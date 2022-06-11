В ЛНР проходит автопробег, приуроченный ко Дню России

В автопробеге «Русская дорога», посвященном Дню России приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР, общественники, российские военнослужащие и горожане. Мероприятие организовало общественное движение «Мир Луганщине».

Участники на машинах, мотоциклах и военных внедорожниках под звуки патриотических песен проехались по центральным улицам Луганска, после чего направились в Счастье, сообщается на сайте Луганского информационного центра.

«В преддверии Дня России проходит автопробег по всей территории ЛНР, за исключением нескольких городов, которые сегодня находятся на линии боевого соприкосновения», – рассказал председатель парламента Республики Денис Мирошниченко, подчеркнув, что республика празднует День России в новом статусе – «признанного со стороны Российской Федерации равноправного государства».

«Очень приятно, что большое количество машин, людей принимает участие в данном автопробеге. Уверен, что завтра, в сам День России, будет празднование не менее торжественное и не мене значимое», – отметил Мирошниченко.

Как заметил депутат Народного Совета ЛНР, президент мотоклуба «Ночные волки. Отделение Донбасс» Виталий Кишкинов, с каждым годом День России отмечает все большее количество людей «из разных регионов Русского мира».

«Россия – это страна, в которую мы возвращаемся, уже вернулись, и, я думаю, что еще многие регионы Украины присоединятся, вернутся в историческую обойму нашей необъятной Родины», – сказал он.

При этом парламентарий Денис Колесников подчеркнул, что множество жителей ЛНР уже сейчас считают себя частью России. «Это один из самых важных праздников в году, потому что как Россия помогает нам, Россия – это мы. Мы должны показать всему миру, что мы русские, с нами Бог и победа будет за нами», – призвал он.

Также в преддверии Дня России автопробег прошел в Алчевске при участии представителей Вологодской области. Среди участников были депутаты Народного Совета ЛНР, представители общественных и политических организаций РФ и Республик, а также неравнодушные жители города, сообщает газета «Огни».

Участники автопробега стартовали от улицы Сарматской, а маршрут пролегал по центральным дорогам города. Два десятка машин, украшенных флагами России и ЛНР, проехались по улицам города и финишировали на площади Советской у здания городской Администрации.

Но финиш – это не финал мероприятия. В завершение автопробега участники возложили цветы у бюста основателя города Алексея Кириловича Алчевского, после чего сделали групповое фото на память.

Как поделился впечатлениями один из участников мероприятия, заместитель Председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль, это было интересно, это было зрелищно и, самое главное, это было принято жителями города. «Люди приветствовали колонну и разделили с нами эту радость. В этом году праздник для нас особенный, ведь мы признаны Российской Федерацией. Мы, как никогда прежде, близки. С праздником, алчевцы, с праздником жители Республики!» – выразил он.

Более сорока машин, украшенных российскими триколорами, приветственно сигналя, проехали по маршруту «Молодогвардейск – Краснодон – знак «Спасибо, Россия» в Изварино» в Краснодоне, пишет издание «Слава Краснодона».

Так, перед стартом автолюбителей приветствовали заместитель главы Администрации города Краснодона и Краснодонского района Владимир Шавлай и начальник УПЖ г.Молодогвардейск Сергей Измайлов.

«Дорогие друзья! Исторически так сложилось, что освоение и развитие Донбасса, история нашей земли неразрывно связаны с Россией, с нашей великой, могучей страной. Сделав выбор в 2014 году, мы подтвердили его защитой своей родной земли. Нас держали в блокаде, разбивали наши города и села, гибли мирные жители, гибли наши защитники. И мы знаем цену возвращения домой – в нашу Россию. Завтра отмечается День России. Хочу искренне пожелать всем добра и веры, надежды и любви. Пусть у нас будет впереди мирное небо. И пусть все наши защитники, которые сейчас на боевом посту, вернутся домой с победой. С Днем России! Мы вместе! Мы с Россией! Мы возвращаемся в свою родную страну», – поздравил жителей глава района.

Свою убежденность в том, что большая Родина рада распахнуть свои объятия, автомобилисты выразили у знака «Спасибо, Россия» троекратным громким и дружным «Ура!».

Также в патриотическом автопробеге приняли участие брянковчане, украсив автомобили символикой Российской Федерации и Луганской Народной Республики, и прокатившись по улицам города. Отмечается, что встречные машины дружно сигналили, приветствуя колонну, сообщает общественно-политическая газета «Труд горняка».

Одним из пунктов остановки стала Братская могила советских воинов 1944-1946 гг. Участники автопробега возложили цветы и минутой молчания почтили память освободителей.

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