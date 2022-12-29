В Кремле оценили решение проблем во время частичной мобилизации

Рогов рассказал о танковом усилении Запорожской области

Рогов: Танки играют огромную роль в освобождении Запорожской области

За последнее время Запорожское направление серьезно усилилось в том числе за счет танковых соединений. Не исключено, что в ближайшую неделю там активизируются бои, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на Запорожское направление прибыли новые танки Т-80 БВ.

«На Запорожском направлении нечасто происходят танковые бои, но сам по себе танк – грозное оружие, которое обеспечивает поддержку мотострелков, пехоты и обеспечивает преимущество наших позиций. С учетом того, что все машины с динамической защитой, это спасает их от единичных ударов из противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по типу Javelin», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В зависимости от модификации и класса машины, она используется как в прямых боестолкновениях, так и в усилении опорных пунктов. Танкисты играют огромную роль в освобождении нашей земли, особенно в районе Васильевки, Полог и Орехова», – продолжил собеседник.

«Кроме того, танки действуют не сами по себе. Они работают совместно с артиллерией, которая располагается на дальних огневых позициях, и пехотой, находящейся на ближних рубежах. Огромную роль играют и беспилотники», – подчеркивает эксперт.

«БПЛА в первую очередь выполняют функции разведки, что помогает оперативно фиксировать передвижения противника. Аппараты также корректируют огонь нашей артиллерии. Кроме того, они стали отдельными ударными единицами», – отмечает Рогов.

«Количество сбросов гранат, мин и самодельных взрывных устройств при помощи беспилотников на Запорожской линии боевого соприкосновения исчисляется сотнями, если не тысячами. Ситуация с оснащением нашего направления всевозможной техникой и вооружением улучшается с каждым днем», – акцентировал собеседник.

По словам эксперта, климатические особенности тоже играют серьезную роль в боевых действиях. «Зима в Запорожской области теплая. Нередко температура воздуха поднимается до десяти градусов тепла, светит солнце. В связи с этим последние пару недель здесь была жуткая распутица», – поясняет он.

«Сейчас светит солнце, но дождей уже нет, земля подсохла. И перед нами открывается возможность вести полномасштабные бои. Но и противник к этому готовился. Не исключаю, что в ближайшую неделю обстановка тут накалится, поскольку концентрация сил и боеготовой техники с обеих сторон необычайно велика», – заключил Рогов.

Ранее стало известно, что на Запорожское направление для участия в СВО прибыли российские танки Т-80 БВ, сообщает РИА «Новости». Один из членов экипажа заявил, что эти машины не оставляют шансов для танков противника.

«Т-80 в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час», – перечислил военный. Особенность Т-80 заключается в газотурбинной силовой установке, а также во встроенной противоснарядной динамической защите.

Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ подорвали пешеходный мост в городе Пологи, находящемся вблизи линии фронта. Есть ли в результате инцидента погибшие и пострадавшие, не уточняется.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД