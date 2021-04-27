Москва выступила против расширения «ядерного клуба» за счет Ирана

Москва при любых обстоятельствах не допускает варианта, при котором Иран получит ядерное оружие, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Это касается любой страны, у которой нет ядерного оружия. В мире есть пять признанных и четыре других государства, у которых есть атомные бомбы. Ни при каких обстоятельствах нельзя добавлять больше [таких государств]», – сказал Ульянов в интервью Speigel.

Он также отметил, что переговоры по иранской ядерной сделке желательно завершить до 21 мая, поскольку 22 мая заканчивается предварительное соглашение между Ираном и МАГАТЭ, обеспечивающее приемлемый уровень проверки, а также в мае в стране планируются выборы главы государства, там начнется политическая борьба.

Также Ульянов выразил мнение, что успешное завершение переговоров по ядерной сделке возможно без личного контакта представителей американской и иранской сторон.

Во вторник в Вене проходит заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в очном формате. Ульянов возглавляет российскую делегацию.

16 апреля Тегеран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана. По словам президента Ирана Хасана Роухани, ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% стало ответом на диверсию на объекте в Натанзе.

После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. Однако США отказались «платить» Ирану за возможность начать переговоры.

Газета ВЗГЛЯД изучала ситуацию после того, как западные СМИ опубликовали скандальное заявление главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа о том, как он переходил на «грубый и недипломатичный язык» в разговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.