Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС.

«С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые создавались еще нашими предками», – приводит ТАСС слова Артемьева в видеообращении, распространенном Роскосмосом.

В свою очередь Матвеев добавил, что россияне помнят, как много сделали для страны все предыдущие поколения. По словам космонавта, благодаря их солидарности и самоотверженному труду Отечество крепло. «Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее», – подчеркнул он.

Корсаков отметил, что путь, который прошла Россия, показывает, что ее народ умеет творить, созидать, мечтать, не останавливаться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей. «Сегодня мы с вами вместе с нашей родиной преодолеем все трудности и добьемся настоящих побед», – заключил он.

Космонавты записали обращение в одном из российских модулей на фоне большого российского флага и надели летные костюмы с изображенным на нем флагом РФ.

Накануне ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта. Кроме того, в субботу в ЛНР прошел автопробег, приуроченный ко Дню России.