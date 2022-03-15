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Эксперт: Иран пока нельзя назвать надежным союзником России
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«Для России это важно, поскольку наша страна проводит большие работы по созданию второго блока на атомной электростанции в Бушере», — сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Как сообщил глава МИДа Сергей Лавров, Россия получила письменные обязательства США не мешать ее сотрудничеству с Ираном.
«На переговорах было два главных игрока: Иран и США, остальные пытались смягчить те противоречия, которые постоянно возникали между Вашингтоном и Тегераном. Дипломаты других стран, в том числе и наши, делали все возможное, чтобы США и Иран пришли к согласию», – полагает научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин.
Похоже, так и произошло, полагает эксперт, – уже практически готов документ о восстановлении «иранской сделки» – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году и разорванного американцами в 2018-м. «Участники говорят, что документ будет подписан в течение нескольких недель, а может и раньше. Это успех всех и прежде всего успех Ирана и США», – пояснил он.
Правда, несколько дней назад Москва выдвинула новое условие: потребовала от Вашингтона гарантий, что он не будет мешать нам сотрудничать с Тегераном во всех областях, – экономической, торговой, военно-технической, добавил иранист. «После этого участники переговоров уехали в свои столицы для консультаций, а сегодня Лавров сообщил, что американцы дали соответствующие гарантии», – сказал эксперт.
«Для России это важно, поскольку наша страна проводит большие работы по созданию второго блока на атомной электростанции в Бушере. Также идет работа по созданию третьего блока. Кроме того, в соответствии со сделкой Россия выкупит у иранцев избыток урана, который обогащен сверх нормы, установленной СВПД», – добавил иранист.
Что касается поставок иранской нефти на мировой рынок, то это произойдет не сразу, поскольку отмена любых санкций обычно происходит очень медленно, предупреждает Сажин. «В лучшие годы Иран экспортировал 2,5 млн баррелей в сутки. В самые плохие – 500 тысяч баррелей. Сейчас экспортирует около миллиона в сутки – в основном в Китай, по черным, серым и белым схемам, то есть официально, полуофициально и неофициально. Пекину это выгодно, а Тегерану – не совсем, поскольку китайцы платят гораздо ниже рыночной цены», – добавил Сажин.
После снятия санкций Исламская республика в течение нескольких месяцев может опять выйти на уровень экспорта 2–2,5 млн баррелей в сутки, предрекает эксперт. «Дело в том, что Иран накопил значительное количество нефти. Сейчас все его запасники забиты «черным золотом», его танкеры стоят и выполняют функцию нефтяных складов. В Иране накоплено около 80 млн баррелей. Эту нефть могут выкинуть на рынок практически сразу – еще до того, как иранские промыслы повысят добычу. Основными покупателями станут ЕС, Китай, Индия и даже США, которые на днях перестали покупать нашу нефть. Ее нехватку Иран сможет компенсировать», – отмечает Сажин, добавив, что это совершенно невыгодно России в нынешнем сложном финансово-экономическом состоянии.
«Правда, в США есть внутренние проблемы – республиканцы не хотят позволять Байдену закупать нефть ни в Иране, ни в Венесуэле», – отмечает эксперт. «В целом рассматривать Иран как нашего союзника я бы не стал. Иран будет делать только то, что выгодно ему самому», – подытожил эксперт.
Ранее Россия получила письменные гарантии США о том, что ситуация с санкциями Вашингтона не повлияет на ее сотрудничество с Ираном. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Гарантии, по словам министра, включены в текст самой договоренности о возобновлении СВПД. И в этих текстах обеспечена надежная защита всех предусмотренных СВПД проектов, в том числе «по такому флагманскому проекту нашего взаимодействия, как АЭС «Бушер», цитирует министра ТАСС.
В связи с этим Лавров опроверг утверждения Вашингтона о том, что Москва тормозит возвращение к иранскому ядерному соглашению. «Это ложь. Договоренность пока окончательно не одобрена в некоторых столицах, и российская столица Москва не в их числе», – подчеркнул он.
В понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не намерены делать новые предложения России по санкциям в контексте переговоров о восстановлении СВПД.
Лавров также добавил, что «появление иранской нефти на мировом рынке» ощутят все игроки, однако существуют механизмы для того, чтобы не допускать волатильных неожиданностей. «Прежде всего, это ОПЕК+, в которой участвует Иран, и которая в ситуациях, сопряженных с появлением новых объемов углеводородов на мировом рынке, вырабатывает договоренность о том, как оптимально распределять квоты», – указал министр. Россия и Иран выразили заинтересованность в скором времени подписать соглашение по двусторонним отношениям, подчеркнул Лавров.
