС.
Напомним, в 2021 году Тихановскую уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии награду не получила. Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Суд в Польше отклонил требование Белоруссии об экстрадиции основателя NEXTA
Польский суд отклонил запрос Белоруссии об экстрадиции из республики основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило, сообщило Польское агентство печати (ПАП).
«Вы не можете кого-то отдать в руки правосудия, если этой системы правосудия вообще не существует. Вы не можете кого-то отдать в руки государства, которое на самом деле государством не является», – приводит слова судьи Дариуша Любовского ПАП, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что польская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать экстрадицию Путило в Белоруссию юридически недопустимой, эту позицию поддержал суд.
Ранее Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану. Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair.
На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Лукашенко назвал задержание в Белоруссии 33 россиян провокацией США
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что задержание в стране 33 россиян в 2020 году было провокацией США, чтобы поссорить Минск и Москву.
«США даже обещали обеспечить нас 100 процентов нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с Россией. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов. Эти 33 богатыря, о которых говорят, уже провели якобы там на Западе, в Украине исследование, оказывается, были провокацией Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России», – сказал президент, пообещав разобраться в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами ЧВК Вагнера. Белорусская сторона подозревала их в планировании дестабилизации обстановки в стране перед президентскими выборами. Было возбуждено дело о подготовке терактов.
Позже Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.
В МИД Украины после передачи напомнили Минску о принципе взаимности в вопросах экстрадиции граждан.
На учения в Белоруссию прибыл первый российский истребитель
Первый многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.
«Многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Белоруссию перебазируют современные российские истребители Су-35 Восточного военного округа, российские десантники прибыли в Брест на совместные учения.
Напомним, до 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Россия завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию
Многоцелевые истребители Су-35С, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование в Белоруссию, сообщили в Минобороны России.
«Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы», – приводит слова источника в военном ведомстве ТАСС.
Экипажи преодолели около 8 тыс. километров от аэродрома в Хабаровском крае. Они выполнили две промежуточных посадки на аэродромах Центрального военного округа. «Маршруты перелетов многофункциональных истребителей тщательно прорабатывались авиационными штурманами и учитывали возможности максимального беспосадочного полета самолетов, а также метеоусловия по всему маршруту следования», – уточнили в министерстве.
Теперь экипажам предстоит ознакомиться с маршрутами полетов в воздушном пространстве Белоруссии, после чего они заступят на боевое дежурство в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.
Накануне первый многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
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