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В Иране объяснили установку новых центрифуг и обогащение урана до 60%
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Установка новых центрифуг на атомном объекте в Натанзе и обогащение урана до 60% являются ответом на действия Израиля против Ирана, заявил президент страны Хасан Роухани.
Роухани заявил, что «ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% является ответом на сложившуюся ситуацию», передает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
«Если Израиль организовывает заговор в отношении нашего народа, то мы отвечаем. Это стало первым шагом», – добавил он.
Ранее постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил о планах республики получить обогащенный до 60% уран уже на следующей неделе.
На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
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На иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии, сообщило местное агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).
Официальный представитель организации Бехруз Камальванди рассказал, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего, передает РИА «Новости».
«Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – прим. ВЗГЛЯД) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку», – добавил Камальванди.
Напомним, 1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердило, что Иран на объекте в Фордо начал процесс обогащения урана до уровня 20%.
После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, а США обвинили Иран в «ядерном шантаже».
Аварию на ядерном объекте Ирана объяснили ударом Моссада
Сбой в электроснабжении на ядерном объекте в иранской Натанзе был провокацией израильской спецслужбы Моссад, рассказали представители разведки Израиля.
Происшествие стало «существенным ударом» по ядерной программе Ирана, утверждают источники YNetnews в израильской разведке.
Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Официальный представитель организации Бехруз Камальванди рассказал, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал.
Между тем в вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи назвал аварию на ядерном объекте в Натанзе нападением и проявлением «ядерного терроризма», передает РИА «Новости».
Моссад – национальная разведывательная служба Израиля, одна из трех основных спецслужб Израиля наряду с АМАН (Управлением военной разведки) и Шабак. Эта служба находится исключительно под юрисдикцией премьер-министра Израиля. На эмблеме организации изображена менора, являющаяся гербом Государства Израиль, и девиз: «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует».
Израиль похвастался переходом от «полной беспомощности» к «мировой силе»
Борьба с Ираном и его «сателлитами», а также с наращиванием Ираном вооружений является «огромной задачей», заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он отметил, что «существующая на сегодняшний день ситуация» не обязательно «будет существовать и завтра». По его словам, «трудно объяснить, что пережили здесь, в Израиле», пока совершался переход от «полной беспомощности, не имеющей аналогов в истории народов», к «мировой силе». Нетаньяху полагает, что Израилю удалось «создать, безусловно, региональную, но в некотором смысле и глобальную» силу, передает РИА «Новости».
Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад.
Иран пообещал отомстить Израилю за атаку на ядерный объект в Натанзе
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Иранские власти обвинили Израиль в причастности к инциденту на ядерном объекте в Натанзе и пообещали своевременно отомстить за эту атаку.
В частности, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль причастен к произошедшей в воскресенье аварии на ядерном объекте в Натанзе. «Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций, и сегодня думают, что добились своей цели», – сказал он, отвечая на вопрос про инцидент в Натанзе.
Дипломат добавил, что «ответом Израилю будет еще больший прогресс (Ирана) в ядерной сфере». Зариф добавил, что «элите и народу (Ирана) нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями», передает ТАСС.
В то же время официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что «Иран в нужное время отомстит израильскому режиму за последнее нападение». Хатибзаде назвал атаку «актом ядерного терроризма на иранской земле». По его словам, Иран заменит поврежденные в результате этой атаки центрифуги на более передовые, передает РИА «Новости».
В воскресенье на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. В результате ЧП пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад. Официальное лицо в США также подтвердило причастность Израиля.
Иран установил личность причастного к атаке на ядерный объект в Натанзе
Иранские спецслужбы установили личность причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе, сообщил порталу Nour News чиновник в министерстве информации (разведки) республики.
«Личность человека, нарушившего работу электросети ядерного объекта в Натанзе, что привело к остановке подачи электроэнергии в один из залов комплекса, установлена», – сообщил источник, который отметил, что в настоящий момент проводятся мероприятия по поимке виновника, передает РИА «Новости».
В воскресенье на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. В результате ЧП пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад. Официальное лицо в США также подтвердило причастность Израиля. Иран пообещал отомстить Израилю за атаку.
Израильский эксперт предположил причины атаки на ядерный объект в Иране
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«Визит министра обороны США в Израиль и инцидент в Натанзе могут рассматриваться как звенья одной цепи. Израиль не заинтересован в том, чтобы Штаты пошли на какие-либо уступки Ирану по ядерной сделке», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя вероятные причины аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз.
«Иран является нашим основным врагом, в задачу которого входит уничтожение Израиля. Они неоднократно повторяли, что Израиль – это раковая опухоль на теле арабских народов. Поэтому мы вынуждены обороняться, что мы и делаем на протяжении 73 лет», – сказал экс-консул посольства Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер. При этом эксперт подчеркнул, что факт причастности Израиля к этому инциденту пока не доказан.
«Тем не менее атака на иранский ядерный объект могла быть совершена с целью устрашения Тегерана. Иногда мы вынуждены защищаться, нападая на дальних подступах. Мы обязаны это делать. При этом мы не угрожаем Ирану полным уничтожением государственности. Но если мы можем каким-то образом остановить ядерную программу Ирана – нашим руководством будут предприняты соответствующие шаги», – указывает Векслер.
Собеседник также предположил, что на подобный шаг Израиль могли подтолкнуть и внутриполитические причины. «В связи с тем, что наш премьер Нетаньяху после четвертых подряд выборов все никак не организует новое правительство, в стране ходят разные слухи. Он вполне мог пойти на такой шаг, однако я не могу этого утверждать на 100%», – отметил эксперт.
Политолог также добавил, что инцидент может быть связан с желанием Израиля воспрепятствовать диалогу между США и Ираном. «Когда в Вашингтоне сменилось руководство, Белый дом стал относиться к Тегерану не так жестко, как при Дональде Трампе, – напомнил собеседник – И в этой связи воскресный визит министра обороны США в Израиль и инцидент в Натанзе могут рассматриваться как звенья одной цепи. Израиль не заинтересован в том, чтобы Штаты пошли на какие-либо уступки Ирану в вопросах развития ядерной программы».
Векслер также не исключает, что Иран действительно способен отомстить за этот инцидент. «Приблизительно с 1979 года Иран открыто заявляет, что Израиль должен быть уничтожен. А после наших защитных действий они пугают нас угрозами отмщения. Я думаю, что они могут что-то предпринять в скором времени. Но мы привыкли с этим жить и вести себя осторожно», – резюмировал политолог.
Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад.
В свою очередь иранские власти обвинили Израиль в причастности к инциденту на ядерном объекте в Натанзе и пообещали своевременно отомстить за эту атаку.
Представители разведок США и Израиля подтвердили, что в случившемся «сыграл роль Израиль».
Между тем глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с Ираном и его «сателлитами», а также с наращиванием Ираном вооружений является «огромной задачей».
В Тегеране заявили о начале обогащения урана до уровня 60%
Иран начинает обогащения урана до уровня 60%, сообщило агентство IRNA со ссылкой на замглавы иранского МИДа Аббаса Аракчи.
«Иран проинформировал МАГАТЭ, что обогащение урана до 60 процентов начнется завтра [в среду]», – передает его заявление ТАСС.
По словам Аракчи, «иранская сторона планирует установить 1 тыс. новых центрифуг на ядерном объекте в Натанзе».
Сообщение прозвучало на фоне намерений Ирана нарастить ядерную деятельность в связи с диверсией на ядерном объекте в Натанзе.
Напомним, представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении на объекте в Натанзе был провокацией израильской спецслужбы Моссад. Официальное лицо в США также подтвердило причастность Израиля.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль причастен к произошедшей в воскресенье аварии на ядерном объекте. Дипломат добавил, что ответом Израилю будет еще больший прогресс Ирана в ядерной сфере.
В середине марта Иран начал обогащать уран с использованием усовершенствованных центрифуг.
В Иране раскрыли детали инцидента на ядерном объекте
Инцидент на ядерном объекте в Натанзе стал следствием взрыва, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
«Взрыв не был сильным, чтобы все разрушить, просел подвесной потолок в одной из операторских. К счастью, никто не пострадал, восстановить поврежденные участки можно уже в скором времени», – сообщил чиновник, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.
В воскресенье на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад. Официальное лицо в США также подтвердило причастность Израиля. Иран установил личность причастного к атаке и пообещал отомстить Израилю за атаку.
Чиновник из Организации по атомной энергии Ирана пострадал на объекте в Натанзе
На ядерном объекте в Натанзе, где произошла авария, пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, сообщают СМИ.
Иранское государственное агентство телевещания сообщает, что Камальванди прибыл на объект, чтобы осмотреть место «диверсии». В результате «инцидента» он получил переломы, его состояние стабильное, передает РИА «Новости».
Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад.Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля.
Иран потребовал от США прекратить потворствовать терроризму
США должны прекратить использовать экономический и ядерный терроризм в качестве рычагов в переговорах, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Руководитель иранского внешнеполитического ведомства направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с инцидентом на ядерном объекте в Натанзе, передает РИА «Новости».
По его словам, если Вашингтон хочет избежать «тяжелых последствий от глупых авантюр со стороны своих террористов-марионеток», США не следует считать «незаконные меры» рычагами в переговорах. В частности, речь идет об «экономическом терроризме, которым занимался Трамп (и который продолжает нынешняя администрация США)», и о «недавнем ядерном терроризме». Иран призвал США «отменить все введенные, повторно введенные или измененные с момента принятия СВПД санкции».
Зариф подчеркнул, что его страна «оставляет за собой право в соответствии с международным правом принимать все необходимые меры для защиты своих граждан, интересов и объектов от любых террористических или подрывных действий». Он отметил, что Иран учитывает «длительный опыт проведения израильским режимом диверсионных операций против мирной ядерной деятельности» Тегерана, включая «трусливые убийства нескольких иранских ядерных и других ученых» и «американо-израильскую кибероперацию» с использованием вируса Stuxnet.
В связи с этим Иран призвал «международное сообщество решительно осудить» новый «акт ядерного терроризма и привлечь виновных и их сообщников к ответственности». Он заверил, что Тегеран заменит все поврежденные центрифуги на еще более совершенные. «Даже самые безумные преступники скоро поймут, что они никогда не должны угрожать иранцам», – заявил он.
Однако Зариф отметил, что Иран не берется выносить окончательные суждения о том, кто был виновен в аварии на ядерном объекте в Натанзе. При этом он напомнил, что «ряд официальных лиц израильского режима с осени 2020 года публично и открыто угрожали провести такие операции». стремясь сорвать возвращение к ядерной сделке. Инцидент на ядерном объекте в Натанзе мог обернуться гуманитарной и экологической катастрофой, написал глава МИД Ирана.
Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что «процесс замены поврежденных центрифуг, в том числе таким же оборудованием с большей мощностью, начался немедленно» после инцидента.
11 апреля стало известно об аварии на одном из иранских ядерных объектов в Натанзе (где происходит процесс обогащения урана), после чего часть объекта оказалась обесточена. По официальным данным, произошел взрыв, никто не погиб, а повреждения оказались незначительными. По всей видимости, за атакой стоят израильские спецслужбы.
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Россия призвала не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану
Замглавы МИД Сергей Рябков призвал не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану, в том числе по вопросу отмены санкций США.
«Что касается проблематики санкций и вопросов, относящихся к возвращению Ирана к выполнению своих обязательств в рамках СВПД – все это элементы работы, которая ведется, здесь ничего не нужно драматизировать. Это все было предсказуемо, хорошо просчитывалось, обсуждалось по различным линиям на этапе подготовки к началу заседания в Вене», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что на этой неделе работа будет продолжена. «Здесь нет оснований для беспокойства, никакого особенного тупика или затруднений не возникает, (это) рабочие моменты – стороны отрабатывают энергично свои подходы. Мы вносим вклад – политический и интеллектуальный – в нахождение развязок и выработку общего знаменателя», – отметил замминистра.
«Мы считаем, что мероприятия в рамках совместной комиссии, включая деятельность рабочих групп, на протяжении последних дней показали востребованность этого нового формата, наличие у него неплохих перспектив», – подчеркнул Рябков.
На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США в ответ допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.
Россия на заседании комиссии стран-участниц СВПД призвала стороны вернуться к изначальному варианту сделки. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД.
В марте руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке, Тегеран потребовал от Вашингтона реальных шагов и отмены санкций.
Иран поблагодарил Лаврова за готовность осудить инцидент в Натанзе
Тегеран благодарен Москве за готовность осудить инцидент в Натанзе, связанный с аварией в электросети ядерного объекта, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
«Близкое двустороннее региональное и международное сотрудничество, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом и на пути укрепления ядерной сделки было очень важным и будет продолжаться. И я считаю необходимым поблагодарить российскую сторону за осуждение диверсии в Натанзе», – передает ТАСС слова Зарифа в начале встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Зариф подчеркнул, что Россия и Иран были и остаются двумя соседями и стратегическими партнерами и это сотрудничество за последние восемь лет очень сильно продвинулось вперед, в том числе и благодаря позиции лидеров двух стран Али Хаменеи и Владимира Путина.
Со своей стороны Лавров отметил, что Москва ценит возможность сохранения регулярных очных контактов с иранской стороной, несмотря на пандемию коронавируса. «Очень рад нашей очередной встрече на гостеприимной иранской земле. Очень ценю наше традиционное тесное взаимодействие, причем не только с использованием современных технологий, но очно, несмотря на пандемию и вызванные ей ограничения. Это очное общение продолжалось регулярно», – сказал российский министр в начале встречи.
«Сегодня продолжим разговор по всем проблемам, которые мы обсуждали в ходе вашего визита в Москву в январе», – отметил Лавров. Он добавил, что взаимосвязи Москвы и Тегерана «охватывают весь спектр деятельности государств, включая контакты на высшем уровне и включая регулярное общение между профильными министерствами и ведомствами, и включая парламентские связи». «Безусловно, нас объединяют общие подходы к современным международным региональным проблемам», – подчеркнул Лавров.
В воскресенье на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад. Официальное лицо в США также подтвердило причастность Израиля. Иран установил личность причастного к атаке и пообещал отомстить Израилю за атаку.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Израиль натравливает Байдена на Иран.
Лавров заявил о влиянии антииранских санкций на нефтяной рынок
Снятие санкций с Ирана позитивно повлияло бы на нефтяной рынок, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
«Что касается влияния позитивного, мы надеемся, исхода венских переговоров на нефтяной рынок, когда в случае санкций на рынке появится больше иранской нефти, и вопроса о том, как это повлияет на усилия в рамках ОПЕК+, я отвечу принципиальным образом. Конечно, политика должна опираться на экономику, и политика должна помогать решать экономические задачи той или иной страны, но исключительно законными методами, на основе международного права, на основе норм и принципов Всемирной торговой организации и принципов свободы торговли», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.
«Когда же выстраивается политика по достижению экономических выгод путем односторонних незаконных санкций и в прямое нарушение резолюции Совета безопасности и в нарушение норм и принципов ВТО, то такую политику мы категорически осуждаем, экономические выгоды не могут достигаться незаконными методами», – добавил он.
Лавров, комментируя введение санкций ЕС в отношении Ирана, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров в Вене, то это ошибка, которая хуже преступления.
В последние две недели Иран и страны-участницы ядерной сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Британия) совместно с Евросоюзом проводят встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в ходе которых обсуждают вопрос об отмене американских санкций против Тегерана и полного выполнения соглашения.
«Я сегодня с изумлением узнал новость о том, что Евросоюз ввел санкции в отношении целого ряда официальных лиц Исламской Республики Иран из-за якобы имевшего места нарушения прав человека. Я не видел пока полного текста этого решения, но уже сам факт вызывает огромное количества вопросов», – сказал Лавров.
«Если в ЕС отсутствует какая-либо координация и правая рука не знает, что делает левая, ну, это просто беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров, которые продолжаются в Вене по спасению СВПД, то это уже не беда, это уже ошибка, которая, как вы знаете, хуже, чем преступление», – заметил глава МИД России.
Между тем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США путем санкций не смогут добиться каких-либо уступок от Тегерана.
«Через санкции они (американцы) не смогут получить уступки. Через поддержку сионистского режима и террористического акта они не могут получать никаких уступок. Они должны перестать размышлять об этом. Если они перестанут так думать, тогда мы запустим верификационный механизм и после этого вернемся к своим обязательствам по СВПД», – сказал Зариф.
Ранее во вторник Зариф заявил, что США должны прекратить использовать экономический и ядерный терроризм в качестве рычагов в переговорах.
В Иране раскрыли срок получения обогащенного до 60% урана
Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил о планах республики получить обогащенный до 60% уран на следующей неделе.
«Обогащение UF6 (гексафторид урана) до 60% будет происходить на двух каскадах центрифуг IR-4 и IR-6 в Натанзе. Модификация процесса только началась, и мы ожидаем накопить продукт на следующей неделе», – приводит слова Абади ТАСС.
Как отметил иранский постпред при международных организациях в Вене, это позволит значительно улучшить качество и количество радиофармацевтических продуктов.
Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США снять с Тегерана все санкции и вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. В тот же день в Тегеране заявили о планах начать обогащение урана до уровня 60%.
На прошлой неделе представитель Госдепартамента высокого ранга сообщил, что США готовы отменить противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе санкции, однако Вашингтон не собирается платить за возобновление прямых переговоров с Тегераном и отказываться от всех рестрикций.
Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Россия на заседании комиссии стран-участниц СВПД призвала стороны вернуться к изначальному варианту сделки. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД.
Иран призвал США вернуться к выполнению ядерной сделки
США должны снять все санкции с Ирана и вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Необходимо, чтобы США вернулись к выполнению своих обязательств, и должны снять санкции с Ирана», – цитирует РИА «Новости» Зарифа.
Лавров в свою очередь выразил надежду, что США вернутся к полному выполнению иранской ядерной сделки – это создаст предпосылки для соблюдения всех требований ядерной сделки Ираном.
По словам российского министра, в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от Соединенных Штатов.
«Мы поддерживаем ведущиеся сейчас на венской площадке переговоры и осуждаем любые попытки сорвать эти важнейшие переговоры», – добавил Лавров.
Также Лавров заявил, что Россия и Иран положительно оценивают уровень диалога и плотную координацию двух стран по линии спецслужб.
На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США в ответ допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.
Россия на заседании комиссии стран-участниц СВПД призвала стороны вернуться к изначальному варианту сделки. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД.
В марте руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке, Тегеран потребовал от Вашингтона реальных шагов и отмены санкций.
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