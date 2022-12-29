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В Кремле оценили решение проблем во время частичной мобилизации
Песков заявил об оперативной реакции Кремля на проблемы в ходе частичной мобилизации
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Кремль достаточно оперативно решал проблемы, возникавшие во время частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что российские власти достаточно оперативно реагировали на решение проблем во время частичной мобилизации, масштаб стоящих задач был достаточно велик, передает ТАСС.
Также Песков переадресовал вопрос в Минобороны по деталям частичной мобилизации.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил оперативность решения проблем частичной мобилизации.
В Минпромторге сообщили о передаче Минобороны партии истребителей Су-57
Российская армия получила партию новейших многофункциональных истребителей Су-57, их передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех), сообщил Минпромторг.
Минобороны в среду получило очередную партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок от Авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
Глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что ОАК расширяет мощности для выпуска Су-57, этому способствовали системные решения по поддержке модернизации предприятия, принятые на государственном уровне.
В строй вводится новое высокотехнологичное оборудование, привлекается производственный персонал, работает поточная линия окончательной сборки, указал министр.
Ранее в октябре прошел первый испытательный полет модернизированного Су-57.
Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.
Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине
Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.
Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.
«Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.
Минобороны показало танковый бой мобилизованных в зоне СВО
Минобороны опубликовало видео танкового боя мобилизованных в зоне СВО
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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО), которые выполняли задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации.
В сообщении МО РФ говорится, что военнослужащие танковой роты ЗВО, в состав подразделений которых входят мобилизованные российские граждане, провели на танках Т-80 маневренный бой с противником. Во время боя использовались естественные укрытия и складки местности, передает ТАСС.
Огонь по целям корректировался с помощью БПЛА, камера дрона фиксировала попадание, сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал командир танкового взвода Вадим, его взвод полностью укомплектован мобилизованными военнослужащими. «Процесс обучения мы проходили вместе, поэтому взаимоотношения у нас уже почти семейные, нежели чем армейские», – отметил он.
Командир рассказал, что работа ведется по координатам, стреляют по целям вне прямой видимости, что позволяет оставаться вне поля зрения противника.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы артиллеристов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в составе батареи пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа.
В Киеве и Одессе прогремела вторая волна взрывов
Несколько взрывов повторно прозвучали в Киеве и Одессе
Вторая волна взрывов слышна в Киеве и Одессе в четверг утром, сообщают СМИ.
Повторная серия взрывов прозвучала в Одессе, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».
Также мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что в Киеве произошло несколько взрывов.
Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Греция пообещала не передавать С-300 другим странам
Лавров: Греция заверила, что не будет передавать системы С-300 другим странам
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Греция заверила Россию, что помнит об обязательстве не передавать третьим странам российские зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале прокомментировал слухи о том, что Греция якобы собирается передать С-300 Украине. Министр сообщил, что российскому послу было поручено обратиться за разъяснениями в МИД и Минобороны Греции, напомнить им, что эти системы переданы Греции, а не другим странам.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, как С-300 планировалось доставить на Кипр, однако Запад сделал все, чтобы этого не допустить.
Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил – эти системы купила Греция, рассказал Лавров. Он подчеркнул, что по контракту Греция не вправе передавать С-300 третьим странам без согласия российской стороны, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а «они сказали, что помнят об этом».
По словам Лаврова, Москва тщательно следит за ситуацией, поскольку вопрос положения о запрете на передачу касается большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора.
«Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом «спасем Украину», потому что «Украина – это Европа», а «Европа це Украина», – заключил Лавров.
Спикер МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Москва предупредила Афины об ответственности в случае нарушения контракта и передачи российские зенитно-ракетные комплексы С-300 Киеву.
Вице-канцлер Германии пообещал Украине оружие для победы над Россией «на поле боя»
Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Германия предоставит Украине оружие для победы над Россией
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Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для победы над Россией на поле боя, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Вице-канцлер заявил: президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам Роберта Хабека, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически», пишет Deutsche Welle* (признано иногентом в России) со ссылкой на dpa .