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Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Ее попросили прокомментировать, какими именно будут последствия для Пекина, если он начнет помогать Москве в обход американских рестрикций. Псаки отказалась «вдаваться в конкретные подробности», но заявила, что «последствия» будут «значительными». США намерены внимательно следить за шагами Китая в отношении России.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться». Вашингтон «пытается предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект». Так, отметила Псаки, «стоимость нефти немного снизилась». Власти США продолжат «рассматривать ряд шагов», включая «взаимодействие с крупными производителями нефти» и «ряд мер внутри страны».
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Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
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В Госдуме ответили на слова Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России
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«Заявления США о гибели российской экономики – блеф, ставший частью гибридной войны Запада против России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками «полностью сокрушили» экономику России.
«Это уже стало традицией. Несколько раз в год, начиная с Барака Обамы и его слов о «разорванной в клочья экономике», видные американские чиновники на словах «рушат» экономику России. Также были заявления о «санкциях из ада», – напомнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, такие заявления являются частью гибридной войны Запада против России. «Слова Псаки в первую очередь рассчитаны на внутреннего американского «потребителя», который выражает недовольство ростом цен на топливо. Представитель Белого дома как бы указывает американцам, что потери России в этом противостоянии куда серьезнее», – отметил депутат.
При этом санкционная война США против России затронет множество стран. «Это мировая война, где будет очень много тяжело раненных», – предупредил парламентарий. Кроме того, такие заявления американской стороны направлены и на поддержку ВСУ, нацбатов и западных наемников, воюющих сейчас на Украине против Вооруженных сил России. «США как бы говорят украинцам: мы с вами сражаемся против России на всех фронтах, в том числе – экономических и политических. Но им это вряд ли поможет», – сказал Морозов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться».
Также стоит напомнить, что президент США Джозеф Байден пытается убедить своих сограждан в том, что Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». Таким образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо.
Кроме того, в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях»
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Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
Зеленский оценил переговоры с Россией
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Переговоры России и Украины прошли «довольно неплохо», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал, что сам он провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. «Взаимопонимание на 100%», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, как заявил украинский президент, «важным был и разговор» с главой кабмина Израиля Нафтали Беннетом – «как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честным миром».
«Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», – сказал он.
Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Зеленский назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций. На Украине заявили о технической паузе в переговорах с Россией до вторника. Киев счел некоторые российские требования неприемлемыми.
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НАСА указало на невозможность независимой работы американского сегмента МКС
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Российский и американский сегменты МКС взаимозависимы, они не могут работать независимо друг от друга, сообщил глава американской программы МКС Джоэл Монтальбано.
Монтальбано заявил, что Россия и США «нужны друг другу, чтобы работать на МКС». При этом он подчеркнул, что со стороны «российских партнеров не было сигналов, что они хотят работать по-другому». В связи с этим американцы «планируют продолжать деятельность в соответствии с имеющимися на сегодня планами», передает ТАСС.
НАСА продолжает подготовку к реализации соглашения о перекрестных полетах с Россией к МКС. В частности, «в расписании стоит тренировка космонавтов в Хьюстоне, а также поездка команды в Звездный городок для подготовки к работе на «Союзе».
Монтальбано сказал, что в Белом доме «знают, что данные операции» продолжаются. «Нам задают иногда какие-то вопросы, мы на них отвечаем, но на сегодняшний день мы продолжаем работать в соответствии с этими соглашениями», – заявил он.
Глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец сообщил, что ведомство прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации МКС «в том числе в рамках складывающихся новых условий международной кооперации». Отмечается, что расходы приходится регулярно пересматривать, так как проект подвержен влиянию внешних обстоятельств, в том числе внеотраслевых, передает РИА «Новости».
Напомним, в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта. Роскосмос пообещал не бросать астронавта на МКС. В ведомстве заверили, что Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.
Правительство Грузии решило подать в суд на президента страны
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Правительство Грузии подает иск в КС Грузии против президента Саломе Зурабишвили в связи с возможными нарушениями ею положений конституции страны, заявил политсовет правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В частности, речь идет об осуществлении президентом несогласованных с правительством зарубежных визитов, а также об ее отказе утвердить кандидатуры ряда послов.
Осуществление внешней политики Грузии по Основному закону возложено эксклюзивно на правительство.
Если президент направляется за рубеж, то необходимо согласие кабмина.
Накануне Саломе Зурабишвили сказала, что правительство не соглашалось на ее визиты, поэтому она поехала на днях в Париж и Брюссель, где провела встречи на высшем уровне, самостоятельно.
Пока неизвестно, инициирует ли правящая партия процедуру импичмента президента, которая избрана в 2018 году на шесть лет.
