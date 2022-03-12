МАГАТЭ восстановило доступ к системе мониторинга Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии снова подключено к системе мониторинга за соблюдением ядерных гарантий на Запорожской АЭС, но не подключено к Чернобыльской АЭС, которая контролируется российскими войсками, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Что касается частичной потери дистанционной передачи данных от систем гарантий, установленных для мониторинга ядерных материалов и деятельности на атомных электростанциях, <…> МАГАТЭ заявило, что теперь оно снова подключено к сети с Запорожской АЭС, но все еще не подключено к Чернобыльской АЭС, были также периодические проблемы с передачей данных с Южно-Украинской АЭС», – приводит текст заявления Гросси ТАСС.

«Что касается состояния действующих атомных электростанций Украины, [украинский] регулятор сообщил, что восемь из 15 реакторов страны продолжают работать, в том числе два на Запорожской АЭС, три на Ровенской, один на Хмельницкой и два на Южно-Украинской. Уровни радиации на четырех объектах были в норме, отметил регулятор», – говорится в заявлении МАГАТЭ.

Напомним, 9 марта Росгвардия взяла под контроль Запорожскую АЭС. В МИД объяснили, что Россия взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине с целью недопущения ядерных провокаций со стороны боевиков, угроза которых реально существует. 4 марта на Украине заявили, что площадку Запорожской АЭС заняли российские военные. В тот же день Минобороны России обвинило Киев в «чудовищной провокации» на Запорожской АЭС.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы подписавшие Будапештский меморандум страны предоставили Киеву гарантии безопасности. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. После этого Россия начала военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины, подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский. По мнению эксперта, Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой».

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