Хабек заявил, что выступает за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками.
«Безусловно, будут новые системы, дальнейшая поддержка, но их следует согласовывать с союзниками. Хорошо, что США поставляют Patriot. Что касается Германии, то мы поддерживаем Украину, в том числе тяжелыми вооружениями, на протяжении месяцев и будем продолжать это делать», – отметил Хабек.
Он отметил, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.
В октябре вице-канцлер Хабек отметил, что он и сотрудники его министерства вместе с коллегами из других стран Евросоюза занимаются экстренной отправкой генераторов и трансформаторов на Украину для смягчения последствий российских ударов по украинской энергосистеме.
Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
Напомним, в ноябре в посольстве Германии на Украине сообщили, что Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее. Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.
Лавров: Киссинджер откровенно признал ведение войны Западом против России
Бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер признал, что коллективный Запад во главе с США ведет войну против России на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью на Первом канале.
В МИД заявили, что ознакомились со статьей Киссинджера под названием «Как избежать новой мировой войны» для журнала The Spectator об урегулировании украинского конфликта. Лавров обратил внимание на фразу: две ядерные державы состязаются за то, кому достанется неядерная Украина. Глава МИД России назвал эту фразу прямым указанием на то, кто с кем воюет, передает ТАСС.
Он добавил, что с Россией «воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой – США», и это противостояние было объявлено после государственного переворота в Киеве.
ПВО Брянской области сбила беспилотники ВСУ
Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ, пострадавших и разрушений нет
В Клинцовском районе области работает ПВО, сбиты беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Губернатор области сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Клинцовского района сработала система ПВО, разрушений и пострадавших нет, в результате работы были сбиты БПЛА.
Ранее Богомаз сообщал об атаке беспилотника на электрические сети Трубчевского района.
Губернатор сообщил, что ущерб от обстрелов со стороны Украины в Брянской области превысил 100 млн рублей.
Минобороны опубликовало открытку про «Калибры» после сообщений о взрывах на Украине
Ракеты «Калибр» никогда не закончатся, заявили в Минобороны в ответ на сообщения о взрывах на Украине.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве и Одессе.
«Калибры не закончатся никогда», – написано на размещенной в Telegram-канале Минобороны своеобразной открытке в ответ на сообщения о взрывах в регионах Украины.
Ранее в Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы.
Также в четверг утром были зафиксированы две серии взрывов в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
После сообщений о взрывах в Одессе пропали свет и вода. Также украинские СМИ сообщили, что не работает метро в Харькове.
Рогов рассказал о танковом усилении Запорожской области
Рогов: Танки играют огромную роль в освобождении Запорожской области
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За последнее время Запорожское направление серьезно усилилось в том числе за счет танковых соединений. Не исключено, что в ближайшую неделю там активизируются бои, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на Запорожское направление прибыли новые танки Т-80 БВ.
«На Запорожском направлении нечасто происходят танковые бои, но сам по себе танк – грозное оружие, которое обеспечивает поддержку мотострелков, пехоты и обеспечивает преимущество наших позиций. С учетом того, что все машины с динамической защитой, это спасает их от единичных ударов из противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по типу Javelin», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В зависимости от модификации и класса машины, она используется как в прямых боестолкновениях, так и в усилении опорных пунктов. Танкисты играют огромную роль в освобождении нашей земли, особенно в районе Васильевки, Полог и Орехова», – продолжил собеседник.
«Кроме того, танки действуют не сами по себе. Они работают совместно с артиллерией, которая располагается на дальних огневых позициях, и пехотой, находящейся на ближних рубежах. Огромную роль играют и беспилотники», – подчеркивает эксперт.
«БПЛА в первую очередь выполняют функции разведки, что помогает оперативно фиксировать передвижения противника. Аппараты также корректируют огонь нашей артиллерии. Кроме того, они стали отдельными ударными единицами», – отмечает Рогов.
«Количество сбросов гранат, мин и самодельных взрывных устройств при помощи беспилотников на Запорожской линии боевого соприкосновения исчисляется сотнями, если не тысячами. Ситуация с оснащением нашего направления всевозможной техникой и вооружением улучшается с каждым днем», – акцентировал собеседник.
По словам эксперта, климатические особенности тоже играют серьезную роль в боевых действиях. «Зима в Запорожской области теплая. Нередко температура воздуха поднимается до десяти градусов тепла, светит солнце. В связи с этим последние пару недель здесь была жуткая распутица», – поясняет он.
«Сейчас светит солнце, но дождей уже нет, земля подсохла. И перед нами открывается возможность вести полномасштабные бои. Но и противник к этому готовился. Не исключаю, что в ближайшую неделю обстановка тут накалится, поскольку концентрация сил и боеготовой техники с обеих сторон необычайно велика», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что на Запорожское направление для участия в СВО прибыли российские танки Т-80 БВ, сообщает РИА «Новости». Один из членов экипажа заявил, что эти машины не оставляют шансов для танков противника.
«Т-80 в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час», – перечислил военный. Особенность Т-80 заключается в газотурбинной силовой установке, а также во встроенной противоснарядной динамической защите.
Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ подорвали пешеходный мост в городе Пологи, находящемся вблизи линии фронта. Есть ли в результате инцидента погибшие и пострадавшие, не уточняется.
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Рогозин опубликовал первое фото после операции
Раненый в Донецке экс-гендиректор Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка.
«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем – хорошего и плодотворного дня!» – написал Рогозин под фото в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Рогозин был ранен в ходе обстрела ВСУ гостиницы в Донецке. Его помощник сообщал, что экс-главу Роскосмоса ранило металлическим осколком размером 6 х 6 мм. Врачи из-за сложности операции не смогли прооперировать Рогозина в Донецке и Ростове-на-Дону, он был доставлен в одну из больниц Подмосковья.
В понедельник помощник Рогозина сообщил, что его успешно прооперировали.
ВСУ из-за нехватки снарядов вдвое сократили число обстрелов на Купянском направлении
ВСУ на Купянском направлении вдвое уменьшили количество обстрелов позиций российских военных из-за нехватки боеприпасов, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, это связано со «снарядным голодом» в рядах бойцов ВСУ, так как они исчерпали лимит выделенных боеприпасов. А нарушения логистики и нехватка транспортных средств не дают им возможности пополнить истощившиеся запасы, передает ТАСС.
Накануне на Купянском направлении было уничтожено более 30 украинских солдат. На Краснолиманском направлении уничтожено более 170 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. На Донецком направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих.
Украина собралась создать беспилотники для поражения воздушных целей
AP: Украина запланировала разработать ударные беспилотники для поражения воздушных целей
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о намерении страны разработать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предназначенные для борьбы в том числе с воздушными целями.
Федоров в интервью Associated Press заявил, что теперь, когда Украина «более или менее оснащена» разведывательными дронами, следующим этапом станут ударные дроны. Речь, по его словам, идет как о взрывающихся БПЛА, так и о дронах, способных подниматься на высоту от 3 до 10 километров и поражать цели, передает ТАСС.
По данным AP, Украина закупила в общей сложности 1,4 тыс. беспилотников-разведчиков.
«Уже сейчас я могу сказать, что ситуация с беспилотниками коренным образом изменится в феврале или марте», – добавил Федоров.
Кроме того, в этом интервью Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Напомним, в середине декабря сообщалось, что производство украинских беспилотников собираются наладить в Чехии.
Против экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о фейках о ВС РФ
Следователи провели обыски по делу депутата Госдумы Ильи Пономарева о фейках о ВС России
Следственный комитет провел обыски у бывших муниципальных депутатов Москвы по делу, возбужденному в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков об использовании ВС РФ.
Против признанного иноагентом депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В связи с делом в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы проведены обыски.
Ранее заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах России экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск.