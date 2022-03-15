Эксперт: Иран пока нельзя назвать надежным союзником России

«Для России это важно, поскольку наша страна проводит большие работы по созданию второго блока на атомной электростанции в Бушере», — сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Как сообщил глава МИДа Сергей Лавров, Россия получила письменные обязательства США не мешать ее сотрудничеству с Ираном.

«На переговорах было два главных игрока: Иран и США, остальные пытались смягчить те противоречия, которые постоянно возникали между Вашингтоном и Тегераном. Дипломаты других стран, в том числе и наши, делали все возможное, чтобы США и Иран пришли к согласию», – полагает научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин.

Похоже, так и произошло, полагает эксперт, – уже практически готов документ о восстановлении «иранской сделки» – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году и разорванного американцами в 2018-м. «Участники говорят, что документ будет подписан в течение нескольких недель, а может и раньше. Это успех всех и прежде всего успех Ирана и США», – пояснил он.

Правда, несколько дней назад Москва выдвинула новое условие: потребовала от Вашингтона гарантий, что он не будет мешать нам сотрудничать с Тегераном во всех областях, – экономической, торговой, военно-технической, добавил иранист. «После этого участники переговоров уехали в свои столицы для консультаций, а сегодня Лавров сообщил, что американцы дали соответствующие гарантии», – сказал эксперт.

«Для России это важно, поскольку наша страна проводит большие работы по созданию второго блока на атомной электростанции в Бушере. Также идет работа по созданию третьего блока. Кроме того, в соответствии со сделкой Россия выкупит у иранцев избыток урана, который обогащен сверх нормы, установленной СВПД», – добавил иранист.

Что касается поставок иранской нефти на мировой рынок, то это произойдет не сразу, поскольку отмена любых санкций обычно происходит очень медленно, предупреждает Сажин. «В лучшие годы Иран экспортировал 2,5 млн баррелей в сутки. В самые плохие – 500 тысяч баррелей. Сейчас экспортирует около миллиона в сутки – в основном в Китай, по черным, серым и белым схемам, то есть официально, полуофициально и неофициально. Пекину это выгодно, а Тегерану – не совсем, поскольку китайцы платят гораздо ниже рыночной цены», – добавил Сажин.

После снятия санкций Исламская республика в течение нескольких месяцев может опять выйти на уровень экспорта 2–2,5 млн баррелей в сутки, предрекает эксперт. «Дело в том, что Иран накопил значительное количество нефти. Сейчас все его запасники забиты «черным золотом», его танкеры стоят и выполняют функцию нефтяных складов. В Иране накоплено около 80 млн баррелей. Эту нефть могут выкинуть на рынок практически сразу – еще до того, как иранские промыслы повысят добычу. Основными покупателями станут ЕС, Китай, Индия и даже США, которые на днях перестали покупать нашу нефть. Ее нехватку Иран сможет компенсировать», – отмечает Сажин, добавив, что это совершенно невыгодно России в нынешнем сложном финансово-экономическом состоянии.

«Правда, в США есть внутренние проблемы – республиканцы не хотят позволять Байдену закупать нефть ни в Иране, ни в Венесуэле», – отмечает эксперт. «В целом рассматривать Иран как нашего союзника я бы не стал. Иран будет делать только то, что выгодно ему самому», – подытожил эксперт.

Ранее Россия получила письменные гарантии США о том, что ситуация с санкциями Вашингтона не повлияет на ее сотрудничество с Ираном. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Гарантии, по словам министра, включены в текст самой договоренности о возобновлении СВПД. И в этих текстах обеспечена надежная защита всех предусмотренных СВПД проектов, в том числе «по такому флагманскому проекту нашего взаимодействия, как АЭС «Бушер», цитирует министра ТАСС.

В связи с этим Лавров опроверг утверждения Вашингтона о том, что Москва тормозит возвращение к иранскому ядерному соглашению. «Это ложь. Договоренность пока окончательно не одобрена в некоторых столицах, и российская столица Москва не в их числе», – подчеркнул он.

В понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не намерены делать новые предложения России по санкциям в контексте переговоров о восстановлении СВПД.

Лавров также добавил, что «появление иранской нефти на мировом рынке» ощутят все игроки, однако существуют механизмы для того, чтобы не допускать волатильных неожиданностей. «Прежде всего, это ОПЕК+, в которой участвует Иран, и которая в ситуациях, сопряженных с появлением новых объемов углеводородов на мировом рынке, вырабатывает договоренность о том, как оптимально распределять квоты», – указал министр. Россия и Иран выразили заинтересованность в скором времени подписать соглашение по двусторонним отношениям, подчеркнул Лавров.

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