Обвиняемого в мошенничестве футболиста Гаджиева отправили под домашний арест

Советский районный суд Махачкалы в Дагестане поместил под домашний арест на один месяц задержанного в Москве за мошенничество футболиста Махача Гаджиева, сообщили в суде.

«Поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Гаджиеву М. Г., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество» – прим. ВЗГЛЯД). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц (то есть до 21 августа 2022 года) с наложением соответствующих ограничений», – приводит сообщение ТАСС.

По версии следствия, Гаджиев одолжил у знакомого автомобиль с условием его возврата на следующие сутки и не выполнил обязательств в срок, чем причинил материальный ущерб потерпевшему на сумму в размере 1,8 млн рублей.

В сообщении суда отмечается, что при избрании меры пресечения были учтены смягчающие обстоятельства, поскольку не были представлены достаточные сведения, свидетельствующие о том, что Гаджиев скроется от следствия. Кроме того, Гаджиев возместил причиненный потерпевшему вред в размере 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, сотрудники полиции задержали в центре Москвы Махача Гаджиева, который находился в федеральном розыске с конца декабря 2021 года за мошенничество.

Махач Гаджиев играл за футбольные клубы «Крылья Советов», «Сатурн», «Рубин», «Анжи» и другие. В ноябре 2017 года он уже был осужден на два года лишения свободы условно за мошенничество.