Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС

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12 июня, воскресенье | Последнее обновление — 01:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: С территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС
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Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС.
«С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые создавались еще нашими предками», – приводит ТАСС слова Артемьева в видеообращении, распространенном Роскосмосом.
В свою очередь Матвеев добавил, что россияне помнят, как много сделали для страны все предыдущие поколения. По словам космонавта, благодаря их солидарности и самоотверженному труду Отечество крепло. «Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее», – подчеркнул он.
Корсаков отметил, что путь, который прошла Россия, показывает, что ее народ умеет творить, созидать, мечтать, не останавливаться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей. «Сегодня мы с вами вместе с нашей родиной преодолеем все трудности и добьемся настоящих побед», – заключил он.
Космонавты записали обращение в одном из российских модулей на фоне большого российского флага и надели летные костюмы с изображенным на нем флагом РФ.
Накануне ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта. Кроме того, в субботу в ЛНР прошел автопробег, приуроченный ко Дню России.
Космический телескоп James Webb столкнулся с метеороидом
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Новейший космический телескоп James Webb столкнулся с небольшим метеороидом, но не получил серьезных повреждений и продолжает работать, сообщает НАСА.
«В период с 23 по 25 мая космический телескоп НАСА James Webb получил удар по одному из сегментов главного зеркала. По итогам первоначальных оценок команда обнаружила, что телескоп по-прежнему работает на уровне, превышающем все требования миссии, несмотря на слабо различимое влияние на данные», – приводит РИА «Новости» сообщение НАСА.
James Webb стартовал с Земли 25 декабря прошлого года. После выхода аппарата на рабочую позицию специалисты начали его подготовку к последующей работе – был открыт тепловой щит и развернуто основное зеркало телескопа. Сообщалось, что телескоп приступит к полноценной работе в июле нынешнего года.
Телескоп James Webb – это совместный проект НАСА, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). По данным американского портала «Спейс ньюс», НАСА уже вложило в его реализацию 8,8 млрд долларов, ЕКА – 815 млн долларов, включая стоимость ракеты и запуска, ККА – 165 млн долларов.
Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы «Аполлон», позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb, и было объявлено, что специалисты приступают к их наземным испытаниям. Как тогда признал Цурбухен, создатели телескопа «недооценили технологическую сложность» проекта.
На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м – самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту.
James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации – 10 лет.
Лавров о санкциях Зеленского против Путина: Чем бы дитя ни тешилось
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Санкции Киева против российского лидера Владимира Путина и других российских политиков не требуют ответа, выразил мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы дитя ни тешилось», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении Путина. Санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении самого Лаврова.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
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Ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта
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Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.
Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент «РИА Новости».
«Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина России. Это самый главный документ, который есть в жизни человека», – сказал Сальдо.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.
В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
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Посол Германии: Отношения Москвы и Берлина переживают обвал
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Двусторонние отношения Германии и России с начала спецоперации резко ухудшились, однако страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации, передает РИА «Новости».
«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», – отметил посол.
По мнению Гайера, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».
Кроме того, глава дипмиссии заметил, что изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту. Так, из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены.
«Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно», – подчеркнул Гайр.
По словам дипломата, «как географические соседи Россия и Германия во многих отношениях и дальше будут нуждаться друг в друге». «Учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», – добавил он.
При этом Гайр добавил, что «теперь сотрудничество во многих сферах на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее» – в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.
Напомним, 4 апреля 2022 года МИД Германии признал 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в ФРГ персонами нон грата. Отмечалось, что якобы работа этих сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», о чем заявляла глава МИД страны Анналена Бербок.
В Австрии потребовали расследовать дружбу экс-главы энергоконцерна OMV с Россией
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Многие акционеры OMV – крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с Газпромом убыток в 2 млрд евро, – потребовали досконально расследовать деятельность немецкого топ-менеджера и кавалера российского Ордена дружбы Райнера Зеле.
Таково требование многих акционеров OMV. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung – в утверждении его отчета о проделанной за год работе, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
По мнению акционеров, тем, что раньше называлось «укреплением энергетического сотрудничества с Россией», бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV целенаправленно занимался долгие годы. Издание подчеркивает, что этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве.
Отмечается также, что для 61-летнего Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот «неуд» пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба.
Как заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман, возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband fur Anleger (IVA), некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. «Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется – путем специального расследования или уголовного иска – она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров», – подчеркнул он, напомнив, однако, о принципе презумпции невиновности.
Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Зеле еще в 2020 году, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, «набиться в друзья к Газпрому». «Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода «Северный поток – 2», спонсорство молодежной команды санкт-петербургского «Зенита», продление договора о поставках газа до 2040 года», – отмечалось в издании.
В сегодняшней ситуации немецкого топ-менеджера упрекают в принципиально неправильной бизнес-стратегии.
«Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе. Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку», – заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт.
Еще в октябре 2021 года Зеле заявлял, что обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны.
Певцов, Маршал и Зара выступили на концерте в Луганске в преддверии Дня России
Российские артисты приняли участие в концертной программе «Великие песни великой страны», посвященной Дню России, в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева, сообщили СМИ.
Ведущими мероприятия стали заслуженная артистка ЛНР Наталья Недоступ и народный артист России Дмитрий Певцов, который открыл концерт композицией «Песня о далекой Родине», передает «Луганский Информационный Центр».
Известные российские эстрадные и военные песни для луганчан также исполнили заслуженные артисты России Александр Маршал, Зара и другие.
Певцов отметил, что концерт российских звезд в Луганске проводится для поддержки местных жителей.
«Я горд тем, что я выступаю перед вами, что у меня есть возможность поделиться своей любовью, частичкой своего сердца, – сказал он. – Своими глазами мы убедились в том, что Донбасс жив, мы увидели, как Донбасс борется, и мы поняли окончательно, что Донбасс победит. Потому что здесь живет русский дух. Тот самый русский дух, который вел наших предков тысячелетнюю историю. Это сила, которую нельзя сломить. И здесь, в Донбассе, эта сила русского духа жива».
Исполнительница Зара добавила, что российские артисты с радостью приехали в Луганск. «Потому что музыка, песни всегда выручали, спасали, дарили счастливое мгновение в самые трудные, самые тяжелые времена. Мы вами очень гордимся, мы вместе. Низкий вам поклон», – отметила она.
Российская артистка в дуэте с луганской вокалисткой Анастасией Сидяченко исполнили песню «Жди меня». «Эта песня сегодня исполнялась нами, но она была исполнена, мне кажется, от каждой женщины, которая ждет своего сына, своего супруга дома, только бы он вернулся. Мы все ждем и очень гордимся», – добавила Зара.
Вместе с артисткой зрители стоя исполнили песню «Нам нужна одна Победа».
В ходе своего выступления Маршал рассказал, что находится в Луганске не впервые, и выразил надежду на новые встречи со здешней публикой.
«Самое главное – победа будет за нами. Я не просто так надел эту (георгиевскую – прим. ВЗГЛЯД) ленту, которая колет кое-кому глаза. Я буду носить ее до тех пор, пока мы не победим», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что артисты из России выступили с концертами пяти населенных пунктах Донецкой народной республики в рамках фестиваля «Дни России в Донбассе».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
Рогозин назвал частные космические компании США агентами ЦРУ
Компании-представители частной космонавтики Соединенных Штатов являются или подрядчиками Пентагона, или агентами ЦРУ, выразил мнение гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Не надо нам рассказывать сказки про «частную космонавтику» США. В лучшем случае они являются доверенными подрядчиками Пентагона, в худшем – агентами Пентагона или ЦРУ под личиной «частных независимых компаний», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
При этом, как отметил Рогозин, если бы это было не так, привлечение таких компаний к сбору шпионской информации по Украине и России не потребовало бы сбора комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.
«Если этот вопрос является предметом законодательного регулирования, то это означает, что, либо частные компании – владельцы спутниковых орбитальных группировок таковыми, т. е. «частными» компаниями, не являются и представляют собой контролируемый Пентагоном сегмент рынка космических сервисов, либо эти компании сидят на игле бюджетного финансирования, например, субсидии Минсвязи США», – объяснил глава Роскосмоса.
Кроме того, в качестве примера гендиректор госкорпорации привел компанию Starlink Илона Маска, которая «выращивается» за счет 20 млрд долларов правительственных субсидий, а не личных средств владельца.
В начале мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин комментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин отмечал, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Starlink в последнее время фактически стал частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил.
Артист Безруков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге
Российский актер драматического театра, кино, телевидения, театральный режиссер, сценарист, певец Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие – участники специальной военной операции на Украине.
Артист пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй. После чего состоялся концерт, во время которого Безруков исполнил патриотические и лирические песенные композиции, а также озвучил несколько стихотворений советского барда Владимира Высоцкого, сообщило Минобороны Российской Федерации.
Кроме того, артист поблагодарил врачей госпиталя за их труд в лечении военнослужащих и участие в их последующей реабилитации.
В завершение по сложившейся традиции певец оставил свой автограф на гитаре в числе всех артистов, которые ранее навещали военнослужащих в госпитале.
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Рогозин допустил существование во Вселенной более развитой жизни, чем Земная
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что относится к сторонникам теории о том, что во Вселенной тысячи факторов могли содействовать возникновению жизни, возможно, более технологически развитой, чем Земная цивилизация.
«Мы знаем теорию большого взрыва, но, может быть, этот большой взрыв произошел только в обозримом для нас космическом пространстве, а дальше мы не видим, может быть, там есть еще такие миры. Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые могут быть благоприятны для появления этой жизни, в том числе и разумной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Рогозина, сказанное в эфире телеканала «Россия24».
По словам Рогозина, он знаком со свидетельствами заслуженных летчиков-испытателей СССР, которые в 70-х годах во время полетов сталкивались с необъяснимыми явлениями. Аналогичный опыт, по его словам, есть и у представителей НАСА.
Также гендиректор «Роскосмоса» не исключил, что земная цивилизация является объектом внешнего наблюдения, но доказать мы это пока не можем.
Кроме того, он рассказал, что в России ведутся исследования событий, которые могут казаться появлением пришельцев, но в 99,9% случаев они оказываются атмосферными или иными физическими явлениями.
Рогозин: Немецкий телескоп на «Спектре-РГ» можно будет включить через 2-4 месяца
Российские специалисты смогут включить немецкий телескоп eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» в течение двух-четырех месяцев, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на телеканале «Россия 24».
«Я думаю, что потребуется несколько месяцев, чтобы аккуратно разобраться в алгоритмах системы управления и не внося какой-то сумятицы подключиться. Я думаю, что это от двух до четырех месяцев», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогозин добавил, что работа будет продолжаться. «Мы продолжим ту работу, по которой я дал поручение, это исследование возможности адаптации нашего управления к управлению немецкого телескопа с тем, чтобы мы стали полноправными хозяевами, операторами всей космической обсерватории», – отметил глава Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что Роскосмос принял решение о восстановлении работы немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» совместно с российским телескопом.
Напомним, в феврале по решению Германии немецкий телескоп российско-германской обсерватории «Спектр-РГ» был отключен.
По словам Рогозина, «германские партнеры получили указание отключить» телескоп, которым «они сами и управляют». Глава Роскосмоса отмечал, что немецкие технические специалисты недовольны таким решением, но сделать ничего не могут.
Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» – международный российско-германский проект. Обсерватория состоит их двух телескопов: eROSITA, созданного Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанного и созданного ИКИ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ Росатома. «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года с космодрома Байконур.
Россия и ДНР договорились об организации волонтерских центров ГТО в Донбассе
Волонтерские центры ГТО появятся на территории ДНР. Соглашение об этом подписали заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
«Думаю, с учетом потребности, при поддержке корпорации мы откроем необходимое количество волонтерских центров. Завтра будет благотворительный вечер Ирины Винер-Усмановой, все деньги пойдут на помощь братским республикам, можно перечислять бесконечно. Без корпорации и иных партнеров было бы трудно», – отметил Байсултанов, сообщает ТАСС.
Министр добавил, что волонтерских центров – столько, сколько необходимо, нет проблем с желающими, есть определенные ограничения, связанные с безопасностью. «Все федерации проявили готовность, мы проложили маршрут. Но одним волонтерским центром все не решишь», – подчеркнул Байсултанов.
«Надеюсь, они [волонтерские центры] будут разрастаться в геометрической прогрессии, а потребность населения есть, – уточнил заместитель председателя Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма России Константин Бочарников.
По его словам, спорт нуждается в идеологическом содержании. «Надеюсь, наши инициативы будут услышаны на самом высшем уровне, спорт станет частью жизни», – резюмировал он.
В пятницу глава российского государства Владимир Путин поручил правительству и Госдуме изменить законодательство для совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере массового спорта, а также внести изменения в стратегию развития спорта, направленные на развитие массового спорта.
Ранее в Международный день защиты детей, 1 июня, в Мариуполе состоялся первый футбольный турнир среди школьников города – «Кубок мира».
Кравцов анонсировал переход школ Донбасса на российскую систему образования с 1 сентября
Школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам», – передает ТАСС его слова.
Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, к 1 сентября восстановит пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР.
«В свою очередь, максимально стараемся лепту внести. К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ, постараемся, чтобы они были и по форме, и по содержанию благодаря учителям готовы и к первому сентября», – передает РИА «Новости» его сообщение.
Ранее власти ДНР поддержат решение России о выходе из Болонской системы, на основе которой функционирует двухуровневая модель высшего образования, если оно будет принято.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.
Axiom с задержкой в месяц заплатила Роскосмосу за полет американского астронавта
Компания Axiom Space с задержкой в месяц заплатила Роскосмосу за полет американского астронавта Марка Ванде Хая на российском корабле на Международную космическую станцию, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин на телеканале «Россия 24».
«Мы получили полное финансирование со стороны не НАСА, а компании Axiom, которая выступала в качестве посредника в организации этой миссии..., обещали нам до конца мая заплатить, скажу так, они опоздали ровно на месяц, то есть была задержка», – передает РИА «Новости» его слова.
Рогозин добавил, что все средства были возвращены в полном объеме в рублях.
Ранее НАСА и Роскосмос разошлись в данных о том, кто будет следующим командиром МКС. В пресс-службе НАСА рассказали, что после расстыковки от МКС корабля «Союз МС-17», намеченной на 17 апреля, командиром 65-й экспедиции станет американка Шеннон Уолкер. Роскосмос в свою очередь сообщил, что командиром 65-й экспедиции будет Новицкий.
Рогозин сообщал, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18» провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.
Уссурийское предприятие первым в России перешло на выпуск препарата внутривенного питания
Завод предприятия ООО «Ист-Фарм» в Уссурийске первым в России готов перейти на выпуск лекарственных препаратов внутривенного питания, сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».
Находящийся в Уссурийске завод предприятия ООО «Ист-Фарм», выпускающий инфузионные препараты по международным стандартам, готов перейти на новый уровень выпуска лекарственных препаратов парентерального (внутривенного) питания. Это будет первое и пока единственное в России подобное предприятие, – сообщается в Telegram-канале института.
Также «Боровская бумажная компания» Тюменской области начнет производить чековую ленту, которая сможет заменить импортную, из отечественного сырья.
В Омске компания «Промбит» подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15, основанный на российском процессоре «Байкал-М». Планируется, что серийное производство будет развернуто к концу года.
Кроме того, ученые химического факультета Томского государственного университета разработали новую технологию синтеза тетраацетилгликолурила – вещества, которое часто используют в качестве основы для стиральных порошков и других моющих средств. Предполагается, что благодаря этой разработке в России можно будет полностью реализовать импортозамещение бытовой химии.
Ранее в ЭИСИ сообщалось, что в Алтайском крае появился новый маслосырзавод с акцентом на импортозамещение, который выпускает 10 тонн готовой продукции в месяц. А на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина начнется строительство самолетов марки «Суперджет NEW».
Концерты с участием российских артистов в рамках Дней России на Донбассе состоялись для жителей освобожденных территорий ЛНР
В преддверии Дня России 12 июня в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе» состоялись концертные программы с участием звезд российской эстрады в освобожденных Старобельске и Беловодске Луганской народной республики.
«Артисты российской эстрады дали концерт в Старобельске. Свои лучшие песни спели Денис Майданов, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Василина Краснослободцева, Аглая Шиловская», – сообщается на сайте Луганского информационного центра.
Как отметили в администрации, «по окончании концертной программы Александр Маршал проведал деток в Старобельской районной больнице, от имени российских артистов пожелал скорейшего выздоровления и вручил памятные подарки».
Также российские артисты выступили перед жителями освобожденного от киевских силовиков поселка городского типа Беловодск.
«Перед беловодчанами выступали такие артисты российской эстрады как Анастасия Макеева, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Дмитрий Дюжев, Юлия Берсан», – сообщается на сайте инфоцентра.
День России отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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