СМИ: США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против России, чтобы спасти СВПД

США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против России, чтобы спасти СВПД, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По данным газеты, США не будут обсуждать исключения из «связанных с Украиной» санкций против России, чтобы «спасти» СВПД. Отмечается, что Вашингтон попытается заключить альтернативное соглашение, из которого исключат Россию, если Москва не откажется от своих требований, передает РИА «Новости».

«Если Россия будет настаивать на требованиях о гарантиях или не ответит «в ближайшую неделю», Вашингтону нужно будет «оперативно рассмотреть альтернативный путь», – говорится в сообщении издания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.

В середине декабря 2021 года Вашингтон предложил Тегерану вернуться к сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что все, связанное с СВПД по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.

После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. американских санкций времен администрации Трампа.