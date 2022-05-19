США предупредили о риске «катастрофической войны» на Ближнем Востоке

Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, в противном случае на Ближнем Востоке может начаться «новая катастрофическая война», заявили экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт в статье для The Washington Post.

Политики отметили, что действия американских властей, такие как признание Корпуса стражей Исламской Революции террористами или решение Сената США включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, почти наверняка сорвут восстановление соглашения. При этом европейские союзники Вашингтона наоборот прикладывают все усилия для дипломатического урегулирования на всем протяжении переговоров с 2015 года, передает РИА «Новости».

«Теперь европейцы <...> снова стали локомотивом переговорных усилий в надежде положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке. Поэтому вызывает недоумение то обстоятельство, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что «Америка вернулась», Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники», – пишут Солано и Бильдт в совместной статье.

Политики напомнили об опыте переговоров Запада с Советским Союзом по вопросу контроля над вооружениями, подчеркнув, что США и их союзники шли на это ради собственной национальной безопасности, а не из-за желания поддержать руководство СССР или наладить отношения с Москвой. По мнению политиков, в переговорах по ядерной сделке с Тегераном Запад должен придерживаться такой же логики. «Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперед – а иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт», – заключили Солано и Бильдт.

Напомним, в прошлую субботу Иран заявил об отказе конкурировать с Россией на рынке нефти в случае заключения СВПД. В марте Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую. Между тем востоковед Владимир Сажин в комментарии газете ВЗГЛЯД, отмечал, что «Иран будет делать только то, что выгодно ему самому».

В середине декабря 2021 года Вашингтон предложил Тегерану вернуться к сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что все, связанное с СВПД по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая 2021 года в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. американских санкций времен администрации Трампа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД