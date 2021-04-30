Путин выразил надежду на восстановление иранской ядерной сделки в прежних рамках

Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности выразил надежду на то, что все, связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.

«Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках, и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин добавил, что намерен обсудить на совещании ситуацию в Каспийском регионе. «Мы с вами обсудим сегодня очень важную тему, а именно: ситуацию в Каспийском регионе. Не нужно, мне кажется, лишний раз говорить о том, насколько это важно для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с нашими ближайшими партнерами и союзниками. И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом», – сказал президент.

В совещании участвуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва при любых обстоятельствах не допускает варианта, при котором Иран получит ядерное оружие. Он отметил, что переговоры по иранской ядерной сделке желательно завершить до 21 мая.

16 апреля Тегеран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана. По словам президента Ирана Хасана Роухани, ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% стало ответом на диверсию на объекте в Натанзе.

После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. Однако США отказались «платить» Ирану за возможность начать переговоры.