Это зависит от решения Конституционного суда.
Оппозиция утверждает, что правящая партия не стерпела критики президента, которая звучала в понедельник в парламенте во время ежегодного послания, поэтому решила отомстить.
Оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе заявил, что «Грузинская мечта» саботирует политику президента и хочет усадить ее под домашний арест, напугать».
По его словам, если будет запущена процедура импичмента, то правящая партия не наберет необходимых двух третей голосов депутатов в 150-местном парламенте.
Агенты СБУ попытались попасть в Мариуполь с гуманитарной церковной колонной
Доставка гуманитарной помощи в Мариуполь и эвакуация из города в Запорожье сорвались из-за лиц, «подсевших» по дороге, сообщил организатор колонны митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ) Лука.
Митрополит заявил, что «доброе дело происходит с искушениями», причем «искушения создают граждане Украины». «Во время следования нашей колонны подсаживались к нам», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пояснил митрополит, «в связи с этими людьми возникали проблемы у колонны, проблемы с прохождением контроля» со стороны российских войск. Он заявил: «С Божьей помощью и по милости Божьей мы эти проблемы решаем».
При этом источники сообщают, что в колонну под видом журналистов подсели агенты Службы безопасности Украины. Они хотели попасть в Мариуполь, по дороге изучив российские блокпосты и позиции.
Напомним, Мариуполь окружен войсками России и ДНР. Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах.
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Стало известно о гибели подо Львовом троих ветеранов британского спецназа
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Три наемника из Британии могли быть ликвидированы при ударе по полигону Яворовский рядом со Львовом на западе Украины, сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники.
По информации издания, трое британцев являлись бывшими служащими сил специального назначения. Отмечается также, что они не были частью подразделений «иностранного легиона», проходивших подготовку на подвергшемся удару полигоне, пишет РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы знают места нахождения зарубежных наемников на Украине, по ним будут наноситься точечные удары.
Конашенков также отмечал, что армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Кроме того, американские СМИ сообщили, что во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики.
«Координация» России и Китая вызвала беспокойство у США
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Высокопоставленный представитель Белого дома рассказала о переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи в Риме.
Чиновница сообщила, что делегации «затронули спектр вопросов, представляющих интерес для США и международного сообщества». Переговоры продолжались порядка семи часов и «охватили весь спектр вопросов американо-китайских отношений». Указывается, что «состоялся продолжительный разговор о России и Украине». Салливан изложил мнение Вашингтона о рисках, которые США видят в перспективе в связи со специальной операцией России на Украине. В детали чиновница вдаваться не стала, передает ТАСС.
США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». По ее словам, переговоров как таковых по каким-то конкретным вопросам между американской и китайской делегациями в Риме не было, состоялся «откровенный и прямой обменом взглядами».
Она отказалась отвечать на вопросы относительно утверждений по поводу того, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в связи с операцией на Украине. Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
Делегация США также заявила должностным лицам Китая о том, что Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с Пекином в вопросах, касающихся КНДР. Также Вашингтон заверил, что США проводят политику «одного Китая», но при этом считают, что Пекин несет ответственность за провокационные действия в Тайваньском проливе.
Напомним, власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что Москва не запрашивала у Пекина помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Соответствующая версия была приведена ранее в публикации газеты «Файнэншл таймс».
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.
Раскрыты уловки западного бизнеса с целью остаться в России
Многие западные компании, формально покинув российский рынок, будут стремиться на нем остаться – это уже происходит, все пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов, даже если речь идет о другом бренде, рассказал экономист Егор Клопенко.
Он напомнил, что компании потратили немало средств на завоевание российского рынка. «Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Он считает, что договориться в большинстве случаев возможно, если российские власти этого захотят. Единственное условие - сохранение рабочих мест и зарплат. По его словам, для всех компаний с иностранным капиталом необходимо увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до 6 или даже 12 среднемесячных доходов.
Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории России. Затем появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson. Кроме того, немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». Audi, Land Rover, Porsche, General Motors также приостановили экспорт автомобилей в Россию. Следом за ними Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen. Porsche остановил поставки автомобилей в Россию.. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России. Компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.
Напомним, партия «Единая Россия» предложила национализировать производства ушедших из России компаний.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Политолог сказал об позиции Китая в отношении России
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«Китай и США договорились способствовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, потому что они бьют по интересам обеих стран», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Маслов. Ранее советник президента США Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КП Китая Цзечи.
«Китай отправил на встречу с помощником президента США Джейком Салливаном не министра иностранных дел, а жесткого переговорщика – главу канцелярии комиссии ЦК КПК Ян Цзечи. Это говорит о политическом, а не дипломатическом характере переговоров. Цзечи – один из самых влиятельных людей в Китае. И, кстати, к России относится позитивно», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
По его словам, в беседе Цзечи заявил, что КНР и США не смогут решать нынешние геополитические вопросы без выполнения ряда требований Пекина. «Судя по всему, Цзечи потребовал отмены тарифных ограничений для китайских товаров, доступ на американский рынок китайских технологий, восстановления торгово-экономического баланса, а также прекращение давления на Китай и попыток стимулировать военный конфликт вокруг Тайваня», – сказал эксперт.
Представитель КНР также потребовал от США прекращения любой поддержки протестной деятельности в Гонконге и открытой проверки американских биолабораторий по всему миру, уверен аналитик.
Эксперт напомнил, что на кону стоят огромные цифры: торговый оборот США и Китая за 2021 год составил 750 млрд долларов, а Китая с Россией – 146 млрд долларов. «Китай не хочет разрыва торговых и технологических отношений с США. Но и США зависят от китайских поставок, ни одна страна не может заменить Китай», – указал он.
При это китайские интересы прочно связаны в том числе и с Россией, поэтому не стоит ожидать, что Пекин будет ими поступаться. «Китай намерен продвигать свой киберюань, и Россия здесь очень подходящий клиент, хоть США и не хотят, чтобы Китай вышел из долларовой сферы. При этом Китай сейчас занимает выжидательную позицию, пока не стабилизируется рубль, и можно будет возобновить переговоры о поставках товаров в Россию», – отметил Маслов.
Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.
Цзечи призвал «содействовать началу соответствующими сторонами равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе для отстаивания европейского и глобального мира на базе принципа неделимости безопасности». Китай призвал международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации.
При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
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CNN: Госдеп США ищет по миру С-300 для отправки на Украину
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Госдепартамент США определяет, у каких стран есть советские C-300, чтобы доставить комплексы на Украину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, у каких стран есть советские С-300, и изучает возможность их передачи Украине», – передает сообщение телеканала CNN РИА «Новости».
При этом пока неизвестно, каким образом и чем США собираются заменить зенитно-ракетные комплексы в этих странах.
ЗРС С-300 используется в основном в странах Восточной Европы и Азии, однако данные о том, какие конкретно страны обладают вооружениями противоречивы. Предварительно, ЗРС С-300 есть на вооружении у России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Алжира, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Греции, КНДР, Южной Кореи, Сирии, Словакии и Украины. Хорватия (обладала некоторым количеством С-300П по состоянию на 2013 год).
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У»
Все фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У» украинских военных уже установлены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Вчера были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «России 24».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава МИД Ирана сообщил о просьбе Кулебы передать послание Лаврову
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать главе МИД России Сергею Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины.
Абдоллахиан заявил по итогам переговоров с Лавровым, что накануне он «провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины, и он меня попросил передать господину Лаврову такое послание, что Украина выступает за прекращение войны и концентрации на политическом урегулировании», передает РИА «Новости».
«Понимая важные корни этих событий, считаем, что это нужно урегулировать политическим путем. Мы против войны в Афганистане, Йемене и других странах. Мы не считаем, что война является решением на Украине (...) корни этих событий мы понимаем и те переговоры, которые прошли между моим коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины (...) они продолжаются по видеоконференции, мы поддерживаем», – сказал глава МИД Ирана.
Он также заявил, что события на Украине не влияют на переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, «Россия не создает никаких препон для достижения этой договоренности».
В свою очередь, Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран: «Приглашение принято. Сроки мы согласуем в ближайшее время».
Напомним, что глава МИД Ирана находится с визитом в Москве.
Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.
Премьеры Польши, Чехии и Словении собрались в Киев на встречу с Зеленским
Главы правительств Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник в Киев на переговоры с президентом и премьером Украины, сообщили в польском кабмине.
«Председатель совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, в понедельник в онлайн-формате прошли переговоры делегаций России и Украины. Зеленский назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций. На Украине заявили о технической паузе в переговорах с Россией до вторника. Киев счел некоторые российские требования неприемлемыми.
Российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область
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Российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что Вооруженными силами России «взята под полный контроль вся территория Херсонской области», передает РИА «Новости».
Группировка войск ДНР, в свою очередь, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое – Новоселовка-2.
Подразделения российских Воздушно-десантных войск захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Гута-Межигорская, было изъято 10 ракетных комплексов Javelin и другое оружие, поставляемое западными странами на Украину, передает ТАСС.
Все захваченные Javelin и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск. До этого появилось видео, на котором видно, как ВС РФ передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР.