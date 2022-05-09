В Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрироваться в состав России

Пленный комбриг ВСУ: Морпехи не стеснялись воевать бок о бок с нацбатом «Азов»

Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ сражался плечом к плечу с нацбатальоном «Азов» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела), рассказал плененный командир бригады полковник Владимир Баранюк.

Офицер сообщил, что сам он «категорический противник» нацисткой идеологии, однако это не мешало ему стоять в одном строю вместе с боевиками «Азова», передает РИА «Новости».

Свои показания дал и начштаба полковник Дмитрий Кормянков. По его словам, «азовцы» не скрывали своих радикальных настроений.

«Я ездил по штабу «Азова». Мы видели литературу, картинки, которые там. И флаги, которые там нацистские, Германии. Были вместе с ними… Я не интересуюсь литературой, которая говорит о нацизме и о фашистской символике. Это мне не интересно», – рассказал Кормянков.

Также командир бригады морской пехоты ВСУ рассказал, что обороной Мариуполя и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит «Азов», «это странно, обычно все наоборот».

«Батальон «Азов» – это структура Национальной гвардии Украины. То есть это структура МВД. Мы находимся под командованием Военно-морских сил Украины, структура министерства обороны. То есть мы абсолютно находимся в разных, скажем так… ну, в разных структурах, назовем это так», – добавил он.

При этом организационно командир 12-й бригады, по словам Баранюка, был назначен начальником обороны Мариуполя.

«То есть он для меня, получается, если я захожу в Мариуполь, является начальником в какой-то мере. Соответственно, я, ну по военной иерархии, получаю от него приказы. Кроме того, еще от командующего оперативно-тактичного группованья», – объяснил полковник структуру подчинения в Мариуполе.

По словам Баранюка, обычно все наоборот. «Сначала для меня это довольно-таки странно было, что офицер Нацгвардии… Обычно наоборот это все происходит. Но раз так, скажем так, более старший начальник обозначил, соответственно, никаких проблем. Тем более что я изначально получил как бы свою линию обороны. И, соответственно, туда дальше уже особо командир 12-й бригады не вмешивался. То есть я полностью там организовывал все моменты самостоятельно», – заключил пленный комбриг морпехов ВСУ.

Ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш».

Накануне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан.

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