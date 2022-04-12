Эксперт: На иностранных предприятиях под внешним управлением многое придется создавать с нуля

Депутаты отказались от идеи национализации активов иностранных компаний, ушедших из России на волне санкций, и выработали более компромиссный вариант. Закон поможет защитить права сотрудников этих компаний – россиян, оставшихся без работы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее единороссы подготовили законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, покинувшими российский рынок.

«Когда появились первые сообщения об уходе из России тех или иных иностранных компаний, то были попытки кавалерийских наскоков с предложением все быстро национализировать. Но в итоге выработан адекватный и компромиссный вариант, очень выдержанный», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

По мнению Минченко, авторы законопроекта демонстрируют «гораздо большее уважение к священному праву частной собственности, чем это делают те страны, у которых мы восприняли эту идеологию». «Так, компромиссная норма оставляет иностранным компаниям возможность позднее вернуться на российский рынок к управлению своими компаниями или просто продать акции. На самом деле, предложена гибкая и многовариантная система. Видно, что ключевой момент – это не отомстить кому-то, не причинить ущерб за стремительный уход с российского рынка, а в первую очередь защитить интересы граждан России», – уверен политолог.

Нельзя бросать на произвол судьбы градообразующие предприятия, а также предприятия, которые выпускают социально значимую продукцию или занимают заметную долю рынка, в противном случае это ударит и по трудовым коллективам этих предприятий, и по потребителям, добавил эксперт. «Государство отвечает за своих граждан, отвечает за людей, которые ни в чем не виноваты. Они трудились на предприятии и вдруг по каким-то политическим причинам их кто-то решил оставить без заработка, без куска хлеба», – посетовал собеседник.

Во вторник «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, ушедшими с российского рынка. В партии говорят, что с помощью этого документа намерены защитить интересы россиян, сохранить рабочие места, а также поддержать экономику.

«Инициатива «Единой России» коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими», – рассказали в партии.

Согласно законопроекту, судьба таких компаний будет обсуждаться межведомственной комиссией при Минэкономразвития – по предложениям других министерств и глав регионов. Управление от иностранных собственников к внешнему управлению будет передаваться только по решению суда.

Минченко добавляет, что реализация закона будет зависеть от конкретных менеджерских команд, «которые будут заходить на позицию внешнего управления». «С правовой точки зрения все выглядит вполне адекватно. Ну а дальше – вопрос квалификации управленцев. Любое предприятие имеет свою специфику. Более того, на этих предприятиях невозможно воспроизводить прежние практики, потому что уход западных компаний разрывает логистические цепочки, обеспечение запчастями, технологическую поддержку с точки зрения документации и программного обеспечения», – перечислил он.

Не исключено, что на предприятиях внешним управляющим придется многое создавать с нуля, признает эксперт. «Образно говоря, это не просто как сесть за руль готовой машины. Тут ты увидишь, что руля нет, выломана коробка передач, не хватает части приборов и надо в ручном режиме быстро производить донастройку», – пояснил Минченко.

После начала российской военной спецоперации на Украине ряд крупных международных компаний приостановил свою деятельность на территории РФ либо объявил о полном уходе. Среди приостановивших работу оказались такие компании, как Mercedes-Benz, Scania и Ericsson, ИКЕЯ, ОБИ, Volkswagen, Panasonic, Microsoft, Samsung и Nokia.